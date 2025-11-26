BLACK SALE $990
La Tercera
    Sernac pide explicaciones a Lotus Producciones y Ticketmaster tras modificaciones en Festival Loserville

    El conjunto de conciertos se desarrollaría inicialmente en dependencias del Estadio Monumental, sin embargo, se trasladó al Parque Estadio Nacional.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.

    El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó a través de un comunicado que, tras diversos reclamos ingresados al sistema e información difundida por medios de comunicación, tomó conocimiento de modificaciones en el cartel de artistas confirmados inicialmente para el Festival Loserville y un cambio de recinto para la realización del mismo.

    El evento se realizará el 13 de diciembre y la banda principal es Limp Bizkit.

    El conjunto de conciertos se desarrollaría inicialmente en dependencias del Estadio Monumental, sin embargo, se trasladó al Parque Estadio Nacional, “modificando unilateralmente las ubicaciones y condiciones contratadas de los consumidores”, señalaron desde el Servicio.

    Además del cambio de recinto, también se anunció que la banda Yungblud ya no será parte del evento y en su reemplazo se presentará Buller for My Valentine, “lo que generó mayor molestia entre quienes ya adquirieron sus entradas”, agregó.

    “Compré entradas para Limp Bizkit en el Estadio Monumental, dos entradas en cancha. La principal motivación era precisamente el recinto anterior en el Estadio Monumental, por la comodidad y por salud. El recinto actual es el Parque del Estadio Nacional, allí, en eventos anteriores, se levanta demasiado polvo, tanto que llega a ser irrespirable”, señaló uno de los consumidores afectados.

    Parque Estadio Nacional la-tercera

    Por esta razón, el Sernac ofició tanto a Lotus Producciones como a Ticketmaster para que entreguen explicaciones y su versión de los hechos reclamados por los asistentes.

    En específico, se les solicitó las alternativas y/o derechos informados a los consumidores frente a la modificación del evento, la cantidad total de entradas vendidas y su desglose, además del procedimiento general y plazos que se aplicarán para la devolución del dinero por concepto de entradas y recargo del servicio.

    Desde el Sernac subrayaron que ambas empresas tendrán un plazo de 10 días hábiles para responder el requerimiento. “En caso de no hacerlo, se podrán tomar otras acciones para ir en defensa de los derechos de las y los consumidores”.

