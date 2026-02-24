SUSCRÍBETE
    Quiroz se reúne de manera extraordinaria con el CFA ante compleja situación fiscal que recibirán del gobierno de Boric

    De acuerdo a fuentes al tanto de la cita, esta estuvo centrada en aspectos institucionales vinculados al trabajo de ambas entidades, lo que denota una mayor preocupación por el escenario fiscal que tendrá que enfrentar la administración Kast.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    El Consejo Fiscal Autónomo se reunió con Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda.

    El escenario fiscal que recibirá el nuevo gobierno será complejo. Quizá más de lo que en el equipo del futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tenían contemplado. Ello, toda vez que el cierre de 2025 fue peor de lo esperado, con un déficit fiscal estructural de 3,6% del PIB y uno efectivo de 2,8% del PIB.

    Por esta razón, el próximo titular de Teatinos 120 solicitó una reunión extraordinaria al Consejo Fiscal Autónomo (CFA), la que se concretó este lunes.

    En la cita Jorge Quiroz estuvo acompañado por el futuro director de Presupuestos, José Pablo Gómez; el próximo subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, y el futuro Coordinador Macroeconómico de Hacienda, Alejandro Guin-Po.

    Mientras que, por parte del CFA estuvieron Paula Benavides, su presidenta; Sebastián Izquierdo, el vicepresidente, y los consejeros Marcela Guzmán, Hermann González y Joaquín Vial; más Diego Morales, secretario ejecutivo, y Mario Arend, gerente de Estudios.

    De acuerdo a fuentes al tanto de la cita, la reunión estuvo centrada en aspectos institucionales vinculados al trabajo de ambas entidades, lo que denota una mayor preocupación por el escenario fiscal que tendrá que enfrentar la administración Kast.

    Tras el encuentro Quiroz sostuvo que “valoramos el análisis técnico e independiente del Consejo Fiscal, cuyo trabajo constituye un insumo importante para el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal y la conducción responsable de las finanzas públicas, en línea con las prioridades definidas por el presidente electo”.

    El futuro ministro también agradeció la disposición del CFA y destacó la importancia de mantener este tipo de diálogos, orientados a contar con “diagnósticos sólidos y a resguardar la responsabilidad fiscal del país”.

    El próximo titular de las finanzas públicas ha señalado que la situación fiscal es preocupante y por lo mismo sea ha reafirmado la idea de proceder con un ajuste fiscal de US$6.000 millones. “Esto viene a confirmar lamentablemente una tendencia que es alarmante en las finanzas públicas y a la cual debemos poner coto”, señaló hace unas semanas.

    En tanto, la presidenta del CFA, Paula Benavides, reafirmó su plena disposición a colaborar con las nuevas autoridades, para desde su rol técnico y asesor avanzar en la consolidación fiscal y mantener la deuda pública bajo el nivel prudente.

    Si bien no hay una agenda de trabajo definida con el CFA, quienes están al tanto de estas tratativas afirman que hay una visión de que el diálogo tiene que ser fluido.

    La próxima semana el CFA publicará el informe que analiza la desviación de la meta fiscal y propuestas para revertirlo, las que ahora deberá implementar el gobierno de José Antonio Kast.

