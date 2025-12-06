Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

La reputación corporativa en 2025 mostró una leve mejora luego de dos ciclos de caída.Sin embargo, pese a este repunte, el indicador continúa por debajo de los niveles registrados antes del estallido social, situándose ahora en 615 puntos. En comparación al resultado del año anterior, experimenta un aumento de 8 puntos.

El estudio muestra que cuatro de las seis dimensiones reputacionales presentan aumentos respecto de 2024. Las dimensiones financieras y emocionales destacan como las mejor evaluadas por la ciudadanía, según el Estudio de Reputación Corporativa que desde hace 24 años realizan Ipsos e INC Consultores.

La dimensión emocional sube de 601 a 626 puntos; desempeño financiero aumenta de 637 a 648; sostenibilidad avanza de 584 a 590; y colaboradores registra uno de los incrementos más altos del estudio, pasando de 581 a 609 puntos. En contraste, gestión y liderazgo desciende de 613 a 611 puntos, mientras que productos y servicios disminuye de 616 a 609 puntos.

Entre los atributos con menor evaluación se encuentran cuidado del medio ambiente y empatía.

“La reputación empresarial repunta en 2025, pero persisten brechas estructurales que requieren una gestión profesional con máxima rigurosidad estratégica. Hoy vemos un patrón evidente: mientras los atributos financieros —como la solvencia económica y la rentabilidad para los inversionistas— siguen siendo evaluados positivamente, los atributos sociales asociados a sostenibilidad, medioambiente, comunidad y prácticas laborales continúan rezagados”, señala Diego Fuentes, Co Founder de INC Consultores.

“Esta asimetría no es solo comunicacional: genera tensión y malestar en los grupos de interés, afecta la confianza y erosiona la licencia social para operar”, agrega Fuentes.

Empresas

En el ranking general, Colun se ubica como la empresa con mejor reputación del país, con 743 puntos. Le siguen Samsung, Google, Doctor Simi, Mercado Libre, Toyota, Jumbo, Nestlé, Soprole y la Universidad Católica de Chile.

Las principales alzas corresponden a Cencosud Malls, que aumenta de 563 a 637 puntos; Consalud, que sube de 470 a 535; y Movistar, que pasa de 528 a 580 puntos. Por el contrario, Coca Cola, Hyundai, Líder, Caja de Compensación Los Héroes y Lucchetti presentan las principales caídas en reputación en comparación al 2024.

AFP Cuprum, Jetsmart, AFP Capital, AFP Habitat, Isapre Colmena, AFP Provida e Isapre Banmédica son las peores evaluadas.

Desde el punto de vista sociodemográfico, el estudio muestra que la reputación corporativa mantiene niveles similares entre segmentos, replicando la estabilidad observada históricamente. El indicador es más bajo en los grupos más jóvenes, mientras que los clientes continúan evaluando mejor a las empresas que quienes no lo son. Territorialmente, la distribución entre la Región Metropolitana y las otras regiones del país no presenta variaciones relevantes.

En el análisis sectorial, Tecnología, Marketplace y Alimentos se posicionan como los segmentos con mayor reputación en 2025. Automóviles, Bebidas, Aerolíneas y Transporte terrestre presentan disminuciones superiores a los 10 puntos respecto del año anterior. En tanto, Delivery, Compañías de seguros, AFP e Isapres ocupan los últimos cuatro lugares de la lista.

El estudio también evalúa la reputación de diversas instituciones. Bomberos alcanza la mejor reputación, seguido por pymes, radios y universidades. En los últimos lugares están las municipalidades, el gobierno y los partidos políticos.

Sobre este comportamiento, el subgerente de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Miguel Ángel Pinto, sostiene que “los resultados del estudio muestran diferencias claras en la evaluación de las instituciones en Chile, y con una tendencia levemente positiva en la mayoría de los sectores en comparación con el 2024″.

Agrega que “esta dispersión evidencia que el fortalecimiento de la imagen pública plantea desafíos muy diversos entre las distintas instituciones, y este tipo de resultados permite comprender mejor las expectativas y grados de confianza asociados a cada sector. Este insumo es clave para el análisis comparado y la toma de decisiones en contextos públicos y privados”.

Inteligencia artificial

La edición 2025 incorpora un módulo sobre inteligencia artificial, el cual registra un alto nivel de uso de estas herramientas por parte de la ciudadanía. Así, un 68% declara haberlas utilizado para buscar o elegir productos, marcas o servicios. El uso es particularmente elevado entre jóvenes de 18 a 29 años (81%) y en el segmento ABC1 (82%), mientras que los niveles más bajos se observan entre personas de 61 a 75 años (43%) y en el grupo socioeconómico D (57%).

En términos de confianza, un 46% señala confiar “un poco” en las recomendaciones generadas por IA y un 43% afirma confiar “bastante”, mientras que solo un 4% indica no confiar en absoluto.

La percepción de riesgo también es significativa: un 50% considera que el uso de IA puede aumentar la posibilidad de desinformación o de crisis reputacionales para las empresas. En cuanto a los beneficios identificados, destacan mayor innovación y creación de nuevos productos y servicios (41%) y una atención más rápida al cliente (39%), seguidos por mejoras en publicidad y comunicaciones (31%) y una atención más personalizada (29%).