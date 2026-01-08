SUSCRÍBETE POR $1100
    Operación forzada: GEN vende su participación en operador portuario en EE.UU. a firma ligada al Grupo Luksic

    Hanseatic Global Terminals compró por casi US$29 millones el 30% que tenía GEN en FIT. Así, la filial de Hapag-Lloyd quedó con control total del operador portuario FIT.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    Foto referencial

    Grupo Empresas Naviera (GEN) de la familia Urenda vendió el 30% que tenía en Florida International Terminal (FIT), el operador portuario de contenedores en Port Everglades, con sede en Estados Unidos en el estado de Florida, a su socio en dicha sociedad, Hanseatic Global Terminals.

    Con esto se concreta la salida de la sociedad que nació en 2004, cuando GEN se unió, vía su sociedad Agunsa, con la filial independiente de Hapag-Lloyd, donde Quiñenco, del grupo Luksic, es parte del grupo controlador de la firma vía la Compañía Sud Americana de Vapores (Csav).

    La operación fue avaluada en casi US$29 millones.

    Según se explicó en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la filial de GEN, el 10 de diciembre pasado, presentó una notificación de compra-venta “conforme a lo establecido en la cláusula buy-sell del Operating Agreement suscrito entre ambas sociedades”.

    Ante este contexto, Hanseatic Global Terminals, que tenía el 70% de dicha sociedad que opera en el puerto de Everglades (Estados Unidos), y Agunsa debían definir quién compraba a quién.

    La operación significaba que Hanseatic Global Terminals tenía 30 días para responder y, en caso de no hacerlo, se daba por hecho que optaba por vender su participación a Agunsa por casi US$68 millones, según se explicó en el hecho esencial reservado publicado hoy.

    Sin embargo, finalmente, la operación fue que Hanseatic Global Terminals compró la participación de Agunsa en Fit, quedando con el control del 100% de las acciones de la sociedad.

    “Con fecha 7 de enero de 2026, Hanseatic Global Terminals Investments Florida, Inc. ha comunicado a Agunsa USA su aceptación formal a la oferta para la adquisición de la participación de Agunsa USA en Florida International Terminal, LLC (“FIT), en la suma ofertada por Agunsa USA de US$ 28.966.816,80″, dijo en el hecho esencial de esta jornada.

    “La operación generará una utilidad contable para Grupo de Empresas Navieras S.A. para el año 2026 de aproximadamente US$ 15,5 millones, después de gastos e impuestos”, añadió la firma.

    Pese a la salida de la sociedad, GEN todavía tiene presencia en Estados Unidos vía otras sociedades de logística y distribución ubicadas en territorio de la superpotencia, según da cuenta su memoria de 2024.

