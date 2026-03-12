SUSCRÍBETE
    Francisco Pérez Mackenna vende acciones en sociedades chilenas y desecha fideicomiso ciego

    El ex gerente general de Quiñenco tiene la mayor parte de su patrimonio en el exterior, en índices accionarios, por lo que no está obligado a entregar un mandato de administración de cartera a terceros. El actual canciller está vendiendo acciones que mantenía en Banco de Chile, CCU y SAAM.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, es probablemente el integrante del nuevo gabinete de José Antonio Kast con el mayor patrimonio, algo que deberá calcular y detallar en la declaración que la ley le exige realizar antes de 30 días después de asumir su cargo.

    Sus casi tres décadas como gerente general de Quiñenco, el holding industrial del grupo Luksic, fueron muy bien remunerados por su empleador y el ingeniero comercial de la Universidad Católica pudo amasar una considerable fortuna, afirman quienes lo conocen.

    Pero aquel patrimonio está mayoritariamente invertido en el extranjero, lo que lo exime de la creación de un fideicomiso ciego, como exige la norma chilena.

    La ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses establece, en su artículo 26, que las autoridades -Presidente de la República, ministros, subsecretarios y parlamentarios, entre otros- que tengan acciones de sociedades anónimas abiertas, opciones, bonos, debentures y otros títulos de capital o deuda de entidades constituidas en Chile y que se encuentren inscritas en la Comisión para el Mercado Financiero y que superen las 25 mil UF (casi $ 1.000 millones), deberán vender esos valores o constituir un mandato especial de administración de cartera.

    Con la asesoría del abogado Alejandro Letonja, Pérez Mackenna evaluó en los últimos meses los caminos a seguir.

    Asesores de Pérez Mackenna indicaron que el ministro evaluó dos alternativas y consideró como mejor opción la venta de la totalidad de los instrumentos de oferta pública en su poder. “La venta de estos activos está en proceso de terminación, pendiente de las restricciones impuestas por el regulador financiero”, agregaron.

    Hasta enero, cuando fue presentado por José Antonio Kast como nuevo canciller, Pérez Mackenna era, además de gerente general de Quiñenco desde 1998, vicepresidente de Banco de Chile, presidente de CCU, Compañía Sud Americana de Vapores, Enex, Enex Corp Ltd, Invexans S.A., Tech Pack S.A., LQ Inversiones Financieras S.A., Central Cervecera de Colombia y Zona Franca Central Cervecera S.A.S.; además de director de Ecusa, CCU Argentina S.A., Compañía Pisquera de Chile S.A., Cervecera CCU Chile Ltda., Inversiones y Rentas S.A., Nexans (Francia), Viña San Pedro Tarapacá S.A., de Sociedad Matriz SAAM y Hapag-Lloyd.

    Según registros públicos, al menos en tres de esas empresas Pérez Mackenna tenía acciones. La memoria 2025 de Banco de Chile indica que el ministro tenía el equivalente al 0,00108% de la propiedad del Banco de Chile, lo que tiene una valorización superior a los US$ 200 mil. Según la memoria 2024 de CCU, tenía 0,004% de participación del grupo embotellador, con 14.897 acciones, lo que tiene una valorización de unos $ 80 millones. En SAAM, la memoria 2024 indica solo menos de 0,1% de la propiedad.

    Patrimonio y sociedades

    En sus 36 años en el grupo Luksic -llegó en 1991 como gerente general de CCU, con 32 años- Pérez Mackenna recibió remuneraciones por su presencia en los directorios y como gerente general de Quiñenco.

    En 2024, según un ranking realizado por Pulso sobre las empresas Ipsa, recibió $ 1.216 millones por los directorios. Quienes conocen de cerca el grupo Quiñenco estiman que el ahora ministro percibía al menos una cifra similar como alto ejecutivo de Quiñenco. Y que a esa renta fija se deben sumar bonos de desempeño que algunos años pueden haber resultado voluminosos. Cuando comenzó en Quiñenco, en 1998, los activos que administraba el grupo estaban valorizados en unos US$ 2.700 millones de la época. A septiembre de 2025 superaban los US$ 70 mil millones. “Los Luksic pagan bien a sus ejecutivos”, afirma un profesional cercano al conglomerado.

    Por todo aquello, hay quienes estiman que el patrimonio acumulado por Pérez Mackenna suma varias decenas de millones de dólares. Fácilmente superaría los US$ 50 millones, estima banqueros de inversión. Pero como aquello está mayoritariamente en exterior, invertido en índices accionarios, no tiene la obligación legal de incluirlo en algún fideicomiso ciego.

    Un director de empresas cree que el patrimonio de Pérez Mackenna se asemejará a lo que en 2018 declaró el ex ministro Alfredo Moreno, otro hombre de empresas que entonces dejó la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Un día antes de asumir, el 10 de marzo de ese año, Moreno anunció la creación de dos fideicomisos por US$ 71 millones.

    En Chile, Francisco Pérez Mackenna tiene al menos dos sociedades. Una es Inversiones Manantiales, una sociedad por acciones en la que comparte la propiedad con su esposa, María Teresa Ojeda, y que en septiembre de 2025 aumentó su capital social a $ 1.985 millones.

    Otra es Agrícola Manantiales Limitada, una sociedad dedicada a la agricultura, la ganadería y la caza que es dueña del fundo Puente Alto, a 20 kilómetros de Puerto Octay.

    También tiene más de una decena de vehículos inscritos a su nombre, muchos de los cuales, dicen quienes lo conocen, los adquirió como coleccionista.

    Todo aquello deberá ser incluido en la declaración de patrimonio e intereses que deberá hacer pública antes del 11 de abril.

