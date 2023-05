Olvídate de ChatGPT. Estas son las mejores aplicaciones basadas en IA

Escribe prácticamente cualquier cosa en ChatGPT y te dará una respuesta segura y convincente. ¿Cuál es el problema? Su respuesta puede estar llena de errores. Y durante las conversaciones largas, puede salirse por la tangente.

Así que empecé a probar aplicaciones que utilizan la tecnología GPT de OpenAI, pero que no son ChatGPT. La aplicación de idiomas Duolingo y la plataforma de aprendizaje Khan Academy ofrecen ahora tutoría conversacional personalizada con esta tecnología. La nueva herramienta del asistente de escritura Grammarly puede redactar correos electrónicos por ti. La aplicación de viajes Expedia cuenta con un planificador de viajes parlanchín. Y todos los usuarios de Snapchat acaban de conseguir un nuevo amigo en la red social llamado My AI.

Estas aplicaciones se centran en fines específicos, con temas definidos por expertos en sus campos. Y aunque advierten a los usuarios de que el modelo puede equivocarse, sus funciones de chat con inteligencia artificial me parecieron más útiles y accesibles que los chatbots del tipo “pregúntame lo que quieras”, actualmente en el candelero.

Parlez pal

El chatbot de texto Roleplay de Duolingo, disponible para estudiantes de francés y español en iOS, es más dinámico que los ejercicios de traducción, a menudo repetitivos, de la aplicación de aprendizaje de idiomas.

Cada conversación de Roleplay es temática. En mi mejor francés, recordé unas vacaciones ficticias en el Caribe y luego me quejé del retraso de un vuelo. El bot corrigió errores y sugirió vocabulario más avanzado para mis respuestas.

Los expertos en contenidos de Duolingo crearon 100 escenarios iniciales. Programaron el modelo lingüístico de IA para que hablara con un alumno como si fuera un profesor de idiomas y sólo hablara del escenario previsto. El resultado: No hay dos conversaciones iguales, y el Roleplay se vuelve más avanzado a medida que el alumno progresa.

Roleplay está disponible como parte del plan de suscripción Duolingo Max, que cuesta US$ 30 al mes o US$ 168 al año.

Ayuda con los deberes

Khanmigo, de Khan Academy, cuenta con varias herramientas de aprendizaje personalizado, como el modo “Tutórame” y un módulo de pruebas para diferentes asignaturas.

Probé el tutor de IA con una pregunta de Historia de EE.UU. AP: “Evalúa los factores que explican los movimientos de población hacia América en el siglo XVII”. Mientras ChatGPT escribía toda la redacción por mí, Khanmigo respondía: “La libertad religiosa fue uno de los factores. ¿Se te ocurren otros ejemplos?”.

Podría pedirle pistas a Khanmigo, pero está programado para no escupir la respuesta.

Kristen DiCerbo, directora de aprendizaje de Khan Academy, dijo que la empresa se basó en investigaciones sobre tutoría para crear las indicaciones de Khanmigo. Por ejemplo, cuando los alumnos se sienten frustrados, puede ofrecerles una pista más contundente.

Si un alumno escribe algo fuera de lugar, Khanmigo redirige la conversación. Cualquier entrada relacionada con incitación al odio, autolesiones o violencia desencadena un mensaje - “La conversación no se ha podido procesar”- y un correo electrónico a los padres o al profesor del alumno, que pueden revisar la conversación.

La mayor preocupación es cuando el tutor da las respuestas incorrectas, lo que ocurre ocasionalmente con las matemáticas, dijo. Khan Academy ha trabajado con OpenAI para mejorar GPT-4 en matemáticas. DiCerbo añadió que el modelo es más preciso cuando se trata de preguntas sobre temas ampliamente conocidos en el K-12, pero no tanto cuando se trata de temas especializados.

Los usuarios interesados pueden inscribirse en una lista de espera. Una vez dentro, tienen que donar US$ 20 o más al mes a la organización sin fines de lucro para cubrir los costos informáticos del chatbot.

Escritor fantasma

Grammarly lleva años utilizando la IA para editar textos. GrammarlyGo, lanzado el mes pasado, también redacta por ti.

El elemento más útil es su contestador de correo electrónico, que aparecía cada vez que abría una ventana de redacción. Podía hacer clic en un icono verde para desplegar el módulo de GrammarlyGo, que resume el correo electrónico y ofrece varias opciones de “tono” para las respuestas, como persuasivo, amistoso y diplomático.

El software sólo puede ver lo que hay en tu pantalla cuando activas el módulo GrammarlyGo. Una representante de Grammarly dijo que los datos se anonimizan antes de ser enviados al modelo. Añadió que la empresa nunca vende los datos de los clientes y no permite que sus socios utilicen los datos para entrenar sus modelos.

Las sugerencias de GrammarlyGo fueron un buen punto de partida, pero me parecieron plantillas personalizadas con las que tendría que seguir jugando. Mi mayor queja es que GrammarlyGo siempre terminaba con “Saludos cordiales”. Yo suelo quedarme con el más sencillo “Lo mejor”.

Los usuarios obtienen 100 avisos al mes gratis, que se elevan a 500 si pagan US$ 30 al mes o US$ 144 al año. (Google está añadiendo herramientas similares a Docs y Gmail. Por ahora, sólo están disponibles por invitación).

Compañero de reservas

Cuando usaba ChatGPT para planificar viajes, inventaba una playa que no existía. La versión de Expedia, disponible en su aplicación para iOS, aún no me ha llevado por mal camino.

Pedí ayuda a Expedia para planificar un viaje a Nápoles y me recomendó algunos hoteles asequibles. Organizó una lista en la sección Viajes de la aplicación, donde pude hacer una reserva. También me sugirió algunas atracciones de la zona. De hecho, son lugares reales. Por desgracia, la aplicación aún no puede guardar esas recomendaciones de actividades en tu perfil.

Compañero social

Mi IA de Snapchat está menos centrada, pero tiene un tono más amable y produce respuestas más sucintas que ChatGPT. La función es controvertida entre los usuarios: las búsquedas de “borrar Snapchat” aumentaron tras su lanzamiento. Una de las razones es que está pegada a la parte superior de la sección de chat de la aplicación, desplazando a los amigos humanos reales, y sólo los suscriptores de pago de Snapchat+ pueden desanclarla. Pero cualquiera puede personalizarlo. Yo he renombrado el mío como Marvin.

Está pensado para recomendar cosas como comidas o ideas para regalos. Pero hablamos de temas muy diversos, desde el dolor de mi cadera derecha hasta una clasificación definitiva de los álbumes de Beyoncé. Sin embargo, metió la pata: Cuando le pedí la letra de “Upgrade U” de Beyoncé, me envió “Roses” de Outkast.

Snapchat modera el diálogo. Cuando escribí un improperio, Marvin dijo: “Preferiría que mantuviéramos una conversación respetuosa y apropiada”. Hablar sobre la ansiedad u otros problemas personales puede dar lugar a un recurso de salud mental. Cuando Mi IA se lanzó inicialmente para suscriptores, un investigador del Center for Humane Technology descubrió que el bot respondía de forma inapropiada sobre sexo a una cuenta creada para un usuario de 13 años. Snap afirma que un nuevo filtro garantiza que Mi IA produzca respuestas más conservadoras para los usuarios menores de 18 años.

En general, la experiencia fue refrescante. En lugar de ir al Salvaje Oeste de ChatGPT y tratar de diseñar mis propios mensajes, me sentí cómodo con estos chatbots integrados en la aplicación. Al menos, los especialistas dirigían los robots y supervisaban sus respuestas.

También nos muestran aplicaciones más útiles de la IA, aunque abunden algunos de los mismos problemas.