SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    ¿Qué es la modalidad “5G Stand Alone”, que comienza su instalación en Chile?

    En el segundo concurso de 5G adjudicado en 2024 a ClaroVTR se incorporó por primera vez la obligación de implementar, de forma acotada, la modalidad Stand Alone. Esto significó “fortalecer una red más moderna, estable y preparada para habilitar casos de uso avanzados”, dijo la empresa.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Claro supera a Entel y se adjudica segundo concurso público de 5G

    Chile ha destacado por haber sido pionero en el despliegue de 5G. Fue el primer país que desarrolló una licitación de espectro para el desarrollo de esta tecnología en América Latina y posteriormente se convirtió en el primero en encender el 5G para operaciones comerciales a nivel nacional en la región.

    Se trató del primer concurso 5G que se lanzó en el 2020, cuando el expresidente Sebastián Piñera, con la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, publicaron las bases de la licitación. Con esto, en el 2021 Movistar, Entel y Wom fueron los primeros operadores habilitados para brindar conexión de esta tecnología. ClaroVTR, se quedó fuera del proceso al no presentar una oferta tan atractiva.

    Pero esta licitación tenía limitaciones. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explica que “Chile ha sido bien pionero en adoptar tecnologías, no fue la excepción, pero por lo mismo cuando se hizo el primer concurso 5G, la obligación consistió en poner un 5G que se llama Non-Stand Alone, o NSA, que significa que en el fondo está usando el mismo núcleo de red del 4G y está cambiando la parte de radio. Al tener esa composición hay funcionalidades que son como la parte de las gracias del 5G que no se pueden implementar. Para eso se necesita la modalidad Stand Alone (SA), que estaba todavía muy verde en 2021″.

    Estamos pagando un precio por haber adoptado temprano esta tecnología. En el concurso del año 2024, incorporamos una obligación Stand Alone, pero de forma reducida, una cierta cantidad de estaciones base por región, porque si no dejábamos al nuevo entrante, que era claro, en una situación de tener que invertir mucho más que su competencia para jugar en este mercado”, relató Araya.

    Al respecto, Patricio Olivares, vicepresidente de tecnología de ClaroVTR, apuntó a que esta exigencia se convirtió en una oportunidad para elevar el estándar de la red: “La obligación de desplegar estaciones 5G Stand Alone fue entendida como una oportunidad para profundizar la modernización tecnológica que ya estábamos ejecutando. Cumplimos con lo establecido en las bases técnicas, implementando arquitectura SA con 47 antenas a lo largo del país”, declaró.

    Esto significó “fortalecer una red más moderna, estable y preparada para habilitar casos de uso avanzados, con baja latencia, alta consistencia y capacidad de escalar en ámbitos como salud, minería o ciudades inteligentes”.

    Dentro del grupo América Móvil existen experiencias de despliegue 5G Stand Alone en distintas filiales, tanto en Europa como en Latinoamérica. En Sudamérica, Chile es el segundo país del grupo en implementar esta tecnología, después de Brasil. “La experiencia ha sido consistente: el 5G SA se utiliza para probar, habilitar y escalar casos de uso avanzados en la medida que madura el ecosistema, siempre con un enfoque pragmático, orientado a resultados y a la calidad del servicio entregado”, dijo Olivares.

    5G Stand Alone: ¿Es más rentable para las empresas?

    Hasta el momento, las inversiones hechas por las compañías para poder implementar el 5G en NSA no han podido ser rentabilizadas por las empresas de telecomunicaciones, uno de los problemas que ha advertido la industria respecto al difícil momento financiero que atraviesa.

    La Subtel apuntó a que la modalidad Stand Alone “se puede rentabilizar mejor porque soporta una mayor variedad de casos de uso, por ejemplo, mediante el network slicing. De esta forma, se pueden aplicar nuevos casos de uso en nuevos sectores, como puertos, minería, energía, salud, smart cities, etc, lo que permitirá sumar nuevas conexiones necesarias para el desarrollo de IoT y con ello nuevos ingresos”.

    Sin embargo, Olivares apuntó a las limitaciones que existen. “El 5G Stand Alone requiere que el ecosistema avance de manera coordinada. Esto incluye la disponibilidad de equipos compatibles, la correcta habilitación de SIM y perfiles de red, aplicaciones que aprovechen las capacidades SA y partners tecnológicos que integren soluciones completas”.

    “Por esta razón, hoy el foco está puesto en habilitar y escalar casos de uso concretos junto a empresas, instituciones y proveedores tecnológicos, priorizando calidad y estabilidad por sobre una masificación apresurada”, añadió.

    Por su parte, Araya, “con el reordenamiento de espectro que impulsamos durante nuestra administración se solucionó el principal inconveniente: tener el ancho de espectro necesario para el despliegue de esta tecnología. Además, para sacar todo el provecho a esta tecnología, se requieren mayor cantidad de antenas y mayor despliegue de fibra que conecte a los sitios móviles, lo que implica mayor inversión“.

    Araya declaró que durante su gestión tanto Entel como Movistar han manifestado sus intenciones de realizar inversiones en esta línea.

    Más sobre:TelecomunicacionesClaroVTR5GSubtel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los cinco ejes de trabajo de Fernando Rabat a la cabeza del Ministerio de Justicia y DD.HH. en la era Kast

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

    Carabinero baleado en Puerto Varas: PDI trabaja en coordinación con la policía uniformada y no se descarta emboscada

    Nuevo ministro Segpres: “La información de que la Cámara iba a ser presidida por Alessandri, yo la tenía temprano”

    Lo más leído

    1.
    Nuevo ministro del Trabajo anuncia que va a “revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo”

    Nuevo ministro del Trabajo anuncia que va a “revisar aquellas cosas que están impidiendo que se genere más empleo”

    2.
    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    3.
    Los cargos clave donde el gobierno de Kast terminará de utilizar las “balas de plata”

    Los cargos clave donde el gobierno de Kast terminará de utilizar las “balas de plata”

    4.
    El impacto negativo en los fondos de pensiones de la primera semana del conflicto en Medio Oriente

    El impacto negativo en los fondos de pensiones de la primera semana del conflicto en Medio Oriente

    5.
    Gobierno ingresa a tramitación en Contraloría decreto que fija requisitos del contrato de operación de litio en Laguna Verde

    Gobierno ingresa a tramitación en Contraloría decreto que fija requisitos del contrato de operación de litio en Laguna Verde

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Los cinco ejes de trabajo de Fernando Rabat a la cabeza del Ministerio de Justicia y DD.HH. en la era Kast
    Chile

    Los cinco ejes de trabajo de Fernando Rabat a la cabeza del Ministerio de Justicia y DD.HH. en la era Kast

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio
    Negocios

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio

    Los cargos clave donde el gobierno de Kast terminará de utilizar las “balas de plata”

    Cencosud conmemora a Horst Paulmann a un año de su muerte

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    La reflexión final de Paqui Meneghini en su adiós a la U: “Asumo mi responsabilidad y por eso también salgo”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile
    Cultura y entretención

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile

    Por qué los presidentes de Chile vivieron en La Moneda

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”
    Mundo

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte