Senador Lagos Weber critica revisión de Hacienda: “El Ejecutivo es juez y parte en esa evaluación de programas”

En enero se firmó un protocolo entre el Congreso y el gobierno para mejorar la calidad del gasto público, pero la pandemia lo dejó en el olvido. El tema reflotó con el proyecto que crea el Fondo Covid, oportunidad en que el senador Ricardo Lagos (PPD) planteó una reforma: “El Presupuesto se viene discutiendo de la misma forma hace décadas, llegó el momento de modernizarse, salir de la caja y hacer un cambio. Ya no basta con lo que hacemos hoy”, acota.

¿Qué opina de la evaluación de 687 programas de la Dirección de Presupuestos, Dipres con Desarrollo Social?

-Valoro el esfuerzo, pero tiene una serie de limitaciones. Aún no conocemos la metodología, y si vamos a revisar programas debemos hacerlo en conjunto, porque si no el Ejecutivo es juez y parte en esa evaluación.

¿Qué hay de malo en ello, quién más debería evaluar?

-Tenemos un sistema débil de monitoreo y evaluación. Me parece bien lo que hizo la Dipres, pero espero que no se sobrevenda ni nos lleve a un lugar que no corresponde.

¿A qué se refiere?

-Por lo que he escuchado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a partir de estos análisis se priorizará el gasto, ¿entonces va a cerrar programas? No puede ser que la consecuencia natural sea terminar un programa, no puede haber ese resultado único. Si algo no está funcionando bien ¿no será mejor reforzarlo? Nosotros queremos proponer un sistema nuevo para evaluar programas apuntando a una claridad en la metodología, con grados de independencia, y que los ciudadanos puedan participar en el proceso. No son palabras al viento.

¿Por qué dice eso?

-Hace 15 años cuando se hablaba de impuestos, la mayoría decía que era tema de expertos. Pero hoy los ciudadanos saben que los impuestos pagan el sueldo del senador Lagos, pagan pensiones, hay un concepto de que el impuesto les pertenece, está internalizado que son recursos que los ciudadanos entregan para financiar cosas públicas, y ellos deben poder opinar sobre su uso desde la dieta de los parlamentarios hasta el gasto público.

¿Cree que no hay información suficiente?

-Los Presidentes en Chile hacen cadena de TV para entregar los anuncios del Presupuesto, pero nunca nos dicen qué pasó con el anterior presupuesto. En Nueva Zelandia informan sobre cuánto impactó en el bienestar de las personas. Buscamos un modelo más robusto donde se sepa de antemano la consecuencia de esa evaluación. Queremos hacer una mesa de trabajo tripartito.