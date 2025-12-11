Quién es Henrique Braun, el formado en Brasil y próximo hombre fuerte de Coca-Cola Company

Coca-Cola Company anunció su plan de sucesión para el cargo de director ejecutivo (CEO), donde el elegido fue Henrique Braun, actual vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de la firma.

Henrique Braun, de 57 años, será CEO de la multinacional a partir del 31 de marzo de 2026. Braun sucederá a James Quincey, de 60 años, quien pasará a ser presidente ejecutivo después de desempeñarse como director ejecutivo durante nueve años.

Braun es licenciado en ingeniería agrícola por la Universidad Federal de Río de Janeiro, tiene una maestría en Ciencias por la Universidad Estatal de Michigan y un MBA por la Universidad Estatal de Georgia. Braun es ciudadano estadounidense, nació en California y creció en Brasil.

“Me siento honrado de asumir este nuevo cargo y aprecio enormemente todo lo que James ha hecho para liderar la empresa”, declaró Braun. “Me centraré en mantener el impulso que hemos generado con nuestro sistema. Trabajaremos para impulsar el crecimiento futuro en colaboración con nuestros embotelladores. Estoy entusiasmado con el futuro de nuestro negocio y veo enormes oportunidades en un mercado global en constante evolución”, añadió en un comunicado de la firma.

El directorio de la multinacional de bebestibles también planea nominar a Braun como director en la reunión anual de accionistas de la compañía de 2026.

Braun se ha desempeñado como vicepresidente ejecutivo y director de operaciones desde el 1 de enero de 2025, “supervisando todas las unidades operativas de la compañía a nivel mundial”. También ha ocupado el cargo de vicepresidente ejecutivo desde 2024. De 2023 a 2024, Braun se desempeñó como vicepresidente sénior y presidente de desarrollo internacional, “supervisando siete de las nueve unidades operativas de la compañía”.

Antes de eso, Braun se desempeñó como presidente de la unidad operativa de América Latina de 2020 a 2022 y como presidente de la unidad de negocios de Brasil de 2016 a 2020. De 2013 a 2016, Braun fue presidente para la Gran China y Corea del Sur.

Braun se incorporó a Coca-Cola en 1996 en Atlanta y fue ascendiendo a puestos de responsabilidad en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia. “Estos puestos incluían la cadena de suministro, el desarrollo de nuevos negocios, el marketing, la innovación, la dirección general y las operaciones de embotellado”, explicó la firma.

Misión

Respecto a los desafíos de Braun, Coca-Cola Company apuntó a las “oportunidades para consolidar esta sólida base”.

“Sus prioridades incluyen buscar las mejores oportunidades de crecimiento a nivel mundial; impulsar a la empresa para acercarse aún más a las necesidades del consumidor; y aprovechar la tecnología como motor del rendimiento y el crecimiento empresarial”.

Así, David Weinberg, director independiente principal de Coca-Cola, comentó que “confiamos en que Henrique Braun aprovechará las fortalezas de la compañía para generar más oportunidades de crecimiento y fortalecer el increíble sistema Coca-Cola”.

El exCEO

Quincey se convirtió en director ejecutivo en 2017 y presidente de la junta de Coca-Cola Company en 2019. Se unió a la empresa en 1996 y ha ocupado puestos de liderazgo en todo el mundo.

Antes de convertirse en CEO, Quincey fue director de operaciones de 2015 a 2017 y presidente de 2015 a 2018. De 2013 a 2015, presidió el grupo europeo de la compañía. “Bajo su liderazgo, el grupo amplió su cartera de marcas y mejoró su cuota de mercado. Quincey también desempeñó un papel clave en la creación de Coca-Cola Europacific Partners, una de las mayores embotelladoras independientes de Coca-Cola del mundo”, resaltó la firma.

Quincey también fue presidente de la unidad de negocio del noroeste de Europa y los Países Nórdicos de 2008 a 2012.

Quincey se incorporó a la empresa en Atlanta en 1996 como director de estrategia de aprendizaje para el Grupo de Latinoamérica. Posteriormente, ocupó diversos cargos operativos en Latinoamérica, lo que finalmente lo llevó a ser nombrado presidente de la división Latinoamérica Sur en 2003.

Fue presidente de la división México de la compañía de 2005 a 2008. Antes de unirse a Coca-Cola, Quincey fue socio en consultoría estratégica en The Kalchas Group, una escisión de Bain & Company y McKinsey.

Quincey también es director de Pfizer Inc. y miembro de la junta directiva de The Consumer Goods Forum. Es miembro fundador del Consejo Asesor de la Bolsa de Valores de Nueva York.

Quincey se licenció en ingeniería electrónica en la Universidad de Liverpool y es originario de Gran Bretaña.

“Renuncio como director ejecutivo tras 30 años de trayectoria en la compañía, y agradezco el privilegio que ha sido servir a esta gran y sólida empresa”, declaró Quincey en un comunicado de la firma. “Henrique es un socio de confianza y con amplia experiencia, y es el líder ideal para guiar a la compañía y al sistema Coca-Cola hacia el crecimiento y el éxito futuros”.

Sobre su legado también se destacó que se incorporaron más de 10 marcas adicionales valoradas en mil millones de dólares. “Ha rediseñado la estrategia y el modelo operativo de la empresa para crear una empresa más ágil y conectada, con un enfoque en la transformación digital y un marketing modernizado”, añadieron.