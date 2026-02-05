Rio Tinto y Glencore desisten de fusión que los ubicaba en el top mundial del cobre

Tras sostener conversaciones hace unas semanas para fusionarse y varios intentos en 2024 que iban en la misma línea, las gigantes mineras Rio Tinto y Glencore desistieron de la operación que los combinaba y ubicaba en el top mundial del cobre.

“Rio Tinto ya no está considerando una posible fusión u otra combinación de negocios con Glencore plc, ya que Rio Tinto ha determinado que no podría llegar a un acuerdo que aportara valor a sus accionistas”, declaró Rio Tinto en un comunicado.

Por su parte, la suiza Glencore deslizó que “los términos clave de la oferta potencial eran que Rio Tinto conservara los roles de presidente y director ejecutivo y entregara una propiedad proforma de la compañía combinada, lo que, en nuestra opinión, subvaloraba significativamente la contribución de valor relativo subyacente de Glencore al grupo combinado, incluso antes de considerar una prima de control de adquisición adecuada“.

Agregó que “la adquisición propuesta en estos términos no beneficia a los accionistas de Glencore. No refleja nuestra visión del valor relativo a largo plazo, a lo largo del ciclo, lo que incluye no valorar adecuadamente nuestro negocio de cobre y su importante cartera de proyectos de crecimiento, ni distribuir el importante potencial de sinergia”.

La posible fusión los hubiese ubicado en el podio de la producción de cobre. Juntos totalizaban una producción a 2024 de 1.576 toneladas de cobre fino, superando a Codelco y a BHP, que al mismo plazo reportaron una elaboración de 1.442 toneladas y 1.430 toneladas de metal rojo, respectivamente, según cálculos de Plusmining.