La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Telefónica en Chile cierra 2025 con pérdidas que superan una vez más los US$ 400 millones

    Los ingresos de la empresa que opera Movistar y que fue adquirida por Millicom experimentaron una baja de 4% en el ejercicio.

    Olivia Hernández D. 
    Olivia Hernández D.
    Resultados financieros de Movistar al cierre del 2025.

    Telefónica Móviles Chile, la sociedad que controla todos los negocios de Movistar, reportó sus resultados financieros e informó ingresos consolidados por $1.565.008 millones (US$1.570 millones) al cierre del 2025, un 4,02% menor a los obtenidos en el ejercicio anterior.

    El ebitda (ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, una medida del flujo de caja operacional) alcanzó los $86.564 millones (US$86 millones), “un 289,8% mayor a los $-45.600 millones acumulados al 31 de diciembre de 2024, registrando un margen de ebitda de 5,53% y -2,80% al 31 diciembre 2025 y 2024, respectivamente”.

    Al cierre de diciembre de 2025, la pérdida neta de la compañía, la firma que opera Movistar en Chile y que recientemente vendió sus activos en el país a Millicom, alcanzó los $413.023 millones (US$414 millones), mostrando un resultado un 7,5% mejor con relación a los $446.551 millones (US$ 448 millones) de pérdida del ejercicio anterior. Movistar llevaba dos años consecutivos profundizando sus pérdidas, también por cifras superiores a los $400 mil millones.

    Por línea de negocio, las telecomunicaciones móviles representaron el 52,42% del total de los ingresos ordinarios, que muestran una caída del 1,21% con respecto al ejercicio anterior, dado principalmente por menores ingresos por venta de terminales, en un 2,4%, debido a una menor actividad comercial.

    “Los ingresos por servicios de pospago crecen un 0,7% respecto al ejercicio anterior dado principalmente por un mayor ARPU (ingreso promedio por usuario) de un 1,8% y un crecimiento en parque de un 0,4% destacando una baja del churn (tasa de cancelación de clientes) en 0,4 p.p.”, precisaron desde la empresa en el análisis razonado notificado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    Los servicios de telefonía, banda ancha fija, televisión y otros, representaron el 33,50% del total de los ingresos ordinarios y tuvieron una caída del 12,3% con respecto al ejercicio anterior.

    “En esta variación debemos aislar el efecto por operación de venta de cobre para ambos ejercicios, lo que da un efecto de caída en el negocio del 7,4%; esta variación se da por menores ingresos en servicios de telefonía básica (menor parque del 18,9% con un mejor ARPU del 1%)”, detallaron desde Movistar.

    El edificio de Telefónica está a la venta. (Foto: Aton Chile)

    Por su parte, los servicios de televisión tuvieron una caída de un 3,5% respecto al ejercicio anterior “por disminución de parque de tecnología satelital de 96,9% producto de la venta del parque de clientes DTH a operador Tuves en octubre 2025″.

    Respecto a la banda ancha fija con tecnología fibra, los ingresos cayeron respecto al 2024 en un 1,3%, mejorando su ARPU un 0,2% y “un crecimiento en la dinámica comercial de un 1,2% con menores bajas en un 7,8% y una pérdida neta de parque de 5.226 accesos”.

    Los servicios de datos y soluciones tecnológicas representaron el 13,94% del total de los ingresos, presentando una recuperación con respecto al ejercicio anterior de un 15,47% en proyectos de servicios privados por mayor actividad comercial.

    Al cierre de año, el resultado operacional alcanzó una pérdida de $264.966 millones (US$265,9 millones), lo que representa una mejora del resultado con respecto a los $377.080 millones (US$378,4 millones) de pérdida obtenidos en el ejercicio 2024, “principalmente por el efecto del deterioro de plusvalía en ejercicio 2025 y 2024 por $185.427 millones y $319.348 millones, respectivamente, y menor margen de ventas en el ejercicio 2025 de inventarios asociados al proyecto de apagado red de cobre por $20.239 millones”.

