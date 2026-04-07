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    Quiroz explica cómo funcionará el crédito tributario al empleo

    El ministro de Hacienda explicó que el país tiene "una emergencia importante de empleo, por ello, plantea "muy significativas desde el día 1".

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    Uno de los temas que el gobierno quiere abordar rápidamente es el empleo. Para ello se siguen estudiando dos fórmulas: una a través de la entrega de un subsidio directo a las empresas que tengan contratados a trabajadores que ganen el salario mínimo y otro a través de la entrega de un crédito a las empresas que generen empleo a través de la rebaja del impuesto de primera categoría del 23% al 20% consideran que habrá una rebaja pareja para todas las compañías que del 27% al 23%.

    Lo primero que aclara es que la rebaja del 27% al 23% será gradual y que siempre fue pensado de esa manera, pero que esta otra reducción para dar empleo “no va a tener gradualidad, porque va asociado al empleo”, señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al participar en el seminario “Nuevos Vientos de la Economía 2026: Ajustando el Rumbo”, organizado junto a la Universidad del Desarrollo.

    El ministro explicó que “tenemos una de emergencia importante de empleo y ahí queremos ser muy significativos desde el día 1. La empresa va a poder recibir todos los meses una cantidad de recursos (...)" equivalente aproximadamente al 75% de lo que se paga en previsión y salud para los salarios más bajos. Esto lo recibirán “todos los meses. Y cuando no alcance la reducción del PPM va a ser por la vida del pago de IVA”, indicó.

    En ese sentido, Quiroz dijo que “esto es una inyección de recursos de entre US$1.300 millones a US$1.500 millones aproximadamente, principalmente a las empresas pequeñas y medianas. Una inyección de recursos a esas empresas, porque son esas las que visiblemente contratan el tipo de trabajo que se va a beneficiar por esta medida. Y va ligado a la formalidad”.

    Es un incentivo a la formalidad. “La persona que esté haciendo algo que es una cierta práctica, que pagan el mínimo, pero que le pagan después 200, 300 lucas por fuera, porque el propio empleado le dice que le paga el mínimo, porque si le paga más no tiene acceso a ciertos beneficios sociales, entonces, como este es un crédito tributario, si hace eso, se hace acreedor de penas mucho más fuertes que las actuales, porque pasa a ser una pena, una contravención y una falta a la ley tributaria”.

    Más sobre:ImpuestosCrédito tributario

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