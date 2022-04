Sigue adelante proyecto de retiro acotado de AFP del gobierno: diputados de la Comisión de Trabajo lo aprobaron en general

Recién este martes el gobierno ingresó al Congreso un proyecto alternativo al quinto retiro, más acotado, donde podrán acceder al giro personas que cumplan algunas de las siguientes seis condiciones: que tengan deudas en salud, servicios básicos, deudas financieras bancarias y no bancarias, deudas por pensiones alimenticias, deudas hipotecarias de hasta UF 4.000 contraídas hasta el 31 de marzo de 2022 para la adquisición de la primera vivienda, o para aumentar los ahorros para postular a subsidios a la adquisición de la primera vivienda.

Y la tramitación comenzó de manera bastante expedita, ya que ingresó con discusión inmediata, por lo que durante este mismo martes los diputados de la Comisión de Trabajo aprobaron en general la iniciativa por 11 votos a favor y 2 en contra. Ahora deberá terminar de ser votada en particular antes de que pase a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En todo caso, la sesión estuvo llena de críticas y reparos que hicieron los diputados al proyecto que ingresó el gobierno. El diputado Cristian Labbe (UDI) consultó cuántos chilenos se verían beneficiados por este proyecto, y agregó que falta libertad de las personas para decidir qué hacer con sus ahorros, por lo que agregó que el gobierno estaría obligando a los chilenos a desembolsar estos recursos para algunas razones específicas.

La diputada Karol Cariola (PC) acudió a la comisión, aunque no es parte de ella, para comentar que valora la disposición del gobierno para ir en ayuda de las personas abriéndose a este retiro de fondos. El diputado Frank Sauerbaum (RN) dijo que le parecía “un abuso” que “se nos exija que en cuatro horas que votemos un proyecto de esta naturaleza, considerando que lo conocemos recién, que el gobierno no ha hecho una exposición, el gobierno ha leído una minuta. Y segundo, nosotros pensamos que debemos también invitar a algunas personas y presentar indicaciones”.

Entre otras cosas, se le consultó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por datos más detallados sobre beneficiarios que accederían a este giro que proponen.

Ahí el ministro Marcel señaló que según sus estimaciones, en deudas financieras son alrededor de 3 millones de personas las que podrían acceder. En el caso de deudas de servicios básicos, dijo que son “probablemente alrededor de 1 millón de personas”. Por deudores de pensiones alimenticias, son unas 70 mil familias. Y sobre el aumento de ahorro para la vivienda, dijo que “es más difícil de dimensionar, porque depende de un flujo”.

12 DE ABRIL DE 2022/VALPARAISO Los ministros Giorgio Jackson (i), Jeannette (c) y Mario Marcel (d), durante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto presentado por el gobierno para el retiro de fondos de pensiones. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Pero tomando las cifras anteriores, y al cruzarlas con los saldos de las cuentas de ahorro individual, Marcel detalló que esto podría significar un uso de este conjunto de mecanismos por alrededor de US$3.000 millones, lo que es “la quinta parte de un retiro tal como lo hemos conocido hasta ahora”.

Es por ello que puntualizó que “el impacto de esto sobre las tasas de interés, el tipo de cambio y otras variables que se han visto afectadas, serían considerablemente menor. Sobre todo, considerando que la persona, al hacer uso del mecanismo, está ajustando simultáneamente sus activos y sus pasivos, y por lo tanto, lo propio ocurre del lado de sus acreedores o de la contraparte con la cual está interviniendo”.

Marcel dijo que esto “no tiene efectos sobre la inflación, porque fundamentalmente no hay consumo involucrado, ni gasto involucrado, no hay presiones sobre el tipo de cambio (...) Y tampoco tiene mayores costos fiscales”.

En tanto, frente a una consulta que hizo el diputado Sauerbaum, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo que este proyecto no contempla que los afiliados que retiren fondos tengan que tributar por efectuar estos giros.

Asimismo, frente a las críticas que ha habido de quienes acusan que con este proyecto el gobierno está ayudando al sector financiero o a los acreedores, el ministro Marcel lo descartó y aclaró que “en este proyecto, para asegurarse de que no haya algún beneficio injustificado de parte de los acreedores, se señala que el retiro de estos fondos no se puede usar para pagar intereses penales, multas u otros, y que éstos queden extinguidos por el solo imperio de la ley. Por lo tanto, este es un pago en el cual el acreedor no se va a beneficiar a través de todas estas multas de intereses, recargos que son habituales en operaciones de puesta al día o de o de prepago de deudas”.

Y por las críticas de que esto no da libertad a las personas para usar sus recursos como deseen, Marcel dijo que en realidad este giro es voluntario.

Luego, los parlamentarios comenzaron a votar en particular toda la iniciativa, con excepción del artículo primero, que quedará pendiente para este miércoles, porque varios diputados manifestaron que esperan ingresar indicaciones. De todas formas, el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Alberto Undurraga (DC), adelantó que las declarará todas inadmisibles, por tratarse de materias de seguridad social, que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. En todo caso, el gobierno podría suscribir algunas de esas indicaciones si lo estima conveniente, para que puedan ser votadas.

El artículo que quedará pendiente para este miércoles detalla todo lo referido a los casos en los cuales se puede acceder este retiro acotado. Mientras que los restantes artículos se aprobaron todo en particular, los cuales hablan del plazo que habrá para efectuar el giro, así como la flexibilización para acceder al seguro de cesantía, entre otros.