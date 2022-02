— La pandemia del coronavirus impactó con fuerza las transacciones que realizó el Estado durante el año 2021. Según el balance anual de ChileCompra, más de US$ 15 mil millones transaron los organismos públicos el año pasado a través de la plataforma de mercado público, lo que representó un 12,5% más de lo realizado en el mismo período del 2020.

Dentro de este balance destacó el sector Salud, que lideró las transacciones con más de US$ 5.365 millones en 2021, lo que representó el 35,7% de las compras totales efectuadas por el Estado, seguido de los organismos del Gobierno Central -ministerios y servicios públicos- y Universidades con US$ 3.359 millones (22,4% del total), las Municipalidades con US$ 2.798 millones (18,6%) y Obras Públicas con US$ 2.664 millones (17,7%).

Si bien los efectos de la pandemia comenzaron a impactar al país durante el segundo trimestre de 2020, el año pasado también se generó un escenario económico, social y de salud complejo, lo que obligó a diferentes reparticiones del Estado a intervenir y focalizar recursos para evitar consecuencias mayores.

Por ejemplo, en el sector Salud, que presentó un aumento de 8% en 2021, destacó el rubro “valoración de diagnóstico inicial”, con una variación de un 110%, el que está relacionado con el servicio de cuidados médicos o quirúrgicos asociados al Covid 19 de pacientes adultos, pediátricos y recién nacidos.

También sobresalió el rubro de “vectores o kits de clonación de reacción en cadena” (PCR) para la detección del coronavirus, cuyo monto total transado llegó a los US$70 millones (ver infografía).

Obras Públicas también fue un sector donde la pandemia del coronavirus impactó con fuerza en su dinámica de adquisiciones. El año pasado se transaron US$ 1.240 millones, lo que significó un alza de 87% en relación a 2020.

El rubro que presentó una mayor alza del sector fue “licitación pública de obra” (US$ 1.457 millones transados) con una variación de un 84% respecto del año anterior. El ítem se enmarcó en el “Plan Paso a Paso Chile se Recupera” del gobierno, que incluyó una serie de licitaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para el mejoramiento de carreteras y cuyo fin era recuperar el empleo perdido en el mercado del trabajo durante la pandemia y dinamizar la economía.

A su vez, el sector de Gobierno Central, que registró un aumento de 31%, fue impulsado por el rubro “servicios de suministro de alimentos” de la Junta de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), con una variación de un 2.279%.

Compras coordinadas

En el marco la necesidad de lograr ahorros para el Estado y reducir costos de transacción, el año pasado también se intensificó la modalidad de compras coordinadas para las adquisiciones entre diferentes organismos públicos.

Durante el 2021, esta modalidad generó ahorros por US$ 68,6 millones, lo que es el triple de lo que se registró el año anterior, según ChileCompra. Bajo este criterio de compras coordinadas se adjudicaron US$ 123 millones, lo que equivale al 0,8% del monto total transado en mercado público durante el 2021.

Según ChileCompra, se realizaron 14 licitaciones públicas coordinadas en rubros específicos de uso transversal, donde distintos organismos públicos del Gobierno Central y del sector Salud agregaron demanda para obtener mejores precios en mascarillas, guantes, alcohol gel, además de energía eléctrica, alimentos enterales, mamógrafos y telefonía móvil, entre otros rubros.

Entre los procesos más exitosos según montos, se cuentan el de energía eléctrica en donde 28 organismos del Gobierno Central sumaron sus requerimientos logrando ahorros de US$32,96 millones, seguido por el de la compra de elementos de protección personal (mascarillas, guantes y alcohol gel) en la cual participaron 141 servicios de salud de todo el país y donde se pudo ahorrar US$ 21 millones.

También destaca la compra coordinada de 41 organismos del Gobierno Central que se unieron para la adquisición de equipos de telefonía móvil, transacción que tuvo 82,1% de ahorros (US$ 1,5 millones).

“Pudimos avanzar el 2021 en desarrollar modalidades de compra y venta más simples, participativas y transparentes que están beneficiando especialmente a las Mipymes y también en el mejor uso de los recursos públicos gracias a las licitaciones públicas coordinadas en rubros específicos de uso transversal, donde distintos organismos públicos del Gobierno Central y del sector Salud agregaron demanda para obtener mejores precios en productos asociados a la pandemia como mascarillas, guantes, alcohol gel, además de energía eléctrica, alimentos enterales, mamógrafos y telefonía móvil, entre otros rubros”, dijo la directora de ChileCompra, Tania Perich.

Mipymes y compra ágil

La directora de ChileCompra también destacó los logros alcanzados con “Compra Ágil”, una modalidad de adquisición más simple y menos burocrática para montos iguales o inferiores a 30 UTM y donde los mayores participantes son las Mipymes. En 2021 se transaron más de US$ 308 millones en Compra Ágil, aumentando en 260,5% los montos transados por esta modalidad respecto del 2020.

“El mercado público representa una oportunidad para generar negocios con instancias concretas de ventas para las Mipymes. Se han profundizado las oportunidades gracias a la Compra Ágil, modalidad participativa, accesible y transparente, que apunta especialmente a las empresas de menor tamaño para la venta de productos o servicios por montos menores a $ 1,5 millones aproximadamente”, destacó el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber.