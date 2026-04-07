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    Remezón en la industria musical: Bill Ackman se lanza por Universal Music en operación por casi US$ 65.000 millones

    La empresa que representa a Lady Gaga y Taylor Swift se fusionará con Pershing Square para formar una nueva compañía que cotizará en la Bolsa de Nueva York antes de fin de año.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    ILYA S. SAVENOK

    Otra operación gigante se anunció en la industria del entretenimiento. Es que el inversionista activista Pershing Square, ligado a Bill Ackman, anunció este martes que planea adquirir Universal Music Group (UMG) en una transacción en efectivo y acciones valorada en aproximadamente 55.800 millones de euros (US$64.400 millones), según un comunicado.

    De acuerdo con los términos de la propuesta, los accionistas recibirían un total de 9.400 millones de euros en efectivo y 0,77 acciones de nueva emisión por cada acción de la empresa que representa a artistas como Lady Gaga y Taylor Swift.

    El anuncio se produce a menos de dos meses de otra megaoperación en la industria del entretenimiento: la compra de Warner por parte de Paramount.

    Esto implica un valor total de 30,4 euros por acción, lo que representa una prima de 78% respecto del precio de cierre del 2 de abril.

    El CEO de Pershing Square, Bill Ackman, señaló en el comunicado que desde la salida a bolsa de UMG, el CEO Lucian Grainge y su equipo han desarrollado un portafolio de artistas de nivel global y un sólido desempeño del negocio.

    Universal Music representa a Taylor Swift.

    No obstante, indicó que el precio de la acción se ha visto afectado por factores no relacionados con el desempeño operativo.

    Entre estos elementos mencionó la incertidumbre sobre la participación de 18% de Bollore Group, el aplazamiento de su cotización en Estados Unidos y comunicaciones con accionistas calificadas como “subóptimas”.

    Según la propuesta, UMG se fusionará con Pershing Square para formar una nueva compañía que cotizará en la Bolsa de Nueva York antes de fin de año. Además, se plantea una renovación del directorio, incluyendo la designación de Michael Ovitz como presidente de la firma y la incorporación de dos afiliados de Pershing Square al directorio.

    El acuerdo también está sujeto a un nuevo contrato laboral y esquema de compensación para Grainge.

    UMG fue escindida del grupo francés Vivendi, cuyo principal accionista, Vincent Bollore, mantenía una participación valorada en torno a 5.900 millones de euros en ese momento.

    La compañía salió a bolsa en Euronext Amsterdam en 2021 con una valoración inicial de 46.000 millones de euros.

    Las acciones de Vivendi y Bollore subían 11% y 6,3%, respectivamente, tras conocerse la noticia.

    Más sobre:Bill Ackman

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