Sin prisa, pero sin pausa: La táctica de Kast para su plan y equipo económico de campaña

Táctica y estrategia. El poema del uruguayo Mario Benedetti resume en parte lo que hoy pasa por la mente del equipo clave que maneja los hilos de la campaña presidencial José Antonio Kast. A contrapelo del exuberante grupo de asesores y economistas que han puesto en la mesa su par Evelyn Matthei, el líder republicano se ha ceñido a una estricta hoja de ruta que no contempla aún voceros económicos ni el anuncio de un equipo ad hoc para competir con su principal rival en la derecha.

“Las campañas políticas están hechas de momentos y hoy la energía está puesta en el eje de seguridad… en salud. Tenemos una hoja de ruta bien marcada con hitos claros e importantes. No queremos caer en la impaciencia ni vamos a atosigarnos, como lo ha hecho Evelyn Matthei”, declara un cercano al líder republicano, quien recuerda los errores no forzados en que ha caído la campaña de la carta de Chile Vamos y el rol que le cabe a su multiplicidad de voceros.

El semblante de los rostros del equipo cercano a José Antonio Kast tuvo una inyección de optimismo esta semana. La última encuesta Cadem posicionó al candidato republicano por primera vez en dos años al tope del sondeo presidencial (17%) y un peldaño más arriba que Evelyn Matthei en intención de voto espontáneo. Según el mismo sondeo, Kast también lidera el atributo relacionado a manejo económico, muy por sobre la puntuación de Matthei. “No necesitamos mostrar hoy 40 economistas como lo ha hecho Matthei. ¿Ha sido una buena opción?… Mira las encuestas”, se apura en contestar un asesor clave de José Antonio Kast.

Candidato del Partido Republicano. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Hace poco menos de un mes, Pulso adelantó el equipo económico que acompañará a la candidata de Chile Vamos, el que está compuesto de 40 economistas y expertos que buscan viabilizar los pilares económicos del programa, tales como la reducción de la “permisología” administrativa, optimización del gasto fiscal y baja de impuestos a las empresas. Entre los referentes que integran este grupo están los economistas de la UC y expresidentes del Banco Central Rodrigo Vergara y Vittorio Corbo, además del exvicepresidente del organismo monetario Sebastián Claro, quienes gozan de una especial cercanía con Evelyn Matthei. Otro grupo lo componen los exministros de las dos administraciones de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, Felipe Larraín, José Ramón Valente y Juan Andrés Fontaine. La economista Cecilia Cifuentes, quien participó de la campaña de Kast en 2021 al igual que Sebastián Claro, también es parte del grupo.

Un mes antes de ese episodio, la candidata del Solcialismo Democrático, Carolina Tohá, sumó a 31 economistas para su campaña y, recientemente, recibió el apoyo de Óscar Landerretche, un actor que se tomó el debate de la última semana por sus críticas el Frente Amplio. En el grupo figuran los exministros de Hacienda Nicolás Eyzaguirre y Andrés Velasco, además de exmiembros del consejo del Banco Central, como Roberto Zahler, Pablo García y Jorge Marshall. El exministro de gobiernos de la Concertación Álvaro García, ha liderado las vocerías económicas de la candidata del Socialismo Democrático.

Sin prisa, pero sin pausa

Al interior de Republicanos destacan que el “timing” de la hoja de ruta planeada con antelación por la candidatura, con vocerías y anuncios planificados una o dos veces a la semana, no se ha alterado. Aun cuando se han privilegiado por ahora los temas de seguridad, salud y educación, el equipo que rodea a Kast releva que todos esos anuncios sociales tienen un soporte de responsabilidad fiscal. “Hay una contraparte económica ahí, aunque no lo parezca”, sostienen.

“La economía es importante para nosotros, pero el tema de la seguridad se ha ‘comido todo’. La gente espera que nuestro sector tenga el liderazgo y se haga cargo del tema. Además, cualquier medida económica que se tome para mejorar, se va a ver absolutamente disminuida o diluida si la seguridad no mejora. La gente no se atreve a invertir, los negocios cierran temprano, las empresas contratan más guardias y cámaras… al final este mayor costo en seguridad se termina trasladando a precios”, concluye un parlamentario de Republicanos.

La hoja de ruta de las últimas semanas ha incluido anuncios relacionados a planes para recuperar la educación y el empleo, para “reiniciar” el Estado y, especialmente, atacar la inseguridad. Hace un mes Kast lanzó el plan “implacable” con el objetivo de enfrentar el crimen organizado y restablecer el orden. Y este lunes lanzó su plan educacional, llamado Patines para Chile, nombre que es una referencia explícita a las reformas impulsadas por el exministro de Educación Nicolás Eyzaguirre.

“Hemos presentado propuestas que tienen que ver con esas reales necesidades más que presentar rostros. La gente no quiere rostros, quiere soluciones. No vamos a repetir recetas que han fracasado con nombres rimbombantes que después no han sabido gobernar”, dijo esta semana la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, a Desde la Redacción de La Tercera, sin aludir a ninguna candidatura en especial.

Secretaria general del Partido Republicano. BASTIAN SEPULVEDA

Con todo, el equipo más estrecho de Kast confidencia que ya se está trabajando en el plan económico del candidato y que éste se dará a conocer hacia fines de agosto. La fecha no es arbitraria: el lunes de 18 de agosto vence el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales del 16 de noviembre, y ese día se sabrá si Kast competirá solo con Matthei o si persevera la carta que ahora se ubica más a la derecha: Johannes Kaiser.

Hasta ahora el programa económico de Kast contempla tres ejes principales: crecimiento, empleo y modernización del Estado. “Se está construyendo el programa económico en sus detalles, pero es clave en este proceso tener en cuenta las expectativas que se pueden generar, por eso debemos ser responsables con lo que queremos plantear”, afirma un cercano a Kast, quien reconoce que hay especialistas externos que están apoyando la redacción del plan.

Hasta ahora Kast ha sido muy cauteloso en entregar metas y números específicos de su proyecto económico y ha lanzado prioridades más generales. “Entre las prioridades estructurales están: un giro cultural en el Estado, para pasar a una cultura que sea proclive, y no contraria, a la inversión privada; un shock de productividad, simplificando regulaciones, eliminando permisos duplicados y hasta triplicados (…); un sistema tributario que no sea un obstáculo para el crecimiento y la formalización, y que otorgue certezas, en particular a la inversión extranjera; una revolución en capital humano, con foco en la educación técnico-profesional y reconversión laboral…”, dijo esta semana a El País el líder republicano sin entrar en detalles.

“Para bajar impuestos, Chile necesita cambios tributarios procrecimiento, no una reforma que castigue a los que invierten o generan riqueza y empleo. Debe considerar, entre otros aspectos, la simplificación del sistema para reducir la evasión, facilitar el cumplimiento y dar certeza a los contribuyentes; la reducción de impuestos al trabajo y a las pymes para fomentar la formalización y la contratación; la generación de incentivos a la inversión y el ahorro eliminando distorsiones que frenan proyectos productivos. El crecimiento es el mejor aliado de la recaudación sostenible”, añadió Kast en la oportunidad.

En el comando se apuran en precisar que, a diferencia de su par de Chile Vamos, el plan económico va más allá del ataque a la “permisología”, el que está más bien acotado a las trabas a la gran inversión. “Queremos hablar de lo que es una revisión completa al sistema regulatorio que afecta a las empresas y también a miles de emprendedores. Hay que revisar el funcionamiento de Impuestos Internos, Aduanas, Tesorería, las superintendencias, ministerios…, para hacer esto no tenemos conflictos de interés como lo tienen otras candidaturas”, sostienen desde el círculo estrecho de Kast.

Sin embargo, también apuntan a reformar un aspecto clave de la recientemente aprobada reforma previsional. “El plan plantea eliminar el préstamo estatal obligatorio de la reforma previsional acordada por la izquierda y Chile Vamos, y asegurar que el 100% de las cotizaciones lleguen a la cuenta individual del trabajador”, sostuvo Kast hace algunas semanas.

Menos academia, más “calle”

Los cercanos al candidato coinciden también en que si José Antonio Kast pasa a segunda vuelta presidencial, la mayoría de los economistas que hoy forman parte del equipo económico de Matthei se integrarán al comando de la carta republicana. Recuerdan que, de ese grupo, Sebastián Claro y Cecilia Cifuentes ya participaron de la campaña pasada de Kast.

Economista y académica de la Universidad de Los Andes. Andres Perez

“Llegado el minuto, muchos de esos 40 economistas se van a cuadrar y van a trabajar acá. Todos tenemos un diagnóstico común y sabemos lo que hay que hacer en materia económica. Con excepción de Ignacio Briones (quien no votó por Kast en la segunda vuelta presidencial de 2021), no veo a ninguno de estos economistas diciendo: ‘yo no trabajo con Kast’”, destaca un parlamentario de oposición.

A modo de ejemplo, otro asesor estrecho de Kast recuerda la integración de Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación argentino, al gabinete del presidente Javier Milei, pese a que inicialmente formó parte del equipo de la excandidata de derecha transandina Patricia Bullrich.

De todas formas, un asesor de la carta republicana reconoce que el perfil de “rostros” económicos que busca instalar Kast en la campaña es menos académico y más de la “economía real”. “La idea es tener emprendedores de la vida real, que tengan más calle”, apuntan desde el comando republicano.

“Además, hoy hay muchos economistas que están cerca y que apoyan a Kast. Sin embargo, el costo para ellos de salir del clóset hoy es muy alto… el establishment puede ser muy duro con ellos. Hoy no tenemos a nadie como candidato a liderar el Ministerio de Hacienda”, añade un asesor cercano, quien reconoce que el actual viceministro de Economía de Argentina, el economista chileno José Luis Daza, tiene una “relación permanente” con José Antonio Kast. Daza fue parte del equipo económico del líder republicano durante la campaña de 2021.

“Cuando ha venido a Chile, Daza se ha reunido con Kast. Sin embargo, son conversaciones que no están condicionadas a nada. Ellos tienen una relación que ha sido permanente en el tiempo. Daza tiene un cargo en Argentina y hay mucho respeto por eso. Daza no tendrá ninguna participación en la campaña”, concluye la misma fuente.