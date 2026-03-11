Cambio de mando: gremios definen los principales desafíos de las industrias

Este miércoles José Antonio Kast asumió la presidencia del país, dando inicio a su periodo de 4 años de gobierno. El ejecutivo ha hecho énfasis en una apuesta por el crecimiento económico del país, y reactivas las iniciativas de inversión de privados. Tras la ceremonia del cambio de mando, los gremios de distintos sectores empresariales felicitaron al nuevo presidente, y definieron los principales desafíos que enfrentan sus industrias.

“Que el nuevo gobierno que se inicia marque con decisión un punto de inflexión para Chile. El país necesita recuperar crecimiento, fortalecer las confianzas y atraer la inversión, y para ello se requieren reglas estables y una agenda que vuelva a poner al trabajo en el centro del desarrollo. Las empresas familiares, que generan gran parte del empleo y están profundamente arraigadas en los territorios, estamos disponibles para contribuir a ese desafío. Pero también creemos que el crecimiento debe ir de la mano de cohesión social: Chile necesita más oportunidades, mejor educación y puentes de colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil. Un gobierno fuerte tiene la oportunidad, y la responsabilidad, de convocar a esa tarea común”, dijo la presidenta de la Asociación de Empresas Familiares (AFP), Anne Traub.

Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), apuntó a que “el país enfrenta en las últimas dos décadas tasas bajas de crecimiento con alto nivel de cesantía y una crisis de seguridad y de hechos de violencia. En nuestro sector esto se ha agravado por la caída en los niveles de inversión y por un bajo desempeño de la economía. Por eso, valoramos el compromiso de impulsar la inversión, el empleo, especialmente a los sectores más rezagados. Creemos que hay una oportunidad para avanzar con acuerdos amplios que le permitan al país volver a crecer como hace 20-30 años lo hizo”.

Desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma) destacaron que “el presidente José Antonio Kast ha sido muy claro en la agenda de recuperación y en cómo entre todos debemos trabajar para que Chile sea un país próspero, desarrollado y seguro”. Así, declararon estar disponibles para contribuir a los desafíos que enfrenta el país.

“Esto implica avanzar en pilares económicos, pero también en ejes transversales como la sostenibilidad y el desarrollo social. En ese sentido, el sector forestal también puede contribuir a enfrentar la crisis habitacional de nuestro país a través del impulso del uso de la madera en la construcción, lo que permitiría al mismo tiempo recuperar empleo, dinamizar la actividad económica y generar soluciones sostenibles para el bienestar de las personas”, sostuvo el presidente del gremio, Rodrigo O’Ryan.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) declaró que “desde el mundo agrícola vemos prioridades claras: mejorar la seguridad rural, avanzar en infraestructura hídrica, abrir nuevos mercados internacionales, impulsar financiamiento para la reconversión agrícola y reforzar el control fronterizo para evitar el contrabando que afecta a nuestro sector”.

Y añade: “Particularmente, en materia de seguridad, nuestro país no requiere más legislación, sino que se aplique con firmeza el Estado de Derecho. Confiamos en que la nueva administración tendrá la voluntad necesaria para enfrentar este desafío”.

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, también mencionó a la seguridad como uno de los principales desafíos. “Durante los últimos años los transportistas y conductores hemos sido uno de los sectores más golpeados por la inseguridad y el avance del crimen organizado en distintas rutas del país. Por lo mismo, esperamos que el nuevo gobierno, tal como lo comprometió durante la campaña electoral, impulse todas las medidas necesarias, tanto administrativas, como de política pública, y también a nivel legislativo en el Congreso, para frenar este flagelo y garantizar la seguridad de quienes trabajan en esta actividad esencial para el país” .

Por su parte, el presidente de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), Fernando García, apuntó a que “Chile necesita retomar una senda de crecimiento más robusta y generar condiciones estables para que la inversión productiva vuelva a expandirse. Para ello es indispensable mejorar la competitividad y fortalecer sectores estratégicos para el desarrollo del país (...) el fortalecimiento de la industria resulta clave para avanzar hacia una economía más diversificada y con mayor capacidad de generación de empleo productivo”, señaló García.

Eduardo del Solar, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud, declaró que el sistema de Salud se enfrenta a una crisis profunda, “con graves deficiencias que afectan tanto a los pacientes como a los distintos actores que forman parte de la red de atención. En ese contexto, una de las primeras tareas de las nuevas autoridades será definir con claridad qué tipo de sistema de salud primará, y a partir de esa definición, avanzar hacia una mayor integración entre la salud pública y privada, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema, ampliar la capacidad de atención y elevar la calidad de las prestaciones”.

Turismo

Tanto Fedetur como los Hoteleros de Chile apuntaron a la importancia del turismo en los objetivos de dinamización de la economía.

“En un contexto en que Chile necesita recuperar dinamismo económico, atraer inversión y generar más oportunidades laborales, el turismo puede cumplir un papel especialmente relevante. Es una industria intensiva en empleo, exportadora de servicios y con un enorme potencial para contribuir al crecimiento y al desarrollo territorial del país. Por lo mismo, creemos que existe una gran oportunidad para avanzar en una agenda que permita fortalecer la competitividad del destino Chile, potenciar la promoción internacional, mejorar la conectividad, facilitar la inversión turística y abordar las brechas que hoy limitan el crecimiento del sector”, dijo la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett.

Alberto Pirola, presidente de Hoteleros de Chile, apuntó a que esperan que el nuevo gobierno “nuestra experiencia de los últimos años, nos ha demostrado que cuando existe coordinación entre el sector público y privado, el turismo puede transformarse en un motor relevante para la recuperación económica y el posicionamiento internacional de Chile. Por eso, esperamos que se impulsen políticas que fortalezcan la promoción de Chile en el extranjero, que mejoren la conectividad, incentiven la inversión y entreguen certezas para el desarrollo de la industria turística”.