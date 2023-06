Presidente de la Fed no descarta subir tasas en reuniones consecutivas

En el marco de una conferencia del Banco Central Europeo, en Sintra Portugal, el presidente de la Fed, Jerome Powell, No descartó nuevas subidas de tasas en las siguientes reuniones de la Reserva Federal.

”Hemos recorrido un largo camino” con las alzas de tasas, dijo Powell y agregó que el aplazamiento de un aumento del costo del crédito este mes fue una medida para hacer balance de cómo está afectando a la economía la campaña de endurecimiento monetario.

No obstante, aunque la Fed no ha decidido la táctica de las futuras alzas de tasas, “yo no descartaría en absoluto la posibilidad de subirlas en reuniones consecutivas”, señaló Powell.

La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed será a fines de julio. En su encuentro de este mes, el banco central estadounidense no subió las tasas, y realizó una pausa tras diez subidas consecutivas. En mayo las tasas llegaron a su mayor nivel en 16 años, para contener el alza inflacionaria en EEUU.

La Fed no subió tasas en su reunión de junio.

La decisión de no subir las tasas por primera vez en 15 meses fue unánime, dentro del Comité Federal de Mercado Abierto. Eso sí, la Fed anticipó dos nuevas subidas de 25 puntos base durante este año, para combatir la inflación que sigue siendo elevada en EEUU.

En su comunicado de junio, la Fed señaló que nuevas alzas de tasas “tendrían en cuenta el endurecimiento acumulado de la política monetaria, los retardos con que la política monetaria afecta a la actividad económica y la inflación, y la evolución económica y financiera”.