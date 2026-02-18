Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

Filas y aglomeraciones de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago por movilizaciones de trabajadores de la DGAC.

Enero ha sido a lo largo de la historia el mes con el tráfico aéreo de pasajeros más alto año a año, con algunas excepciones, como fue la pandemia, donde la evolución de las restricciones sanitarias alteraron con fuerza los flujos. Se trata de pleno período de vacaciones y es donde se materializa la temporada alta que comienza incipientemente en diciembre.

Esta vez, sin embargo, 2026 partió con una baja en los registros de tráfico aéreo de pasajeros en los aeropuertos del país. Así lo revela el último informe de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), que muestra que el flujo de viajeros en el primer mes del año cayó un 2,6% versus el mismo lapso de 2025, pasando de 2.856.781 a 2.781.765 personas.

Con esto, el tráfico en los terminales aéreos de Chile suma seis meses a la baja, y desde la pandemia que no se registraba una caída del flujo de pasajeros durante enero. La última vez que dicho mes presentó una disminución interanual fue en 2021, último año de restricciones sanitarias en las instalaciones aeronáuticas, cuando retrocedió más de 70%. Con esa excepción, desde que la JAC tiene registro, el tráfico en enero nunca antes había caído.

Pero este comportamiento tuvo detrás un factor muy claro: de los 2,78 millones de pasajeros, 1.507.213 pasajeros viajaron en rutas domésticas. Este segmento bajó un 6,6% y es el responsable de la contracción del tráfico aéreo a nivel general. Si no se considera noviembre, un mes en el que el tráfico doméstico disminuyó más de un 10% debido a la huelga de pilotos de Latam Airlines, es la mayor contracción de tráfico nacional desde la pandemia y su séptimo mes seguido a la baja.

El documento explica al respecto que “a la persistente caída de las rutas no mineras se suma en enero una contracción interanual de las rutas mineras (salvo Antofagasta-Concepción), debido principalmente a una alta base de comparación”.

De esta forma, de las 10 rutas domésticas más transitadas, que tienen una participación de 73%, nueve empeoraron su desempeño en enero de este año, con las caídas más relevantes en Santiago-Iquique (-15,3%) y Santiago-Arica (-10,1%). También retrocedieron las conexiones entre la capital y Antofagasta (-8,4%), Calama (7,8%), La Serena (-7,3%), Copiapó (%5,8), Puerto Montt (5,4%), Punta Arenas (4,9%) y Temuco (2,3%).

La única que no cayó fue Santiago-Concepción, que creció, pero marginalmente, un 0,6%. “En la otra vereda, la ruta Santiago-Puerto Natales aportó a amortiguar la contracción del tráfico doméstico, principalmente porque es un destino que comúnmente recibe una mayor cantidad de turistas en esta época del año”, destaca el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

A su vez, el informe de la JAC muestra que la oferta doméstica se contrajo 11% en enero, y acumula siete meses de descensos. El gerente general de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), Eduardo Hardessen, explica al respecto que “en el mercado doméstico se muestra un ajuste en torno a la demanda y la capacidad. Cuando el contexto económico se desacelera, la demanda se modera y las aerolíneas ajustan oferta para mantener eficiencia. Es un proceso propio de un mercado competitivo, donde la capacidad se adecua a las condiciones reales del tráfico”.

La otra cara de la moneda

En la otra cara de la moneda, en cambio, en enero de este año el tráfico aéreo internacional de pasajeros marcó su mayor expansión en seis meses, de 2,5%.

Con este crecimiento, el flujo de viajeros internacionales alcanzó un máximo histórico de 1.274.552 en las rutas desde y hacia fuera del país. El siguiente punto más alto en el registro de la JAC fue en enero de 2025, cuando transitaron 1.243.363 personas.

Hardessen analiza el desacople entre el segmento internacional y doméstico, señalando que “son dinámicas distintas. El internacional está impulsado, principalmente, por la expansión de rutas y mayores frecuencias, debido al periodo vacacional, hacia algunas zonas de Brasil, Europa, Oceanía y Norteamérica, mientras que el mercado doméstico es más sensible al ciclo económico interno y condiciones estacionales. Por eso hoy evolucionan en direcciones diferentes”.

La JAC detalla que rutas con destino u origen en Europa y Oceanía incidieron en el aumento internacional. Por un lado, Europa creció un 16,7%, impulsado por mayores frecuencias con Madrid y Barcelona. Oceanía, por su parte, tuvo un alza de 37,7%, debido a más frecuencias con Sydney y Melbourne.

También contribuyeron al alza las rutas hacia América, que crecieron un 8,4%, impulsadas por mayores flujos desde/hacia Canadá (con Montreal como nuevo origen/destino) y el hub de Ciudad de Panamá. El ministro de Transportes también destaca el desempeño de la ruta Santiago-Houston.

Más en detalle, se observa que de los cinco países con mayor flujo de pasajeros con Chile, sólo dos cayeron, pero son precisamente los más relevantes: Brasil redujo su tráfico en un 2,4% y Argentina un 6,7%. Los pasajeros desde y hacia Perú, Estados Unidos y Colombia mejoraron su desempeño en enero en un 1,5%, 6,1% y 1,8%, respectivamente.

Al desglosar las 10 rutas internacionales más transitadas, se observa que cuatro tuvieron caídas, lideradas por una contracción de casi 18% en la conexión entre Santiago y Sao Paulo, mientras Santiago-Mendoza retrocedió un 10,1%, Buenos Aires un 7,4% y Lima 1,4%.

Rutas como Santiago-Florianópolis y Santiago-Madrid experimentaron fuertes incrementos en el primer mes del año, al subir 21,2% y 18,4% cada una, versus enero de 2025. La conexión entra la capital y Miami subió un 9,3%, con Ciudad de Panamá 7,7%, con Bogotá 4,7% y con Río de Janeiro 0,3%.