Snapchat recortará el 20% de su personal, reducirá las inversiones y añadirá un director de operaciones

La empresa matriz de Snapchat está recortando personal y reduciendo las inversiones en negocios rezagados, en un intento de frenar los costes tras una desaceleración en el crecimiento de los ingresos publicitarios.

Snap está recortando alrededor del 20% de su plantilla de 6.400 personas, dijo el consejero delegado Evan Spiegel en un memorando interno enviado al personal el martes. El cambio era necesario porque el crecimiento de los ingresos del 8% en el trimestre en curso se quedó corto con respecto a las hipótesis iniciales de la empresa.

Snap, que desarrolla una aplicación social muy popular entre los jóvenes, nunca ha registrado un crecimiento de los ingresos trimestrales de un solo dígito como empresa pública, según datos de Bloomberg.

Cualquier proyecto que no contribuya al crecimiento de los usuarios y las ventas o a la oferta de realidad aumentada de la compañía será recortado o recibirá “una inversión sustancialmente reducida”, dijo Spiegel en su nota. “Aunque continuaremos nuestro trabajo para reacelerar el crecimiento de los ingresos, debemos asegurar el éxito a largo plazo de Snap en cualquier entorno”.

Las acciones ganaron un 8,9% en Nueva York, hasta los US$ 10,90. Snap ha caído un 79% este año hasta el cierre del martes, camino del peor año desde que cotiza en bolsa en 2017.

Un retroceso en el gasto de los anunciantes en su plataforma ha paralizado el crecimiento de las ventas de Snap este año. Los empleados de los departamentos de ventas de publicidad que están en apuros dependerán ahora de un director de operaciones recién nombrado, Jerry Hunter, que anteriormente ocupaba el cargo de vicepresidente sénior del equipo de ingeniería. Las divisiones de publicidad dependían hasta ahora del director comercial Jeremi Gorman, que deja la empresa para trabajar en Netflix, según la compañía.

Ante la pérdida de confianza de los inversores, la empresa tiene que crecer y controlar los costes al mismo tiempo. La empresa está seleccionando el trabajo para priorizar el crecimiento de la base de usuarios, la mejora del negocio publicitario y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Para ayudar en estos esfuerzos, la empresa también está añadiendo tres puestos de presidente regional en las regiones de América, Asia Pacífico y Europa, Oriente Medio y África.

Snap es conocida por su principal aplicación de redes sociales, Snapchat, que es popular por enviar mensajes de foto y vídeo que desaparecen. La empresa está reduciendo o interrumpiendo las inversiones en las siguientes áreas: Snap Originals, Minis, Games, Pixy, Zenly y Voisey. La compañía también reducirá el alcance del desarrollo de sus gafas con cámara Spectacles.

Las empresas de redes sociales han informado de problemas en los ingresos por publicidad en los últimos trimestres. Los vendedores están gastando menos tanto por la incertidumbre económica como por los cambios que Apple hizo en su política de privacidad el año pasado y que afectaron al seguimiento de la publicidad de los usuarios de iPhone.

“A medida que los dólares de publicidad en conjunto crecen más lentamente, la competencia por estos dólares se intensifica”, dijo Snap en la presentación.

Aunque Spiegel dijo que es difícil proyectar los ingresos para el año en estas condiciones, esta reestructuración ayudará a asegurar que la compañía siga generando flujo de caja libre en 2023. La compañía espera ver un coste único de entre US$ 110 y US$ 175 millones ligado a los recortes de empleo, según la presentación a los inversores. En última instancia, Snap espera reducir los costes operativos y de contenido anualizados en US$ 500 millones, en relación con el segundo trimestre.