Presidente de Consorcio repasa la historia de la compañía y su vínculo con ella por la celebración de los 110 años

Patricio Parodi, presidente del directorio de Banco Consorcio y de la matriz Consorcio, comenzó su carta a los accionistas distinta a las habituales de otras empresas y a la misma que redactó para la memoria de 2024.

En el documento de balance del banco de 2025, el presidente del directorio reflexionó sobre la empresa de cara a que este año cumplen 110 años y su relación con la compañía.

Parodi, quien está ligado a la empresa desde 1991, empezó su carta en tono más reflexivo: “Comienzo a escribir estas líneas en una tarde del mes de febrero de 2026, en el sur de Chile. Esta no será una carta típica, ninguna debería serlo, pero esta, en particular, es especial”.

Parodi comentó que en “el año 1993 asumí, por primera vez, y con solo 30 años, el cargo de director de esta gran empresa. En ese entonces no aprecié el honor que significaba ser parte de ese directorio y recién ahora, después de más de un año presidiendo esta compañía, puedo valorar la responsabilidad que ello significa”.

“Me tocó estar presente en las celebraciones de los 80, 90 y los 100 años de Consorcio. Hoy me corresponde vivir la de los 110 y no sé si estaré en la de los 120 años. Lo que sí sé es que la mejor decisión que tomé en mi vida profesional fue aceptar, en 1999, la invitación que los controladores nos hicieron a mi socio y amigo Juan Bilbao para convertirnos en accionistas de esta gran empresa”.

MARIO TELLEZ

Historia en sus palabras

Parodi recordó la historia de la firma que nació en 1916 como Compañía de Seguros La Industrial, que en 1976 se transformó oficialmente en Consorcio Nacional de Seguros y en 1999 pasó a ser Consorcio Financiero.

Actualmente, la empresa está ligada a las familias Hurtado Vicuña, Fernández León y Garcés, quienes cumplen casi 30 años en el control de la propiedad.

“En el Chile del siglo pasado existieron literalmente cientos de compañías de seguros generales, pero solo un puñado logró perdurar”, comentó y resaltó quiénes fueron parte de esos años.

Sobre la historia de la firma, destacó la llegada en 1966 de Javier Vial Castillo, Ricardo Claro Valdés y Fernando Larraín Peña como primeros controladores “definidos”. Ellos fueron parte de los mayores grupos económicos de Chile a inicios de los años ochenta.

Luego mencionó el proceso entre 1969 y 1983, donde el control pasó a manos de los empresarios Manuel Cruzat Infante y Fernando Larraín Peña. “Este periodo coincidió con algunos de los años más complejos de la historia económica y política del país (....) Sobrevivir en un contexto en el que muchas empresas privadas fueron cuestionadas, atacadas y severamente afectadas en diversas áreas constituye, sin duda, un hito destacable”, recordó.

También destacó que en 1983 “se produjo la intervención de la industria financiera en Chile y, como consecuencia de ello, Consorcio pasó a ser administrado por una comisión interventora”. Tras este proceso, la subsidiaria del extinto banco norteamericano Bankers Trust New York Corporation pasó a controlar la firma.

“Consorcio terminó de forma inesperada la década de los 80 como filial de un banco norteamericano que supo reconocer el intrínseco valor de esta empresa, a pesar de que esta había atravesado una situación compleja por problemas ajenos a su administración, vinculados principalmente con sus accionistas y con la grave crisis financiera y económica que sacudió a Chile los años 1982 y 1983″, recordó.

Otro hito es que entre 1991 y 1993 se realizó la construcción de su icónico edificio corporativo en la avenida El Bosque.

“Al llegar 1997, los actuales controladores de Consorcio adquirieron el 50% de la propiedad. No me detendré mucho en esa época, pero sí quiero enfatizar algo fundamental: desde ese año, cuando Consorcio acababa de cumplir 80 años, ellos han sido, por lejos, quienes más tiempo han dirigido los destinos de la compañía”, comentó.

Entre los nombres que destacó por su relación y rol en la empresa también estuvieron Juan Hurtado Vicuña, Eduardo Fernández León, José Antonio Garcés Silva, Carlos Eugenio Lavín, Fabio Valdés, Ricardo Blanco, Juan Bilbao, Francisco Gardeweg, Guillermo Martínez, Marcos Büchi, Nicolás Gellona, Francisco Javier García, Christian Unger, Ignacio Ossa y Renato Sepúlveda.

“De muchos de ustedes sigo siendo amigo y de todos guardo el mejor recuerdo profesional. Y si en algún momento los defraudé, les pido mis sinceras disculpas”, dijo.

Hoy la firma está presente en el negocio bancario, de seguros, de inversiones, de salud y de jubilación.