Cuando comprar tus propias acciones es un negocio: Cinco empresas Ipsa lo harán entre 2025 y 2026

El 2025 fue un año que, entre los bancos de inversión, fue destacado por el alza en los niveles de actividad del mercado de capitales, donde la compra de acciones de propia emisión por parte de algunas de las grandes compañías locales fue clave.

Varios de estos programas fueron aprobados por juntas extraordinarias en el ejercicio pasado, pero la mayor parte fue votada de forma favorable en 2021, en medio de la pandemia global del Covid-19.

Este es el caso de Concha y Toro. La empresa comunicó este lunes que dará inicio a “un nuevo proceso de adquisición de acciones” a través del mecanismo de prorrata de Oferta Firme en Bloque (OFB). La compañía ofrecerá comprar el 3,9% de sus acciones emitidas en una operación que terminará el 6 de abril.

El precio a pagar es de $925 por papel. Según Credicorp Capital es un valor “modesto” y “su tamaño relativamente pequeño en comparación con el capital flotante de la empresa”, lo que implica que la posibilidad de alza del papel “será limitada”.

Este martes el papel se empinó 4,02% en el mercado local hasta alcanzar los $910,21.

En su cuenta en X, el inversionista Tomás Casanegra explicó así kla decisión. “Si consideras que tu acción está baja, recompras. Si consideras que el mercado tiene tu acción en alta estima, lo usas para financiar tu crecimiento (aumento de capital). Me parece que lo de Concha y Toro y lo de Parque Arauco son decisiones sabias”. Concha y Toro recompra; Parque Arauco anunció un aumento de capital.

La vitivinícola había aprobado el programa en 2021, mismo año en que se aprobaron los programas de ILC, Sigdo Koppers y Antarchile. Y tal como estas compañías, había realizado pequeñas adquisiciones.

La normativa y la legislación establecen que el plazo para concretar las transacciones es por hasta cinco años y por un monto máximo de hasta el 5% del capital. Además, la regulación especifica que una vez adquiridas las acciones pueden ser enajenadas en el mercado dentro de un plazo máximo de 24 meses. De no ser vendidas, el capital social quedará disminuido de acuerdo a la regulación y normas contables vigentes.

Las compras tampoco pueden superiores al 25% del volumen diario, por lo que la “mejor forma de concretar las operaciones es en un solo bloque”, dice una fuente que ha participado de este tipo de transacciones.

Así lo hicieron Latam Airlines, Enel Americas y Cencosud durante el ejercicio pasado.

En octubre del 2025 Latam Airlines aprobó la cancelación del 4,99% de sus acciones, luego de que en julio y marzo adquirió ese porcentaje en dos ofertas de compra realizadas en bolsa. En total, desembolsó unos $568.606 millones.

En septiembre del año pasado, Enel Americas compró el 4% de sus acciones por $451.592 millones, mientras que en junio Cencosud adquirió 42.088.051 acciones, representativas de aproximadamente un 1,5% de las acciones, por un precio unitario de $3.200. Con esto, desembolsó $134.681 millones. Esa operación, justamente, se hizo con cargo al programa de adquisición de acciones de propia emisión aprobado en abril de 2021.

A esas tres empresas Ipsa se sumó a comienzos de año otra: la supermercadista SMU convocó a fines de febrero a una junta extraordinaria de accionistas para el 23 de abril para votar “sobre un nuevo programa de adquisición de acciones de propia emisión”. Será dicha instancia donde se definirá el monto y porcentaje a comprar.

Y ahora se suma Concha y Toro. Otra de las empresas más transadas del mercado local.

Las razones

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, explica que “las empresas hacen estas recompras porque estiman que sus acciones están demasiado ‘castigadas’ por el mercado, por lo tanto, no sólo hacen la recompra como una buena inversión sino que envían una señal al mercado respecto de si quienes saben más de la empresa, que es la administración, está llevando a cabo este tipo de operaciones es porque estiman que es un buen negocio y los inversionistas deberían aprovechar la ocasión para hacer algo similar”.

Por su parte, Cristián Araya, gerente de Inversiones de CASA Wealth Management, señala que, entre las razones para realizar este movimiento destaca una “señal de confianza”, pues “es un mensaje al mercado planteando que la acción está barata y que comprar el propio negocio es lo más rentable”.

Además, indica que a diferencia de los dividendos (que suelen pagar impuestos de inmediato), la recompra devuelve valor al accionista mediante la apreciación del precio.

Con todo, en el mercado explican que la decisión de Concha y Toro no necesariamente implicaría un nuevo impulso a este tipo de operaciones, pues ya la bolsa se empinó 56% el año pasado y las acciones se encuentran cerca de sus fundamentales.

Según Guillermo Araya, “lo que vemos hoy con Concha y Toro es que, dadas las condiciones de mercado, con una acción demasiado castigada, la administración consideró que era un buen momento para hacerla. Sin embargo, hacia adelante va a depender de cómo evolucione la guerra en el Medio Oriente, pues en caso que esta evolucione positivamente y se acabe pronto, las acciones repuntarían rápidamente, dejando atrás esta etapa de recompras”.

“La intuición plantea que cuando una empresa líder como Concha y Toro anuncia recompras es probable que genera presión en sus competidores para hacer lo mismo. Si no lo hacen, sus accionistas podrían migrar hacia la empresa que sí les está devolviendo capital de forma activa, más aún en un contexto global algo mas difícil como el actual”, comenta Cristián Araya.