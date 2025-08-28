Sigdo Koppers registra fuerte alza en sus ganancias y destacan ingresos de Enaex

Sigdo Koppers, grupo especializado en proveer productos y servicios para la minería y la industria. registró ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por US$22,3 millones el segundo trimestre superiores en 80% a las de igual periodo de 2024.

En tanto los ingresos aumentaron 7,8% a US$1.013 millones, alza que se debió a mayores ingresos de Enaex, que crecieron un 11,4% hasta US$519,1 millones en el trimestre, explicado mayormente por un incremento en las ventas de Químicos, Servicios Chile, Perú y Brasil. En tanto los ingresos de Magotteaux aumentaron un 1,8%, reflejando mayores ventas físicas (9,8%).

En el área Comercial, SKC aumentó su nivel de ingresos en 3,9%, principalmente por mayores ventas del negocio de distribución y arriendo en Chile. Por su parte, la venta consolidada de PVSA creció un 4,2%, reflejando mayores ingresos de Puerto Ventanas (12,9%), parcialmente contrarrestada por una venta menor de su filial Fepasa que bajó 2,7%.

El negocio portuario transfirió 1.153 mil toneladas durante el periodo con una caída de 5%, mientras que el negocio ferroviario transportó 302 millones de toneladas-kilómetro, con alza de 7%. Por último, SKIC Group disminuyó sus ingresos en 5,8%, explicado mayormente por un menor backlog observado en los últimos trimestres (US$368 millones a junio de 2025), menores ventas físicas de 49,9% y la propia estacionalidad de facturación de obras.

Entorno competitivo más exigente

En el primer semestre las ganancias subieron 31% a US$43,58 millones y los ingresos se incrementaron en 6,4% a US$2.008 millones.

El gerente general de la compañía, Juan Pablo Aboitiz, destacó que los positivos resultados del primer semestre se dieron “a pesar del contexto de volatilidad económica global, marcado por tensiones geopolíticas, incertidumbre en los mercados financieros y disrupciones en las cadenas de suministro, generando un entorno competitivo cada vez más exigente”.

Precisó que en el área Industrial, Enaex mantiene un sólido desempeño, impulsado por mercados clave como África, Perú y Chile. Por su parte, Magotteaux registró un resultado menor, particularmente en el segmento Casting, que se vio afectado por la situación arancelaria en Estados Unidos y por un mix de productos menos favorable. En SKC del área Comercial, se mostró un mayor dinamismo del negocio de arriendo y distribución de maquinaria en Chile y en el área de Servicios, tanto Puerto Ventanas como Fepasa aumentaron los volúmenes transferidos.

“Durante 2025, mantendremos el foco en rentabilizar las oportunidades de proyectos clave para SKIC en Chile; desarrollar y posicionar a Puerto Abierto para captar nuevas cargas estratégicas del norte de Chile; consolidar el liderazgo de Enaex e incrementar su participación en regiones con oportunidades de crecimiento; aprovechar las oportunidades para Magotteaux en un entorno global cada vez más exigente; y capitalizar el impulso observado en la demanda de maquinaria en Chile”, añadió.

Con operaciones en los cinco continentes, las actividades de Sigdo Koppers están organizadas en tres áreas de negocio. En el Área Servicios se agrupan los negocios de construcción y montaje industrial, y de transporte y logística; en el Área Industrial, compañías de fragmentación de roca, y de producción y comercialización de bolas de molienda y piezas de desgaste; y en el Área Comercial y Automotriz, empresas de representación, distribución y arriendo de maquinaria, y de comercialización de automóviles.