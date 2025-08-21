SEC instruye a la CGE suspender cobros tras denuncia de cobranzas indebidas

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó un caso de denuncias por cobros indebidos por parte de la empresa distribuidora eléctrica CGE y anunció acciones.

“Instruyó a la empresa distribuidora CGE de abstenerse de aplicar, de manera inmediata, cobros asociados a Consumos No Registrados, CNR, así como cualquier descuento vinculado a este concepto”, dijo la SEC en un comunicado.

La SEC explicó que el caso se relaciona con clientes de CGE en las regiones de O’Higgins y del Maule.

“La decisión se adopta tras detectar inconsistencias en el proceso de facturación, con más de un centenar de casos en los que los datos de clientes no coincidían con las boletas analizadas, incumpliendo lo establecido en la normativa vigente”, explicó la SEC.

La medida contra la CGE, según explicó la SEC, se mantendrá hasta que el organismo finalice la revisión de la información reportada por la compañía en el marco de la investigación en curso.

“La investigación sigue avanzando para determinar cómo se han realizado los cobros asociados a facturación provisoria y si han existido infracciones vinculadas a deficiencias en la toma de lectura de medidores, procesos que también son responsabilidad directa de la empresa distribuidora”, dijo la SEC.

“Si detectamos irregularidades, no dudaremos en ejercer todas las facultades que nos otorga la ley para proteger a las personas”, agregó la líder de la SEC, Marta Cabeza.

Sobre el futuro, la SEC dijo que podría derivar en procesos administrativos, “podrían derivar en importantes multas, que buscan corregir las conductas de las empresas para que se ajusten plenamente a lo que establece la normativa vigente”.