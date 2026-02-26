Oxxo nombra a ejecutivo mexicano como nuevo gerente general para su operación en Chile

La cadena de tiendas Oxxo en Chile informó el nombramiento de Enrique Salgado como su nuevo gerente general, en el marco de una etapa de fortalecimiento y consolidación de la operación en el país.

Salgado, quien hasta ahora se desempeñaba como director comercial de Oxxo México, llega en reemplazo de Erick Quirarte, quien, a su vez, tomará un nuevo cargo en el país norteamericano como director de Evolución del Modelo Operativo de la compañía.

“Con 19 años de trayectoria en Femsa/Oxxo, Salgado ha desempeñado roles clave en las áreas de operaciones y comercial, donde ha consolidado una amplia experiencia en gestión estratégica, desarrollo de categorías y evolución del modelo de tiendas de conveniencia”, destacaron desde la multinacional en un comunicado.

Salgado es licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey (México) y posee un MBA de la Universidad de Cornell. Para la compañía, se trata de una “combinación académica que respalda su liderazgo y visión para la expansión del negocio en mercados altamente competitivos”.

El 2026 para Oxxo Chile

Según informó la empresa, durante 2026, la compañía se mantendrá enfocada en el fortalecimiento de sus operaciones y en un plan de crecimiento gradual y ordenado.

Para este año, Oxxo “busca reafirmar su compromiso de seguir consolidándose como un actor relevante en la industria de las tiendas de conveniencia en Chile, impulsando crecimiento y mejores experiencias para clientes, colaboradores y socios comerciales, manteniendo su compromiso con el impacto positivo a las comunidades y la sustentabilidad, en las cuatro regiones donde hoy tiene presencia", recalcaron desde la compañía.

En la actualidad, Oxxo tiene más de 230 tiendas en Chile, la mayoría en formato stand alone, sin dependencia de gasolineras ni centros comerciales. Cuenta, además, con 24 tiendas 24 horas y 20 locales en el metro.