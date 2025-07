Nombran a nuevo gerente general de Credicorp Capital, matriz de Credicorp Capital Chile

Mediante un comunicado, Credicorp Capital, anunció el nombramiento de Galantino Gallo como su nuevo gerente general.

Gallo reemplazará a Eduardo Montero, quien se quedará en el Grupo Credicorp para liderar la operación de Pacífico Seguros, aseguradora del holding y segunda empresa más relevante del grupo Credicorp en términos de utilidades.

El cambio se hará efectivo a partir del 1° de enero de 2026.

Según el comunicado, el nombramiento posiciona a Gallo al frente de todas las operaciones del grupo financiero en los países donde mantiene presencia: Perú, Estados Unidos, Chile, Colombia y Panamá, consolidando el liderazgo regional de la compañía bajo una dirección unificada y con visión integradora para los mercados andinos.

Gallo ha trabajado en el grupo Credicorp desde 2013. Partió en Credicorp Capital y luego se trasladó a Prima AFP donde está actualmente y estará hasta diciembre como gerente general. Volverá, entonces, en enero a Credicorp Capital donde trabajó desde Lima y Santiago.

Galantino Gallo es economista de la Universidad del Pacífico y cuenta con un MBA de The Wharton School of the University of Pennsylvania, lo que le ha proporcionado una sólida comprensión del sector y las herramientas necesarias para afrontar los desafíos actuales del mercado.