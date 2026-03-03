Nueva modalidad de Fonasa: Cid reconoce que adjudicación queda para futuro gobierno y revela interés de Zurich en trato directo

A una semana de que termine el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el director de Fonasa, Camilo Cid, reconoció que ya no hay tiempo para que en esta administración se logre adjudicar la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), y comentó que esta es una tarea que quedará pendiente para el futuro gobierno.

En todo caso, dijo que el proceso sigue en marcha, pues se encuentran avanzando en un trato directo.

“Lo que pretendemos es dejar esto en recomendación (...) muy probablemente no vamos a firmar el contrato, pero sí creo que estamos dejando un avance importante para que en términos de la continuidad, de la institucionalidad del Estado, la próxima administración pueda abrochar estos acuerdos, ojalá lo más pronto posible”, dijo Cid a los senadores de la Comisión de Salud.

El director del organismo explicó este lunes que para el trato directo no hay un periodo definido, pero sí señaló que estiman que “un plazo razonable es lo que se ha otorgado de plazo en las licitaciones, en este caso, es de tres meses”. En ese sentido, proyectó que alrededor de abril podría estar terminado el proceso de adjudicación.

Cid enfatizó que la MCC “se encuentra en plena implementación, aquí no hay un fin del proceso, sino que el proceso está en curso”.

El director de Fonasa comentó: “El proceso ha sido largo, es cierto, y ha sido bastante complejo, pero ha sido largo no solo por su naturaleza, sino que porque se transforma esto en la conformación de un producto nuevo, de un mercado prácticamente nuevo en la salud, un seguro complementario que no existía, asociado al seguro público, y también por la misma legislación que ustedes aprobaron, que nosotros propusimos, planteaba algunos procesos que tienen mayor exigencia que la ley común”.

El primer proceso de licitación se realizó entre el 28 de marzo y 23 de junio de 2025, y al día siguiente se declaró desierta la subasta. El segundo proceso de licitación se hizo entre el 17 de octubre y 26 de diciembre de 2025, y llegó solo una oferta de Zurich por un séptimo del seguro, fracción que finalmente se adjudicó.

Si bien Cid reconoció que Fonasa ofreció el resto de las fracciones a la misma aseguradora, y que la compañía declinó la referida oferta, también destacó que Zurich explicó que hizo “lo anterior, sin perjuicio de nuestra disposición a participar en una eventual etapa de trato directo conforme a lo previsto en las bases de licitación”.

Al respecto, Cid aseguró que “en la actual etapa de trato directo, nosotros hemos sabido por las reuniones que hemos sostenido, que Zurich no tuvo tiempo para pensar siquiera en la evaluación de ir teniendo mas fracciones, y fue parte de su estrategia, porque conocía las bases y podía hacerlo, esperar al trato directo. Esto es importante”.

Destacó que “hay un seguro que está diciendo que sí, que se puede (...) El que ellos hayan presentado un séptimo no quiere decir que es una medida de cautela, es una estrategia comercial, vistas las bases de licitación, visto que después hay una asignación complementaria, después hay un trato directo”.

Es más, señaló que es con Zurich con quienes han “mantenido una conversación más intensa (...) porque Zurich tiene interés en aumentar su participación y puede ser un interés determinante. No podemos entrar en detalles, porque estamos en ese proceso”.

Cid también confesó que ofrecieron a las autoridades del futuro gobierno unirse a las conversaciones del proceso de implementación de la MCC. “Tuvimos una reunión con la persona que nos planteó la nueva ministra (de Salud, May) Chomali, que es don César Oyarzo, y una asesora de la ministra, y nos plantearon que no era necesario para ellos todavía incorporarse a las conversaciones, que nos dejaban el camino abierto en ese sentido. Y que ellos iban a evaluar la modalidad y las acciones que nosotros hemos realizado, una vez estuvieran ya en la administración”.

Lo que sí informó Cid, es que en esta etapa de contratación directa, donde están intentando adjudicar las seis fracciones que restan, han tenido conversaciones con ocho compañías de seguros: Bci (4 de febrero), Consorcio (5 de febrero), Renta Nacional (5 de febrero), Zurich (9 de febrero), Sura (10 de febrero), Help (12 de febrero), Vida Cámara (25 de febrero), Bupa (26 de febrero).

“Hemos tenido amplias conversaciones (...) En general, la opinión de las compañías ha sido en dos materias. Una, la disposición a analizar la posibilidad de participación, en base a que se plantea que a ellos les parece un buena idea, ratifican que les parece que es posible participar, sin embargo, plantean materias de preocupación, selección adversa, aun cuando reconocen los avances del stop loss. Y aparecieron algunas otras cuestiones regulatorias que tienen que ver por ejemplo con requisitos de capital", puntualizó.

Sobre esto último, detalló: “Estas compañías operan inmovilizando grandes cantidades de capital, cuando tiene que proyectar cuántos afiliados van a tener, por lo tanto, no todas tienen espaldas financieras como para responder a un seguro tan masivo como el que está planteado. Eso es bien importante, y ellos han planteado que esas medidas regulatorias se podrían ajustar, nosotros no tenemos potestad para eso porque es materia de la CMF”.

También puntualizó que son solo “algunas” y “no todas” las aseguradoras que han planteado su preocupación por la red de prestadores que es parte de la MCC. “Para la mayoría ya la red que se presenta y la explicación que se da sobre la incorporación de las clínicas en el tiempo, es suficiente, pero algunas sí mantienen la observación respecto de las perspectivas de comercialización en base a la falta de algunas redes conocidas en Santiago, pero no son todas”, puntualizó Cid.