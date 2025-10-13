SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Repsol Ibereólica Renovables consigue aprobación ambiental para proyecto por US$200 millones

El proyecto impulsado por Repsol Ibereólica Renovables incluye un parque eólico y solar con una potencia energética de 226 MW en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. “La obtención de la RCA para el proyecto ERNC Tarapacá representa un paso relevante para Repsol Ibereólica Renovables en Chile", dice su CEO.

Matías VeraPor 
Matías Vera
15/03/2024 Carlos Castro - Europa Press Imagen referencial. Carlos Castro - Europa Press

Un nuevo proyecto energético híbrido fue aprobado en el norte del país. Este lunes Repsol Ibereólica Renovables recibió el visto bueno por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para su proyecto eólico ubicado en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

El proyecto, llamado ERNC Tarapacá, fue aprobado por la directora del SEA, Valentina Durán, quien debió pronunciarse por ser una iniciativa interregional. El proyecto tendrá una potencia energética total de 226 MW, una vida útil de 33 años y una inversión de US$200 millones.

La firma es una alianza entre Repsol y el Grupo Ibereólica Renovables, con un portafolio conjunto de activos en operación, construcción y/o desarrollo avanzado de más de 1.200 MW.

“La obtención de la RCA para el proyecto ERNC Tarapacá representa un paso relevante para Repsol Ibereólica Renovables en Chile. Este proyecto híbrido, que integra generación solar y eólica, optimiza el uso de los recursos naturales de la región y refuerza el aporte de energía limpia y firme al Sistema Eléctrico Nacional”, dijo a Pulso el gerente general de la joint venture y CEO para Latam de Grupo Ibereólica Renovables, Guillermo Dunlop.

Un proyecto híbrido

La iniciativa se ubicará, por un lado, en la comuna de Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá. Allí habrá un parque eólico de 91 MW de potencia energética, con 13 aerogeneradores de 7 MW de potencia cada uno. Además, la firma incluirá una planta fotovoltaica de 135 MW de potencia nominal, constituida por 223 mil módulos fotovoltaicos de 660 Wp de potencia nominal cada uno.

Las instalaciones compartirán una subestación transformadora y una línea de transmisión eléctrica de 35 km, la que se conectará a la existente subestación Frontera. Los últimos kilómetros de la línea de transmisión se ubicarán en la comuna de María Elena, en la Región de Antofagasta.

El proyecto, que fue admitido a evaluación ambiental el 9 de marzo de 2023, representó una baja de 25% respecto del tiempo de tramitación promedio anual, según informó el SEA.

“Repsol Ibereólica Renovables mantiene una cartera de iniciativas renovables en distintas etapas de desarrollo, en línea con su compromiso de impulsar una matriz energética más sostenible. Cualquier nuevo ingreso a evaluación ambiental se realizará siguiendo los más altos estándares técnicos y de sostenibilidad, y promoviendo desde etapas tempranas un diálogo constructivo con las comunidades de las zonas donde opera”, dijo Dunlop sobre posibles nuevos ingresos de proyectos.

Más sobre:EnergíaGrupo Ibereólica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Carabinero herido por automóvil que evadió control en La Pintana: conductor fue detenido por homicidio frustrado

Contraloría pide antecedentes al Minvu tras dichos de Montes sobre funcionarios que participan en comando de Jara

Controlador de Avianca y Gol solicita autorización para operar en Chile

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)

“Supongamos que no, pero creo que es una duda legítima”: Hirsch responde ante supuestas presiones del FA tras su salida de las vocerías de Jara

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

4.
“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

5.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”
Chile

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Carabinero herido por automóvil que evadió control en La Pintana: conductor fue detenido por homicidio frustrado

Contraloría pide antecedentes al Minvu tras dichos de Montes sobre funcionarios que participan en comando de Jara

Repsol Ibereólica Renovables consigue aprobación ambiental para proyecto por US$200 millones
Negocios

Repsol Ibereólica Renovables consigue aprobación ambiental para proyecto por US$200 millones

Controlador de Avianca y Gol solicita autorización para operar en Chile

Argentina afirma que Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos y bonos

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)
Tendencias

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Francia iguala en Islandia y deja sus primeros puntos en las Eliminatorias de Europa
El Deportivo

Francia iguala en Islandia y deja sus primeros puntos en las Eliminatorias de Europa

La polémica, en los descuentos: la mano de Leandro Fernández que Palestino reclamó como penal ante la U

Gustavo Álvarez descarta su salida de la U a Perú tras el triunfo azul sobre Palestino: “Seamos serios”

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile
Cultura y entretención

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos

Trump anuncia el fin de la guerra entre Israel y Hamas: “Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”
Mundo

Trump anuncia el fin de la guerra entre Israel y Hamas: “Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”

Trump aparecerá en la próxima portada de la revista Time por plan de paz en Gaza

Crisis se agudiza en Francia y segundo Gobierno Lecornu presenta su gabinete

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa