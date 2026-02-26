SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Nueva modalidad de Fonasa: se acaba plazo del gobierno para buscar trato directo y expertos tildan de fracaso el proceso

    Estiman que ahora la decisión de seguir adelante o no con la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) quedará en manos del próximo gobierno. Al respecto, no hay una visión única sobre si se debería priorizar este asunto, pero todos coinciden en que habrá que hacer cambios relevantes si se quiere avanzar en esta línea.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Nueva modalidad de Fonasa: se acaba plazo del gobierno para buscar trato directo y expertos ratifican fracaso del proceso JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El gobierno no ha dado oficialmente por fracasado el proceso para crear la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa, pese a que se acaba el plazo del servicio para buscar un trato directo que cambie la situación. Sin embargo, frente a ello, los expertos sí consideran que este intento termina con una importante derrota para la administración Boric.

    La primera licitación, indispensable para el funcionamiento de esta nueva modalidad de Fonasa, se declaró desierta, pues ninguna compañía de seguros hizo ofertas. En tanto que en el segundo proceso solo llegó una oferta, de Zurich, que hizo una propuesta solo por una de las siete fracciones disponibles. En este escenario, Fonasa ofreció el resto de las fracciones también a Zurich, compañía que desechó la oferta.

    Pese a que ninguna de las dos subastas funcionó, el director de Fonasa, Camilo Cid, ha dicho que este es un evento contemplado en el proceso y que en febrero se realizaría un llamado para contratar por trato directo.

    Sin embargo, a un par de días de que finalice el mes de febrero y a dos semanas de que concluya el actual gobierno, los expertos coinciden en que la implementación de la MCC ya fracasó, pues estiman que no queda tiempo suficiente para sacarla adelante.

    La “MCC fracasó en este gobierno. No es una interpretación política, es un hecho objetivo. A dos semanas del cambio de administración, ya no hay margen para maquillar el resultado ni forzar una salida por la vía administrativa”, comenta Francisco León, exjefe del Departamento de Estudios de Fonasa y actual consultor senior de Efkt Consultores.

    Por su parte, la economista de la salud y socia fundora de Sugg y Asociados, Daniela Sugg, ve que “a estas alturas es poco probable que la MCC pueda resolverse en lo que resta de gobierno. Las últimas semanas suelen estar destinadas al traspaso de información y coordinación con los nuevos equipos, más que a la adopción de definiciones estructurales. Además, considerando que la implementación recaerá en la próxima administración, parece razonable que sea ese gobierno quien tome la decisión final y asuma plenamente su diseño y ejecución”.

    Mientras que Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública UNAB, cree que si bien “Fonasa podría iniciar una negociación directa con las compañías de seguros ´privadamente´“, esto sería poco transparente y no viable políticamente para que un gobierno que le quedan menos de 15 días lo lleve adelante, sin saber cuál sería el mayor costo fiscal que estas negociaciones pueden acarrear para el Estado. ”Por lo tanto, no lo veo factible, ni viable, ni conveniente para Fonasa y el Estado, y tampoco para las compañías que no conocen lo que el nuevo gobierno pretende corregir”, plantea.

    Decisión de próxima administración

    Frente a este escenario que delinean los expertos, la pelota quedaría en la cancha del próximo gobierno, que deberá definir si continuar o no intentando sacar adelante la MCC, y de qué manera. Al respecto, no hay una visión única entre los expertos.

    Para León, “una cosa es que haya fracasado la implementación, y otra muy distinta es que la herramienta sea equivocada en su esencia. La MCC es, conceptualmente, una buena idea. Puede transformarse en un instrumento potente para reducir gasto de bolsillo y ofrecer una alternativa real a la clase media, además de ayudar indirectamente a descomprimir listas de espera si se integra correctamente con la red prestadora. El problema no fue la idea. Fue la ejecución”.

    En ese sentido, León cree que “la nueva administración tiene que tomar una decisión clara: o la reformula profundamente, o la elimina. Lo que no puede hacer es mantenerla en un estado híbrido, técnicamente débil y políticamente tensionado. A mi juicio, no debería desistirse. Debería reformularse”.

    Al respecto, Sánchez afirma: “No veo realista imaginarse (que la MCC) ocupe una primera prioridad en las nuevas autoridades, en relación, por ejemplo, al objetivo de reducir y controlar las listas de espera, principalmente las de cáncer, donde creo estarán las primeras prioridades del nuevo gobierno, al igual que enfrentar las restricciones presupuestarias”.

    Estima que habría que hacer cambios relevantes a la MCC si se quiere que funcione, pero eso “requiere tiempo, nuevas bases de licitación, evaluación de costo financiero para el Estado, nuevas resoluciones, e incluso, eventualmente, algunos ajustes legales (...) Es mejor evaluar corregir este proyecto para que la MCC sea exitosa y un real avance para los afiliados a Fonasa”.

    Sugg manifiesta que para la implementación de la MCC se “requieren cambios legales relevantes. Para bien o para mal, el próximo gobierno tendrá que establecerla como prioridad (ya que es ley) y deberá asumir la responsabilidad de reformularla adecuadamente. De lo contrario, quedará en la incómoda posición de ejecutar una política que, en su diseño original, presenta debilidades conceptuales y riesgos significativos de implementación”.

    Sugg añade que “desde una lógica de política pública, nunca me ha parecido deseable fomentar de manera central los seguros complementarios, porque reflejan y, en cierta medida, consolidan un sistema segmentado: quienes tienen más recursos pueden acceder a mayores beneficios, mientras que el resto permanece expuesto a brechas de cobertura”.

    Explica que “distinto sería el análisis si esta política hubiese estado acompañada de cambios explícitos y estructurales en la Modalidad de Libre Elección (MLE) de Fonasa y en su nivel de cobertura financiera. En ese escenario, un seguro complementario podría operar como un instrumento adicional y voluntario, pero sobre la base de un plan de beneficios robusto y suficiente para todos”.

    Piensa que “las prioridades del actual gobierno —y probablemente del siguiente— debieran estar centradas en productividad, eficiencia, disciplina presupuestaria y, muy especialmente, en reducir el gasto de bolsillo de las personas. En este último punto, los seguros complementarios pueden aliviar parcialmente la carga financiera de algunos hogares, pero no constituyen una solución estructural. El problema de fondo es que alrededor de un 35% del gasto en salud en Chile corresponde a gasto directo de las familias, una cifra que, en cualquier comparación internacional, resulta difícil de sostener desde el punto de vista de la equidad y la protección financiera".

    Más sobre:SaludMCCFonasa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI recaptura a sujeto que se fugó esposado desde el Juzgado de Garantía de Colina

    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones

    Minuto a minuto | Cuarta noche del Festival de Viña 2026

    Pese a último revés judicial no decae optimismo de Andes Iron y presentará proyecto Dominga en feria mundial en Canadá

    Quiroz completa equipo que lo acompañará en la Dipres y que debe revertir críticas a la entidad por estimaciones fiscales

    Tras salida anticipada de Steinert: quiénes son los 13 aspirantes para liderar la Fiscalía Regional de Tarapacá

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    2.
    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    3.
    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    4.
    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    5.
    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    Calendario escolar 2026: revisa cuándo es el regreso a clases y fechas clave por región

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Monaco por la Champions League en TV y streaming

    Tras salida anticipada de Steinert: quiénes son los 13 aspirantes para liderar la Fiscalía Regional de Tarapacá
    Chile

    Tras salida anticipada de Steinert: quiénes son los 13 aspirantes para liderar la Fiscalía Regional de Tarapacá

    Observatorio Vera C. Rubin marca un hito al liberar millones de datos astronómicos detectados con IA

    Equipo de Kast toma distancia de controversia por cable chino y cancela bilaterales con Transportes

    Pese a último revés judicial no decae optimismo de Andes Iron y presentará proyecto Dominga en feria mundial en Canadá
    Negocios

    Pese a último revés judicial no decae optimismo de Andes Iron y presentará proyecto Dominga en feria mundial en Canadá

    Quiroz completa equipo que lo acompañará en la Dipres y que debe revertir críticas a la entidad por estimaciones fiscales

    Estudio de 68 países: las reglas fiscales que dominan a nivel internacional

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo
    Tendencias

    3 formas de pensar únicas de las personas inteligentes, según un psicólogo

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Épica celeste en Brasil: O’Higgins elimina al Bahia en los penales y mantiene vivo su sueño en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Épica celeste en Brasil: O’Higgins elimina al Bahia en los penales y mantiene vivo su sueño en la Copa Libertadores

    Champions League: Vinícius Junior se sale con la suya y sella el triunfo de Real Madrid sobre Benfica para meterse en octavos

    Revive la clasificación por penales de O’Higgins ante Bahia por la Fase 2 de la Copa Libertadores

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Minuto a minuto | Cuarta noche del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Minuto a minuto | Cuarta noche del Festival de Viña 2026

    La comediante Asskha Sumathra en las voces del mundo del transformismo chileno

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones
    Mundo

    EE.UU. autoriza venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones

    Renuncia Tarek William Saab a la Fiscalía General de Venezuela

    Gobierno de Cuba dice que mató a cuatro tripulantes de una lancha civil con patente estadounidense

    Tacos de salmón y mango
    Paula

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva