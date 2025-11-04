Sernac inicia procedimiento voluntario colectivo con Western Union por problemas en el envío de dinero al extranjero

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó este martes que inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con la compañía Western Union, tras detectar una serie de inconvenientes que afectaron a los usuarios que contrataron sus servicios para realizar envíos de dinero al extranjero.

Esta acción extrajudicial se adoptó luego de que el Sernac culminara una investigación que incluyó el envío de oficios a la empresa y la revisión de casi 1.950 reclamos que recibió de parte de los consumidores entre 2020 y 2025, entre otras gestiones.

A través de un comunicado, el Servicio precisó que tras el análisis logró establecer una serie de problemas que afectaron a los usuarios, entre ellos, que cuando Western Union no lograba realizar el envío del dinero al extranjero, principalmente por inconsistencias de los datos ingresados por los propios usuarios, entre otros motivos, no informaba de manera proactiva y oportuna al consumidor sobre la falla.

Foto referencial: Paul Plaza/Aton Chile PAUL PLAZA/ATON CHILE

Como resultado, en muchas ocasiones, los usuarios solo se enteraban que la transacción había fracasado al consultarle al destinatario si había recibido el dinero.

Adicionalmente, la investigación arrojó que la empresa no informaba oportunamente en sus términos y condiciones los plazos asociados al reembolso del dinero cuando se producían operaciones fallidas.

Finalmente, el organismo detectó retrasos en la devolución del dinero cuando los envíos fallan, excediendo los plazos informados a las personas al momento de interponer los reclamos.

Por estas razones, el Sernac inició un PVC con Western Union, con el objetivo de que la empresa restituya el dinero a las personas que han sido afectadas, pero además busca que el proveedor implemente las medidas necesarias para evitar que este tipo de inconvenientes se repitan a futuro.