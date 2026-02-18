SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Mientras que el tráfico internacional registró su nivel mensual más alto en la historia, con casi 1,3 millones de viajeros, el doméstico cayó por séptimo mes consecutivo.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Filas y aglomeraciones de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago por movilizaciones de trabajadores de la DGAC. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Enero ha sido a lo largo de la historia el mes con el tráfico aéreo de pasajeros más alto año a año, con algunas excepciones, como fue la pandemia, donde la evolución de las restricciones sanitarias alteraron con fuerza los flujos. Se trata de pleno período de vacaciones y es donde se materializa la temporada alta que comienza incipientemente en diciembre.

    Esta vez, sin embargo, 2026 partió con una baja en los registros de tráfico aéreo de pasajeros en los aeropuertos del país. Así lo revela el último informe de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), que muestra que el flujo de viajeros en el primer mes del año cayó un 2,6% versus el mismo lapso de 2025, pasando de 2.856.781 a 2.781.765 personas.

    Con esto, el tráfico en los terminales aéreos de Chile suma seis meses a la baja, y desde la pandemia que no se registraba una caída del flujo de pasajeros durante enero. La última vez que dicho mes presentó una disminución interanual fue en 2021, último año de restricciones sanitarias en las instalaciones aeronáuticas, cuando retrocedió más de 70%. Con esa excepción, desde que la JAC tiene registro, el tráfico en enero nunca antes había caído.

    Pero este comportamiento tuvo detrás un factor muy claro: de los 2,78 millones de pasajeros, 1.507.213 pasajeros viajaron en rutas domésticas. Este segmento bajó un 6,6% y es el responsable de la contracción del tráfico aéreo a nivel general. Si no se considera noviembre, un mes en el que el tráfico doméstico disminuyó más de un 10% debido a la huelga de pilotos de Latam Airlines, es la mayor contracción de tráfico nacional desde la pandemia y su séptimo mes seguido a la baja.

    El documento explica al respecto que “a la persistente caída de las rutas no mineras se suma en enero una contracción interanual de las rutas mineras (salvo Antofagasta-Concepción), debido principalmente a una alta base de comparación”.

    De esta forma, de las 10 rutas domésticas más transitadas, que tienen una participación de 73%, nueve empeoraron su desempeño en enero de este año, con las caídas más relevantes en Santiago-Iquique (-15,3%) y Santiago-Arica (-10,1%). También retrocedieron las conexiones entre la capital y Antofagasta (-8,4%), Calama (7,8%), La Serena (-7,3%), Copiapó (%5,8), Puerto Montt (5,4%), Punta Arenas (4,9%) y Temuco (2,3%).

    La única que no cayó fue Santiago-Concepción, que creció, pero marginalmente, un 0,6%. “En la otra vereda, la ruta Santiago-Puerto Natales aportó a amortiguar la contracción del tráfico doméstico, principalmente porque es un destino que comúnmente recibe una mayor cantidad de turistas en esta época del año”, destaca el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

    A su vez, el informe de la JAC muestra que la oferta doméstica se contrajo 11% en enero, y acumula siete meses de descensos. El gerente general de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), Eduardo Hardessen, explica al respecto que “en el mercado doméstico se muestra un ajuste en torno a la demanda y la capacidad. Cuando el contexto económico se desacelera, la demanda se modera y las aerolíneas ajustan oferta para mantener eficiencia. Es un proceso propio de un mercado competitivo, donde la capacidad se adecua a las condiciones reales del tráfico”.

    La otra cara de la moneda

    En la otra cara de la moneda, en cambio, en enero de este año el tráfico aéreo internacional de pasajeros marcó su mayor expansión en seis meses, de 2,5%.

    Con este crecimiento, el flujo de viajeros internacionales alcanzó un máximo histórico de 1.274.552 en las rutas desde y hacia fuera del país. El siguiente punto más alto en el registro de la JAC fue en enero de 2025, cuando transitaron 1.243.363 personas.

    Hardessen analiza el desacople entre el segmento internacional y doméstico, señalando que “son dinámicas distintas. El internacional está impulsado, principalmente, por la expansión de rutas y mayores frecuencias, debido al periodo vacacional, hacia algunas zonas de Brasil, Europa, Oceanía y Norteamérica, mientras que el mercado doméstico es más sensible al ciclo económico interno y condiciones estacionales. Por eso hoy evolucionan en direcciones diferentes”.

    La JAC detalla que rutas con destino u origen en Europa y Oceanía incidieron en el aumento internacional. Por un lado, Europa creció un 16,7%, impulsado por mayores frecuencias con Madrid y Barcelona. Oceanía, por su parte, tuvo un alza de 37,7%, debido a más frecuencias con Sydney y Melbourne.

    También contribuyeron al alza las rutas hacia América, que crecieron un 8,4%, impulsadas por mayores flujos desde/hacia Canadá (con Montreal como nuevo origen/destino) y el hub de Ciudad de Panamá. El ministro de Transportes también destaca el desempeño de la ruta Santiago-Houston.

    Más en detalle, se observa que de los cinco países con mayor flujo de pasajeros con Chile, sólo dos cayeron, pero son precisamente los más relevantes: Brasil redujo su tráfico en un 2,4% y Argentina un 6,7%. Los pasajeros desde y hacia Perú, Estados Unidos y Colombia mejoraron su desempeño en enero en un 1,5%, 6,1% y 1,8%, respectivamente.

    Al desglosar las 10 rutas internacionales más transitadas, se observa que cuatro tuvieron caídas, lideradas por una contracción de casi 18% en la conexión entre Santiago y Sao Paulo, mientras Santiago-Mendoza retrocedió un 10,1%, Buenos Aires un 7,4% y Lima 1,4%.

    Rutas como Santiago-Florianópolis y Santiago-Madrid experimentaron fuertes incrementos en el primer mes del año, al subir 21,2% y 18,4% cada una, versus enero de 2025. La conexión entra la capital y Miami subió un 9,3%, con Ciudad de Panamá 7,7%, con Bogotá 4,7% y con Río de Janeiro 0,3%.

    Más sobre:TransporteTráfico aéreoAerolíneasAeropuertosVuelosVacaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Vecinos protestan por lenta reconstrucción en zonas afectadas en el incendio de Penco

    Cristián Labbé (PNL): “Lo peor que le puede pasar a un partido es que se asocie al rostro de una persona y no a un proyecto político”

    Banco de huellas genéticas y más recursos: las propuestas de la mesa de trabajo al gobierno por adopciones irregulares

    Tras el rechazo a su desafuero: Orrego arremete contra Fiscalía e insta a la derecha a no instrumentalizar la justicia

    Lo más leído

    1.
    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    CEO de Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile: “Venimos a invertir a largo plazo, venimos a quedarnos”

    2.
    BHP registra ganancias récord y por primera vez el cobre representa más de la mitad

    BHP registra ganancias récord y por primera vez el cobre representa más de la mitad

    3.
    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    MOP anuncia millonaria inversión para casi triplicar tamaño del aeropuerto de Punta Arenas

    4.
    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Río de Janeiro

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast
    Chile

    Una docena de jefes de Estado ya confirmó su asistencia al cambio de mando de Kast

    Vecinos protestan por lenta reconstrucción en zonas afectadas en el incendio de Penco

    Cristián Labbé (PNL): “Lo peor que le puede pasar a un partido es que se asocie al rostro de una persona y no a un proyecto político”

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo
    Negocios

    Moody’s califica de “sorpresa negativa” mayor déficit fiscal de Chile y ve que política de Kast será clave para clasificación de riesgo

    Pasajeros internacionales marcan récord en enero en Chile, pero domésticos caen y arrastran a la baja tráfico aéreo total

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, cuestiona que haya espacio para 4 actores en el mercado y evalúa uso de marca Tigo

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años
    Tendencias

    Quién era Cass Lacelle, la estrella de un reality estadounidense que falleció a los 34 años

    Qué se sabe de Robert Dorgan, atacante del tiroteo en Rhode Island que también usaba el nombre Roberta Esposito

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    El encomiable esfuerzo de O’Higgins tiene premio: le gana a Bahia y saca leve ventaja para seguir en la Copa Libertadores

    En vivo: Alejandro Tabilo se mide ante Francesco Passaro por los octavos de final del ATP de Río de Janeiro

    Club Brujas rescata un empate como local ante Atlético de Madrid en uno de los partidazos de la Champions

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante
    Cultura y entretención

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Rey del Ring llega al streaming: dónde ver la película con Marko Zaror y Benjamín Vicuña

    Bad Bunny a la pantalla: protagonizará su primera película dirigida por Residente y con Edward Norton y Javier Bardem

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia
    Mundo

    Congreso peruano se alista para elegir al próximo presidente del país y Jerí se prepara para responder a la justicia

    Zuckerberg defiende a Meta en un juicio histórico por adicción a las redes sociales

    La agenda de nueve puntos entre Chile y Bolivia tras la asunción de Kast

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones