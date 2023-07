Presidente de la CPC: “Claramente aplicar nuevos tributos no nos parece”

La CPC sostuvo una reunión esta semana con el ministro Mario Marcel, para abordar 36 medidas del pacto fiscal que impulsa el gobierno. Ricardo Mewes calificó el encuentro como positivo, y puntualizó que no se abordó el tema de impuestos en esta oportunidad.

“Tuvimos una buena reunión, el ministro recogió lo que veníamos conversando hace un tiempo y nos presentó 36 medidas y tenemos que entrar en el detalle. Al principio de la reunión planteamos que no íbamos a hablar de impuestos y que este tema no era una negociación con el gobierno, sino que era una opinión que nos querían pedir a nosotros respecto de las 36 medidas”, señaló el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes.

Durante el 2022, de acuerdo a Mewes, sólo se habló de impuestos con el Ministerio de Hacienda. “Nos sentamos con el Gobierno a plantear que estábamos disponibles para aumentar un punto de los impuestos corporativos, que era el mal menor. Eso muere al momento de rechazarse el proyecto del Gobierno” relató el empresario en Radio Duna.

“Se rechaza el proyecto y el escenario cambió porque el Presidente (durante la cuenta pública) le cuelga una serie de otros elementos que se distaban de las conversaciones que habíamos tenido porque incorpora la deuda con los profesores, el CAE, y 6 o 7 cosas adicionales que no estaban inicialmente. A nosotros nos levanta las alarmas. Y si le sumamos lo que está pasando hoy día, en el primer semestre de no crecimiento económico, y la realidad de las empresas, claramente aplicar nuevos tributos no nos parece”, declaró.

El presidente de la CPC apuntó al “agobio” de los pequeños empresarios. En minería en particular “el tema medioambiental los tiene bastante agobiados, más que por cumplir la norma por los procesos que hay que hacer para cumplirla. En agricultura está agobiados por la falta de flujo y qué decir respecto a la construcción” precisó.

“Ahí el estado tiene un rol principal en pagar la deuda que tienen con el sector privado específicamente en la construcción”, declaró.

Mewes explicó que “las empresas pueden tener un año negativo, pero si no tienen flujo de caja las empresas quiebran. Y el principal problema de pago es el sector público y eso ha sido histórico, no sólo de este Gobierno. Es mal pagador y el sector de salud en particular también”.

“Cada día están quebrando empresas y es un dolor que tenemos porque el país no está creciendo”, agregó, y entre los factores que Mewes considera importantes para avanzar está la baja de las tasas debido a que “el tema del financiamiento para las compañías es un problema con las tasas actuales”, y avanzar en concesiones, específicamente de construcción de embalses. “Ese es otro mecanismo que nos va a permitir comenzar a hacer inversiones en serio y que el país pueda volver a crecer” señaló.

En ese sentido, también hizo énfasis en que “ojalá bajaran los impuestos para realmente tener un mayor crecimiento y ser más competitivos. Chile está abierto al mundo. Nuestro sistema tributario también tiene que tener ese componente de competitividad”.