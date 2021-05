Roubini critica a las criptomonedas y las enfrenta a sistema de Los Picapiedra, mientras BlackRock y Carl Icahn estudian invertir en ellas

Las criptomonedas una vez más caen en la volatilidad, especialmente el bitcoin. Hace un par de semanas el token digital trepaba hasta un máximo histórico de más de US$ 63.000 y apenas unos días después cae hasta por debajo de los US$ 40.000.

Y mientras encuentra su punto de equilibrio, Nouriel Roubini expresó nuevamente sus aprensiones sobre el bitcoin y al resto de las criptomonedas y no tuvo contemplación para calificarlas como “una burbuja”.

El economista que se hizo famoso por anticipar la crisis financiera afirmó en una entrevista con “Top of Mind”, de Goldman Sachs, y que recogen MarketWatch e Investing, que estos activos digitales no representan una nueva forma de moneda y que no cumplen con cuatro criterios: servir como una unidad de cuenta, un medio de pago, una tienda estable de valor, y actuando como un único numerario, o punto de referencia para comparar el valor de instrumentos financieros similares.

Justo en esa línea, Dr. Doom reiteró que “incluso los Picapiedra tenían un sistema más sofisticado al usar conchas como un único numerario para comparar el precio de diferentes productos”.

Pero nadie es unánime en las inversiones. Y mientras Roubini rechaza a las criptomonedas otros empiezan a considerarlas.

BlackRock y Carl Ichan

El presidente de BlackRock, Larry Fink, dijo ayer que está estudiando criptomonedas como el bitcoin para determinar si es un tipo de activo que podría ofrecer beneficios anticíclicos, informó Reuters.

En respuesta a un accionista que preguntó si la empresa invertirá en bitcoins, Fink dijo en su junta anual: “La empresa ha seguido la evolución de los criptoactivos. Estamos estudiando lo que significa, la infraestructura y el panorama regulatorio”.

BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, con unos US$ 9 billones, es un inversor de largo plazo, dijo Fink, y las criptomonedas podrían desempeñar potencialmente un papel en este aspecto como un tipo de activo similar al oro.

Por ahora es demasiado pronto para determinar si las criptodivisas son “sólo una herramienta de comercio especulativo”, señaló.

Y no es el único. Carl Icahn también mostró su interés en ingresar al mundo de las criptomoneda “a lo grande”, y eventualmente podría invertir más de US$1.000 millones en una moneda alternativa.

Si bien el multimillonario inversionista aún no ha comprado nada, dijo en una entrevista con Bloomberg TV que se encuentra estudiando al bitcoin, ethereum y el sector de las criptomonedas en conjunto para determinar dónde están las oportunidades. Agregó que las monedas alternativas están ganando popularidad como una manifestación natural de la inflación en la economía.

Cualquier crítica sobre que las criptomonedas no tengan un valor subyacente está “un poco equivocada”, dijo Icahn.