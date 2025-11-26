BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    La Comisión Mixta sesionará este miércoles en la mañana y se espera que todo quede zanjado y el Presupuesto 2026 despachado a ley durante la jornada. Entre los temas que revisará la instancia están los recursos para el Congreso y Seguridad. En un último intento, Hacienda buscará reponer el financiamiento de los temas rechazados ya por ambas cámaras.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    25 NOVIEMBRE 2025 EL MINISTRO DE HACIENDA, NICOLAS GRAU, DURANTE VOTACION DE LEY DE PRESUPUESTO 2026. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El Presupuesto 2026 entró en su etapa final. Luego que el Senado repusiera la totalidad de las partidas rechazadas y cambiara algunas otras, este martes la Cámara de Diputados envío a Comisión Mixta 14 ítems y dejó sin recursos a dos materias importantes para el gobierno.

    La primera de ellas se trata del financiamiento para el programa de identidad de género, el cual venía rechazado del Senado y la Cámara refrendó esa decisión. Misma realidad, que en la segund materia, tuvo el sitio de memoria Fundación Salvador Allende.

    Ante esa situación, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmó que van a reponer esos recursos en la Comisión Mixta, pero para ello, el camino no es fácil, puesto que debe contar con la mayoría de los legisladores que la integrarán. Esa misma ruta deberá seguir, además, el pase cultural, otro ítem rechazado por las dos cámaras.

    Ahora bien, entre los temas que revisará la instancia mixta están los recursos para el Congreso y Seguridad. A ellos se suman los sitios de memoria Casa José Domingo Cañas; Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua; Fondo Programa Sitios de Memoria; Estadio Nacional. También pasó a mixta el financiamiento para el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).

    Sobre lo anterior, el ministro dijo que “este Presupuesto trae un apoyo a un conjunto de sitios de memoria. ¿Qué son los sitios de memoria? Son lugares donde se cometieron desapariciones de personas, asesinatos de personas, torturas, chilenas y chilenos que sufrieron estos vejámenes simplemente por las ideas que tenían, por más de 17 años. Los sitios de memoria son fundamentales para que las nuevas generaciones puedan saber lo que ocurrió en nuestro país y de esa manera podamos tener una conversación con altura de miras para que esos horrores nunca más se repitan”.

    Pese a todos esos rechazos, el balance que hizo el secretario de Estado es positivo: “El día de hoy han quedado totalmente aprobadas 29 partidas de 33, es decir, los importantes acuerdos que fueron alcanzados en el Senado fueron refrendados en la Cámara de Diputados y Diputadas”.

    En ese sentido, resaltó el hecho de que se aprobaron “los recursos para salud, educación, vivienda y los presupuestos también en materia específica de cuidado, todos ellos presupuestos fundamentales para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos”.

    25 NOVIEMBRE 2025 EL MINISTRO DE HACIENDA, NICOLAS GRAU, DURANTE VOTACION DE LEY DE PRESUPUESTO 2026. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Desde la oposición, el diputado Felipe Donoso (UDI) sostuvo que quedó con “una sensación amarga, ya que el gobierno no se abrió a ajustar sus proyecciones de ingresos ni tampoco de gastos”. Para el legislador lo clave será cuando se conozca el cierre fiscal del 2025, puesto que en ese momento si las cifras no cuadran con lo proyectado, “harán valer la responsabilidad política al ministro Grau”.

    La Comisión Mixta sesionará este miércoles en la mañana y se espera que todo quede zanjado y el Presupuesto 2026 despachado a ley durante la jornada.

    Los cambios en el Senado

    Para lograr que el Senado aprobara el Presupuesto, el gobierno tuvo que hacer varias modificaciones y compromisos con los parlamentarios.

    El documento de acuerdo contempló 74 medidas agrupadas en 14 áreas: en los Ministerios de Salud, Educación; Vivienda y Urbanismo; Contraloría General de la República; gobiernos regionales; Desarrollo Social; Interior; Economía; Relaciones Exteriores; Medioambiente; mayor transparencia e información; Racionalización del gasto; avalúos fiscales.

    En salud se mejoraron los ingresos del programa Adulto Mayor Autovalente (“Más AMA”), a través de una nueva glosa, asegurando así la permanencia de su funcionamiento.

    También hubo una mejora en la atención primaria de salud. De acuerdo a Hacienda, esto “se hizo mediante una indicación en el Senado, y con el fin de fortalecer los dispositivos de urgencia para la atención primaria de salud. Así, se agregaron $15.000 millones nuevos para su normalización, priorizando los servicios de urgencia rural con brecha de cobertura y complejidad, según variables de demanda y equidad territorial, junto con refuerzo a los Sapu en temporada de verano, temporeros, dentales y Sapu de horarios corto y largo”.

    Otro cambio realizado apuntó a prestaciones derivadas de la Ley de Urgencias. “Fonasa realizará el pago, a más tardar el 31 de diciembre, de todas las prestaciones debidamente válidas por concepto de ley de urgencias y rebases asociados a post estabilización, realizadas en 2024 y en años anteriores”, se indicó.

    Además, se incorporó una glosa que mandata a la Subsecretaria de Redes Asistenciales a conformar un consejo para el seguimiento de medidas y recomendaciones realizadas por la Comisión Asesora del Gasto Público y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, en materia de eficiencia hospitalaria y gestión de compras e inventarios.

    25 NOVIEMBRE 2025 EL MINISTRO DE HACIENDA, NICOLAS GRAU, DURANTE VOTACION DE LEY DE PRESUPUESTO 2026. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En educación, se aumentó el presupuesto para programas de Junaeb. También se incrementó el presupuesto del programa Habilidades para la Vida y Salud Oral, de forma tal de asegurar las prestaciones realizadas durante 2025. A su vez, se elevaron los recursos para el ítem servicios médicos. Estos incrementos contabilizan un total de $5.171 millones.

    Para los Servicios Locales de Educación Pública (Slep) se modificó el cronograma vigente en consideración a la situación financiera y administrativa de las municipalidades y/o corporaciones municipales pendientes de traspaso. Para dicho fin, el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública deberán determinar las modificaciones que se requieran al cronograma de instalación de Servicios Locales de Educación Pública, priorizando aquellos cuya estimación de criticidad financiera, deuda municipal o calidad educativa así lo justifiquen. Esta propuesta de adecuación del calendario será materializada mediante artículo en la ley de reajuste del sector público.

    Otro cambio relevante del Ejecutivo es el presupuesto para Liceos Bicentenarios. Esto, porque según Hacienda, se incrementó el gasto en la asignación de Liceos Bicentenarios de Excelencia en $1.000 millones, distribuidos en los subtítulos 24 y 33, aumentando en $500 millones de pesos cada uno.

    También se modificó la ley de Presupuestos incorporando 15.000 nuevos beneficiarios del DS49, llegando a 40.000.

    Más sobre:Presupuesto 2026Presupuesto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Al menos tres fallecidos y un herido grave tras violenta colisión entre automóvil y dos camiones en ruta entre Concepción y Florida

    Exministra Vivanco ante querella de capítulos por trama bielorrusa: “No hay ninguna lógica en lo que se está argumentando”

    Boric advierte que aprobación de acusación constitucional contra Pardow habría generado un “precedente complejo” para la democracia

    Robo armado en local de telefonía de Mall Plaza Norte deja dos personas lesionadas

    Comienza juicio contra exalcalde José Luis Yáñez en Algarrobo: está acusado de desfalco por $1.163 millones junto a su pareja y su cuñado

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Al menos tres fallecidos y un herido grave tras violenta colisión entre automóvil y dos camiones en ruta entre Concepción y Florida
    Chile

    Al menos tres fallecidos y un herido grave tras violenta colisión entre automóvil y dos camiones en ruta entre Concepción y Florida

    Exministra Vivanco ante querella de capítulos por trama bielorrusa: “No hay ninguna lógica en lo que se está argumentando”

    Boric advierte que aprobación de acusación constitucional contra Pardow habría generado un “precedente complejo” para la democracia

    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta
    Negocios

    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    ¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno

    Jetsmart Airlines consolida flota de 50 aviones y espera alcanzar los 100 en cinco años

    Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile
    Tendencias

    Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    A cinco años de su muerte: el día en que Diego Maradona eligió cuál fue su mejor versión
    El Deportivo

    A cinco años de su muerte: el día en que Diego Maradona eligió cuál fue su mejor versión

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación

    Marcelino Núñez le da un triunfo clave al Ipswich Town ante el Hull City en la Championship

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Chumbekes disimula en su nueva etapa
    Cultura y entretención

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    La ofensiva de Trump contra su nuevo enemigo: La investigación del Pentágono contra el héroe de guerra Mark Kelly
    Mundo

    La ofensiva de Trump contra su nuevo enemigo: La investigación del Pentágono contra el héroe de guerra Mark Kelly

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?