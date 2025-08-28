SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Sigdo Koppers registra fuerte alza en sus ganancias y destacan ingresos de Enaex

En el segundo trimestre la compañía tuvo utilidades por US$22,3 millones, lo que representó un aumento de 80% frente a las de igual periodo de 2024.

Por 
Patricia San Juan

Sigdo Koppers, grupo especializado en proveer productos y servicios para la minería y la industria. registró ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por US$22,3 millones el segundo trimestre superiores en 80% a las de igual periodo de 2024.

En tanto los ingresos aumentaron 7,8% a US$1.013 millones, alza que se debió a mayores ingresos de Enaex, que crecieron un 11,4% hasta US$519,1 millones en el trimestre, explicado mayormente por un incremento en las ventas de Químicos, Servicios Chile, Perú y Brasil. En tanto los ingresos de Magotteaux aumentaron un 1,8%, reflejando mayores ventas físicas (9,8%).

En el área Comercial, SKC aumentó su nivel de ingresos en 3,9%, principalmente por mayores ventas del negocio de distribución y arriendo en Chile. Por su parte, la venta consolidada de PVSA creció un 4,2%, reflejando mayores ingresos de Puerto Ventanas (12,9%), parcialmente contrarrestada por una venta menor de su filial Fepasa que bajó 2,7%.

El negocio portuario transfirió 1.153 mil toneladas durante el periodo con una caída de 5%, mientras que el negocio ferroviario transportó 302 millones de toneladas-kilómetro, con alza de 7%. Por último, SKIC Group disminuyó sus ingresos en 5,8%, explicado mayormente por un menor backlog observado en los últimos trimestres (US$368 millones a junio de 2025), menores ventas físicas de 49,9% y la propia estacionalidad de facturación de obras.

Entorno competitivo más exigente

En el primer semestre las ganancias subieron 31% a US$43,58 millones y los ingresos se incrementaron en 6,4% a US$2.008 millones.

El gerente general de la compañía, Juan Pablo Aboitiz, destacó que los positivos resultados del primer semestre se dieron “a pesar del contexto de volatilidad económica global, marcado por tensiones geopolíticas, incertidumbre en los mercados financieros y disrupciones en las cadenas de suministro, generando un entorno competitivo cada vez más exigente”.

Precisó que en el área Industrial, Enaex mantiene un sólido desempeño, impulsado por mercados clave como África, Perú y Chile. Por su parte, Magotteaux registró un resultado menor, particularmente en el segmento Casting, que se vio afectado por la situación arancelaria en Estados Unidos y por un mix de productos menos favorable. En SKC del área Comercial, se mostró un mayor dinamismo del negocio de arriendo y distribución de maquinaria en Chile y en el área de Servicios, tanto Puerto Ventanas como Fepasa aumentaron los volúmenes transferidos.

“Durante 2025, mantendremos el foco en rentabilizar las oportunidades de proyectos clave para SKIC en Chile; desarrollar y posicionar a Puerto Abierto para captar nuevas cargas estratégicas del norte de Chile; consolidar el liderazgo de Enaex e incrementar su participación en regiones con oportunidades de crecimiento; aprovechar las oportunidades para Magotteaux en un entorno global cada vez más exigente; y capitalizar el impulso observado en la demanda de maquinaria en Chile”, añadió.

Con operaciones en los cinco continentes, las actividades de Sigdo Koppers están organizadas en tres áreas de negocio. En el Área Servicios se agrupan los negocios de construcción y montaje industrial, y de transporte y logística; en el Área Industrial, compañías de fragmentación de roca, y de producción y comercialización de bolas de molienda y piezas de desgaste; y en el Área Comercial y Automotriz, empresas de representación, distribución y arriendo de maquinaria, y de comercialización de automóviles.

Más sobre:Resultados de empresasSigdo Koppers

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”

Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

Operativo antidrogas en Melipilla: al menos 7 detenidos dejan 18 allanamientos simultáneos realizados por Carabineros

La Casa Blanca afirma que a Trump “no le sorprende” el bombardeo ruso sobre Kiev y pide gestos a “las dos partes”

Comando de Matthei llama a Kast a retirar propuesta que busca modificar la reforma de pensiones

Ganancias de Echeverría Izquierdo se disparan al primer semestre, pero el segmento habitacional reporta pérdidas

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

3.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya
Chile

Decretan prisión preventiva para nuevo detenido por el secuestro del exalcalde Gonzalo Montoya

Operativo antidrogas en Melipilla: al menos 7 detenidos dejan 18 allanamientos simultáneos realizados por Carabineros

Comando de Matthei llama a Kast a retirar propuesta que busca modificar la reforma de pensiones

Sigdo Koppers registra fuerte alza en sus ganancias y destacan ingresos de Enaex
Negocios

Sigdo Koppers registra fuerte alza en sus ganancias y destacan ingresos de Enaex

Ganancias de Echeverría Izquierdo se disparan al primer semestre, pero el segmento habitacional reporta pérdidas

IPSA y S&P 500 logran nuevos máximos históricos, y el índice selectivo se acerca a su mejor rendimiento mensual en dos años

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso
Tendencias

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC
El Deportivo

Colo Colo aplica una histórica sanción a hinchas que lanzaron proyectiles a Alfred Canales en el clásico ante la UC

“Tras la marcha de su estrella”: la drástica decisión de Norwich con productos de Marcelino Núñez por irse al archirrival

La autocrítica de Daniel Garnero en la UC: “Todavía nos queda para ver el ideal; nos va a llevar un poco de tiempo”

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Cultura y entretención

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”
Mundo

Policía de Minneapolis asegura que presunta autora de mortal tiroteo en escuela católica “quería ver sufrir a los niños”

La Casa Blanca afirma que a Trump “no le sorprende” el bombardeo ruso sobre Kiev y pide gestos a “las dos partes”

“Alligator Alcatraz”, la cárcel para inmigrantes rodeada de caimanes prevé cerrar en cuestión de días

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”