Multigremial Nacional se suma al llamado de formalizar a inmigrantes irregulares en Chile

La Multigremial Nacional vio con buenos ojos la propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) para regularizar a inmigrantes en Chile. El líder de la SNA, Antonio Walker, realizó su llamado con base en la necesidad que ven en su sector para cubrir la demanda por empleo.

“Estamos de acuerdo en formalizar a aquellos extranjeros sin antecedentes que quieran aportar al país a través del trabajo. Hoy tenemos una realidad que no se resuelve con discursos, sino con pragmatismo. Formalizar significa proteger al trabajador, dar certeza a los empleadores y sumar al desarrollo productivo de Chile a miles de personas que hoy están en la informalidad”, dijo el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, en un comunicado.

Ante este contexto, Swett manifestó su apoyó a Walker de la SNA y en medio de los cuestionamientos del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser. “Respaldamos los dichos del presidente de la SNA, Antonio Walker, respecto de formalizar y regularizar a todos los extranjeros que quieran trabajar y aportar al desarrollo de Chile, siempre que estos no tengan antecedentes penales”, dijo.

“La formalización con controles estrictos nos permite separar y dar certezas a toda la sociedad”, agregó

De esta forma, la Multigremial Nacional llamó al gobierno y al Congreso a considerar “con urgencia” este tipo de propuestas, “subrayando que la migración laboral bien regulada puede transformarse en una oportunidad de crecimiento económico y social para el país”.

En su llamado, el gremio también pidió “garantizar la no competencia desleal con trabajadores chilenos y, al mismo tiempo, asegurar salarios y condiciones laborales equivalentes, fortaleciendo la economía formal y la estabilidad social”.