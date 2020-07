Nuevo golpe para el gobierno: Se rechaza veto que prohíbe corte de servicios básicos

Jueves negro se vive el gobierno. En tan solo un par de minutos la Cámara aprobó el retiro del 10% de los fondos de las AFP y luego rechazó por amplia mayoría el veto que había ingresado el gobierno por el corte de suministros básicos (109 en contra y 31 a favor). Con esto, la iniciativa queda lista para su promulgación. En la instancia se aprobó la insistencia en el texto despachado por el Congreso, que debe ser ratificada por el Senado, donde necesitaría 2/3 de los votos

El principal cambio que buscaba el gobierno con el veto ingresado al Congreso, tiene relación con la industria de telecomunicaciones, pues elimina los beneficios para esos clientes. En el proyecto parlamentario se aprobó un plan en el que se ofrece conectividad solidaria. Este consideraba duplicar las velocidades del plan solidario vigente -parte del acuerdo que rige desde marzo entre el gobierno y privados- y que a los clientes que no pueden seguir pagando no se les corte el servicio. Además, buscaba aumentar el espectro al 60% de la población más vulnerable.

Otro de los cambios es en la industria sanitaria. En el proyecto aprobado no se definió límite de m3 de agua potable. Sin embargo, el Ejecutivo propone que se propone restablecer el límite de 15 m3. Por último, se elimina el artículo 8 que impedía llevar los costos a tarifas.

A principios de julio, cuando el Ejecutivo decidió ingresar el veto, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, sostuvo que “después de analizar el proyecto en profundidad, el gobierno ha estimado que la versión aprobada tiene problemas que podrían afectar su implementación, y por tanto el acceso de las personas a los beneficios. Además, podrían exponer al Estado a eventuales demandas y al pago de indemnizaciones”, sostuvo el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

Los beneficios de la Ley

La iniciativa establece una vigencia de 30 días antes y 90 días después de publicada la Ley. En este lapso, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas de distribución eléctrica y de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a diversos clientes, como usuarios residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores, bomberos, organizaciones sin fines de lucro, microempresas y otros.

Los clientes que dejen de pagar sus cuentas de luz, gas de red y agua; luego esos costos los deberá asumir en los saldos de los siguientes 12 meses, sin multas ni mora.

A diferencia del mercado eléctrico y sanitario, la industria de telefonía es competitiva, por lo que el no pago de las cuentas era inviable. Por lo mismo, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, presentó un plan en el que se ofrece conectividad solidaria. Este considera duplicar las velocidades del plan solidario vigente -parte del acuerdo que rige desde marzo entre el gobierno y privados- y que a los clientes que no pueden seguir pagando no se les corte el servicio. Además, se aumentará el espectro al 60% de la población más vulnerable.