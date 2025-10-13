Rosanna Costa viaja a las reuniones anuales del FMI y Banco Mundial en EEUU
La presidenta del Banco Central se reunirá con Rodrigo Valdés y con el equipo de la Misión del FMI para Chile.
La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, viaja hoy a Estados Unidos para asistir a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que se celebrarán en Washington D.C.
A través de un comunicado, el emisor dijo que Costa participará en las distintas actividades oficiales organizadas por la entidad dirigida por Kristalina Gueorguieva, instancias que reúnen a representantes de la Junta de Gobernadores del FMI y cuyo debate aborda los principales desafíos, riesgos y desarrollos que enfrenta el sistema financiero global.
Costa se reunirá con Rodrigo Valdés, quien el 27 de octubre asumirá como director del Departamento de Asuntos Fiscales; con Nigel Chalk, recientemente nombrado director del Departamento del Hemisferio Occidental; y con el equipo de la Misión del FMI para Chile.
En el marco de las actividades paralelas, la titular del emisor participará en las reuniones de Gobernadores, Asamblea y Junta de Gobierno del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), que congrega a bancos centrales de América Latina, España, Estados Unidos y Canadá, como también, asistirá al desayuno convocado por los bancos centrales de Dinamarca, Finlandia y Suecia, junto a presidentas y vicepresidentas de bancos centrales, para dialogar sobre los avances y desarrollos del sistema de pagos.
Asimismo, Costa expondrá en seminarios y sostendrá reuniones con distintos inversionistas internacionales, para referirse a las perspectivas y la situación macroeconómica de Chile.
A ese evento también asistirá el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien partiría mañana a Estados Unidos tras su participación en la Enade.
