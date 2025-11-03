Salares Altoandinos: Organismo aprueba a Enami la mayor cuota de litio entregada después del Salar de Atacama

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) dio luz verde a la cuota inicial de extracción de litio para el proyecto Salares Altoandinos de la Empresa Nacional de Minería (Enami).

Exactamente, el organismo aprobó una cuota inicial de extracción de 545 mil toneladas métricas de LME (litio metálico equivalente) hasta 2060. Esta podrá ser extendida a un máximo de 1.220.000 toneladas métricas. Enami considera que esta es la cuota más grande entregada fuera del Salar de Atacama.

La estatal también concluyó el Informe Técnico de Evaluación Económica Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés) que ratificó la viabilidad económica para un proyecto de 75 mil toneladas por año, con un Capex estimado en US$ 3.200 millones y un LOM (vida útil) de 28 años.

El informe, realizado por la empresa Ausenco, reconoció el potencial para un proyecto de mayor envergadura, recomendando profundizar con estudios adicionales, según un comunicado de la estatal.

El vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, señaló que “tanto el permiso de la CChEN como el cierre del PEA son una muestra más del enorme potencial que tiene Salares Altoandinos, el proyecto greenfield más importante del país en materia de litio”.

El timonel de la Enami apunta que esto “deja la puerta abierta a incrementar la capacidad de producción a más del doble, lo cual se evaluará en las siguientes etapas, sujeto a condiciones relacionadas a la estimación de recursos y reservas, así como con la obtención de una RCA consistente con dicha cuota”.

El PEA consolida los estudios realizados para la caracterización hidrogeológica de los yacimientos, el trade off de tecnologías de extracción directa de litio y un diseño a nivel de perfil del plan de producción y la infraestructura necesaria para el proyecto Salares Altoandinos.

El informe integró información de la campaña de exploración que realizó Enami hasta marzo de 2025, confirmando recursos por 16 millones de toneladas de LCE en los Salares Aguilar y La Isla.