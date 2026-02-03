Riesgo empresarial sube levemente en el cuarto trimestre, pero promedio 2025 muestra caída

El Índice RedNegocios de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) marcó nuevamente un alza en Índice de Riesgo Empresarial en los últimos 3 meses del 2025. Mientras que el tercer trimestre registró un 7,17 puntos, para el cuarto trimestre el cierre fue de un 7,37, marcando un alza de 0,2.

El Índice de Riesgo Empresarial adopta valores entre 0 y 100 puntos, siendo 100 el mayor nivel de riesgo. Se elabora a partir de indicadores laborales (cumplimiento de obligaciones laborales y prácticas sindicales) y financieros (cumplimiento comercial y protestos). La metodología es aplicada mensualmente a una muestra de más de 7 mil empresas que forman parte del registro de proveedores de RedNegocios de la CCS.

Pese al alza que se registró al final del año, anualmente el promedio fue de 7,42 puntos, lo que significó una caída versus los 8,2 puntos de 2024. En ese año el índice alcanzó el registro más alto desde que se toma la medición en 2021.

La principal causa identificada ante a caída trimestral es el componente laboral. El alza de 0,5 puntos respecto al trimestre anterior significó un alcance final de 5,62 puntos. A pesar de estar 1,2 puntos por debajo del mismo período de 2024, este nivel se mantiene 2,3 puntos sobre el promedio de 2021, lo que representa presiones persistentes en el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Por su parte, el componente financiero componente financiero se ubicó en 9,13 puntos en el cuarto trimestre de 2025, registrando una disminución de 0,1 puntos respecto al trimestre previo. Este resultado da cuenta de una moderación parcial del riesgo asociado a la morosidad y los protestos, luego de los elevados niveles observados en períodos anteriores. Sin embargo, esta cifra no es suficiente para contrastar con las mayores exigencias y normativas laborales.

Los sectores más afectados

Entre los doce sectores considerados, siete mostraron un aumento de riesgo respecto al trimestre previo. Las mayores alzas se registraron en operación industrial (+1,22 puntos); comercio, restaurantes y hoteles (+0,86); publicidad, marketing y medios (+0,69); industria eléctrica (+0,67), y medioambiente (+0,59). En contraste, los sectores que tuvieron un comportamiento favorable fueron transportes, logística y comercio exterior (-0,4 puntos); servicios empresariales y financieros (-0,32); tecnología, computación y telecomunicaciones (-0,16); y construcción (-0,14).

Al desagregar el indicador por tamaño de empresas, se exhibe una mayor incidencia en las pymes, que aumentaron 0,4 puntos respecto al tercer trimestre 2025, lo que está estrechamente relacionado con el deterioro del componente laboral que tiene un mayor impacto en las empresas de menor tamaño.

Por su parte, las microempresas mostraron una ligera variación favorable con una disminución de 0,2 puntos. En el caso de las grandes empresas, el índice se mantuvo estable, sin variación relevante respecto del trimestre anterior.

Sobre el contexto internacional, presenta una evolución mixta, pero manteniendo un nivel de incertidumbre relevante. En la medida en que el escenario externo continúa siendo frágil y sujeto a eventos geopolíticos y financieros, que influyen sobre el desempeño de la economía global y el entorno empresarial.

“En un escenario externo aún incierto y con un entorno económico menos dinámico, los resultados sectoriales y por tamaño confirman que el riesgo empresarial seguirá condicionado por la capacidad de adaptación de las empresas a un marco de costos más exigente. De cara a 2026, el contexto demanda prudencia, gestión activa del riesgo y ajustes operacionales, especialmente en aquellas actividades con mayor exposición al ciclo económico y al mercado laboral”, concluyó el gerente de estudios de la CCS, George Lever.