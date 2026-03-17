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    Presidenta del gran empresariado, Susana Jiménez, se suma al directorio de BCI

    La líder de la CPC asume en reemplazo de Juan Goldenberg Peñafiel, quien dejó el cargo el 31 de octubre del año pasado.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, ingresa al directorio de BCI en reemplazo de Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel.

    Sobre el hecho, BCI comentó que “tiene efecto a partir de esta fecha y deberá ser ratificado en la junta de accionistas del banco, que se realizará el 9 de abril de este año".

    Tras el nombramiento, Jiménez sumó un nuevo directorio. Según registro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la presidenta de la CPC pertenece al directorio de Esval, Essbio, el concesionario del Nuevo Pudahuel, Aguas del Valle, Sociedad Procesadora de Leche del Sur (Prolesur, empresa filial de Soprole Inversiones), Soprole Inversiones e Invexans.

    “La incorporación de Jiménez refuerza el gobierno corporativo del banco, dada su amplia trayectoria en el ámbito económico, empresarial y de políticas públicas”, dijo el banco en un comunicado.

    Jiménez es presidenta de la CPC desde diciembre de 2024 y fue la primera mujer en liderar el gremio. Además, es ingeniera comercial y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de magíster en Humanidades de la Universidad del Desarrollo.

    La presidenta de la CPC también fue, entre 2018 y 2019, ministra de Energía durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Luego, integró diversos directorios empresariales, también fue vicepresidenta de la CPC y actualmente también es consejera de la Sofofa.

    De esta manera, el directorio de BCI queda compuesto por Ignacio Yarur Arrasate como presidente, José Pablo Arellano Marín como vicepresidente, y los directores Jorge Becerra Urbano, Susana Jiménez Schuster, Mauricio Larraín Garcés, Hernán Orellana Hurtado, Claudia Manuela Sánchez Muñoz, Klaus Schmidt-Hebbel Dunker y Diego Yarur Arrasate.

    Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel salió del directorio el 31 de octubre pasado, luego de ingresar a la instancia en 2018 y en 2020 fue designado como vicepresidente del banco. Goldenberg dejó la vicepresidencia del directorio en 2025 y fue reemplazado por José Pablo Arellano. En el anuncio de este cambio, Goldenberg anunció también su renuncia al directorio.

    En la comunicación con el regulador, BCI también informó que el directorio del banco acordó proponer un dividendo de $ 1.500 por acción, lo que corresponde al 32,92% de las utilidades a diciembre 2025, y “destinar el saldo restante a inversiones en tecnología, data analytics e innovación, en línea con la estrategia que el banco viene ejecutando durante la última década”.

    Más sobre:EjecutivosCPCSusana Jiménez

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