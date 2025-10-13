Rosanna Costa viaja a las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial en EEUU

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, viaja hoy a Estados Unidos para asistir a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que se celebrarán en Washington D.C.

A través de un comunicado, el emisor dijo que Costa participará en las distintas actividades oficiales organizadas por la entidad dirigida por Kristalina Gueorguieva, instancias que reúnen a representantes de la Junta de Gobernadores del FMI y cuyo debate aborda los principales desafíos, riesgos y desarrollos que enfrenta el sistema financiero global.

Costa se reunirá con Rodrigo Valdés, quien el 27 de octubre asumirá como director del Departamento de Asuntos Fiscales; con Nigel Chalk, recientemente nombrado director del Departamento del Hemisferio Occidental; y con el equipo de la Misión del FMI para Chile.

Qué hará Rosanna Costa en EEUU. En la imagen, Rodrigo Valdés.

En el marco de las actividades paralelas, la titular del emisor participará en las reuniones de Gobernadores, Asamblea y Junta de Gobierno del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), que congrega a bancos centrales de América Latina, España, Estados Unidos y Canadá, como también, asistirá al desayuno convocado por los bancos centrales de Dinamarca, Finlandia y Suecia, junto a presidentas y vicepresidentas de bancos centrales, para dialogar sobre los avances y desarrollos del sistema de pagos.

Asimismo, Costa expondrá en seminarios y sostendrá reuniones con distintos inversionistas internacionales, para referirse a las perspectivas y la situación macroeconómica de Chile.

A ese evento también asistirá el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien partiría mañana a Estados Unidos tras su participación en la Enade.