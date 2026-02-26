SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Oxxo nombra a ejecutivo mexicano como nuevo gerente general para su operación en Chile

    Enrique Salgado, quien hasta ahora se desempeñaba como director comercial de Oxxo México, llega en reemplazo de Erick Quirarte.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    En la foto: Enrique Salgado, nuevo gerente general de Oxxo Chile.

    La cadena de tiendas Oxxo en Chile informó el nombramiento de Enrique Salgado como su nuevo gerente general, en el marco de una etapa de fortalecimiento y consolidación de la operación en el país.

    Salgado, quien hasta ahora se desempeñaba como director comercial de Oxxo México, llega en reemplazo de Erick Quirarte, quien, a su vez, tomará un nuevo cargo en el país norteamericano como director de Evolución del Modelo Operativo de la compañía.

    “Con 19 años de trayectoria en Femsa/Oxxo, Salgado ha desempeñado roles clave en las áreas de operaciones y comercial, donde ha consolidado una amplia experiencia en gestión estratégica, desarrollo de categorías y evolución del modelo de tiendas de conveniencia”, destacaron desde la multinacional en un comunicado.

    Salgado es licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey (México) y posee un MBA de la Universidad de Cornell. Para la compañía, se trata de una “combinación académica que respalda su liderazgo y visión para la expansión del negocio en mercados altamente competitivos”.

    26 Octubre 2023 Fachada local Oxxo. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El 2026 para Oxxo Chile

    Según informó la empresa, durante 2026, la compañía se mantendrá enfocada en el fortalecimiento de sus operaciones y en un plan de crecimiento gradual y ordenado.

    Para este año, Oxxo “busca reafirmar su compromiso de seguir consolidándose como un actor relevante en la industria de las tiendas de conveniencia en Chile, impulsando crecimiento y mejores experiencias para clientes, colaboradores y socios comerciales, manteniendo su compromiso con el impacto positivo a las comunidades y la sustentabilidad, en las cuatro regiones donde hoy tiene presencia", recalcaron desde la compañía.

    En la actualidad, Oxxo tiene más de 230 tiendas en Chile, la mayoría en formato stand alone, sin dependencia de gasolineras ni centros comerciales. Cuenta, además, con 24 tiendas 24 horas y 20 locales en el metro.

    Más sobre:OxxoEjecutivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Expertos esperan que tasa de desempleo siga en torno al 8% e informalidad impulsará la creación de puestos de trabajo

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

    Contraloría afirma que auditoría a programas trans surge por petición de diputados de comisión investigadora

    Multas de hasta $170 mil, 168 infracciones y 34 vehículos retirados: la otra cara del Festival de Viña del Mar

    Disputa Desbordes vs SLEP llega a tribunales: alcalde busca revertir cesión de colegios o indemnización

    Fuero sindical los protege: dos gendarmes imputados en Operación Apocalipsis aún integran Gendarmería

    Lo más leído

    1.
    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    Viña Santa Rita reporta pérdidas por casi $6 mil millones en medio de caída global de consumo de vino

    2.
    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    3.
    Nuevo gerente general de Quiñenco entra al directorio de Hapag Lloyd

    Nuevo gerente general de Quiñenco entra al directorio de Hapag Lloyd

    4.
    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    5.
    Exsocio demanda a empresarios José Cox y Andrés Fazio, y pide disolver sociedad de telecomunicaciones

    Exsocio demanda a empresarios José Cox y Andrés Fazio, y pide disolver sociedad de telecomunicaciones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Corte de Apelaciones de Iquique define terna de postulantes a fiscal regional de Tarapacá
    Chile

    Corte de Apelaciones de Iquique define terna de postulantes a fiscal regional de Tarapacá

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Disputa Desbordes vs SLEP llega a tribunales: alcalde busca revertir cesión de colegios o indemnización

    Expertos esperan que tasa de desempleo siga en torno al 8% e informalidad impulsará la creación de puestos de trabajo
    Negocios

    Expertos esperan que tasa de desempleo siga en torno al 8% e informalidad impulsará la creación de puestos de trabajo

    Oxxo nombra a ejecutivo mexicano como nuevo gerente general para su operación en Chile

    SEC aplica nueva multa por apagón de febrero de 2025 y ahora sanciona a AES Andes

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    Las 5 enfermedades fuera del cerebro que provocan uno de cada tres casos de demencia

    “Orden y paciencia”: Fernando de Paul revela las claves del repunte de Colo Colo de cara al Superclásico
    El Deportivo

    “Orden y paciencia”: Fernando de Paul revela las claves del repunte de Colo Colo de cara al Superclásico

    Francisco Meneghini aborda la cláusula que puede marcar su salida de la U tras el Superclásico

    Cara a cara con Vidal y con varias peticiones a Aníbal Mosa: cómo Fernando Ortiz logró limpiar el camarín de Colo Colo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”
    Cultura y entretención

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

    Un bis que no fue, animadores incómodos y una rutina que no siguió el guion: la frenética trastienda de Asskha Sumathra

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias
    Mundo

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?