¿Qué es la modalidad “5G Stand Alone”, que comienza su instalación en Chile?

Chile ha destacado por haber sido pionero en el despliegue de 5G. Fue el primer país que desarrolló una licitación de espectro para el desarrollo de esta tecnología en América Latina y posteriormente se convirtió en el primero en encender el 5G para operaciones comerciales a nivel nacional en la región.

Se trató del primer concurso 5G que se lanzó en el 2020, cuando el expresidente Sebastián Piñera, con la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, publicaron las bases de la licitación. Con esto, en el 2021 Movistar, Entel y Wom fueron los primeros operadores habilitados para brindar conexión de esta tecnología. ClaroVTR, se quedó fuera del proceso al no presentar una oferta tan atractiva.

Pero esta licitación tenía limitaciones. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explica que “Chile ha sido bien pionero en adoptar tecnologías, no fue la excepción, pero por lo mismo cuando se hizo el primer concurso 5G, la obligación consistió en poner un 5G que se llama Non-Stand Alone, o NSA, que significa que en el fondo está usando el mismo núcleo de red del 4G y está cambiando la parte de radio. Al tener esa composición hay funcionalidades que son como la parte de las gracias del 5G que no se pueden implementar. Para eso se necesita la modalidad Stand Alone (SA), que estaba todavía muy verde en 2021″.

“Estamos pagando un precio por haber adoptado temprano esta tecnología. En el concurso del año 2024, incorporamos una obligación Stand Alone, pero de forma reducida, una cierta cantidad de estaciones base por región, porque si no dejábamos al nuevo entrante, que era claro, en una situación de tener que invertir mucho más que su competencia para jugar en este mercado”, relató Araya.

Al respecto, Patricio Olivares, vicepresidente de tecnología de ClaroVTR, apuntó a que esta exigencia se convirtió en una oportunidad para elevar el estándar de la red: “La obligación de desplegar estaciones 5G Stand Alone fue entendida como una oportunidad para profundizar la modernización tecnológica que ya estábamos ejecutando. Cumplimos con lo establecido en las bases técnicas, implementando arquitectura SA con 47 antenas a lo largo del país”, declaró.

Esto significó “fortalecer una red más moderna, estable y preparada para habilitar casos de uso avanzados, con baja latencia, alta consistencia y capacidad de escalar en ámbitos como salud, minería o ciudades inteligentes”.

Dentro del grupo América Móvil existen experiencias de despliegue 5G Stand Alone en distintas filiales, tanto en Europa como en Latinoamérica. En Sudamérica, Chile es el segundo país del grupo en implementar esta tecnología, después de Brasil. “La experiencia ha sido consistente: el 5G SA se utiliza para probar, habilitar y escalar casos de uso avanzados en la medida que madura el ecosistema, siempre con un enfoque pragmático, orientado a resultados y a la calidad del servicio entregado”, dijo Olivares.

5G Stand Alone: ¿Es más rentable para las empresas?

Hasta el momento, las inversiones hechas por las compañías para poder implementar el 5G en NSA no han podido ser rentabilizadas por las empresas de telecomunicaciones, uno de los problemas que ha advertido la industria respecto al difícil momento financiero que atraviesa.

La Subtel apuntó a que la modalidad Stand Alone “se puede rentabilizar mejor porque soporta una mayor variedad de casos de uso, por ejemplo, mediante el network slicing. De esta forma, se pueden aplicar nuevos casos de uso en nuevos sectores, como puertos, minería, energía, salud, smart cities, etc, lo que permitirá sumar nuevas conexiones necesarias para el desarrollo de IoT y con ello nuevos ingresos”.

Sin embargo, Olivares apuntó a las limitaciones que existen. “El 5G Stand Alone requiere que el ecosistema avance de manera coordinada. Esto incluye la disponibilidad de equipos compatibles, la correcta habilitación de SIM y perfiles de red, aplicaciones que aprovechen las capacidades SA y partners tecnológicos que integren soluciones completas”.

“Por esta razón, hoy el foco está puesto en habilitar y escalar casos de uso concretos junto a empresas, instituciones y proveedores tecnológicos, priorizando calidad y estabilidad por sobre una masificación apresurada”, añadió.

Por su parte, Araya, “con el reordenamiento de espectro que impulsamos durante nuestra administración se solucionó el principal inconveniente: tener el ancho de espectro necesario para el despliegue de esta tecnología. Además, para sacar todo el provecho a esta tecnología, se requieren mayor cantidad de antenas y mayor despliegue de fibra que conecte a los sitios móviles, lo que implica mayor inversión“.

Araya declaró que durante su gestión tanto Entel como Movistar han manifestado sus intenciones de realizar inversiones en esta línea.