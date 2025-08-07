Superintendencia de Pensiones adjudica a Mercer Consulting el diseño de los nuevos fondos generacionales

La Superintendencia de Pensiones informó este jueves que, luego de realizado el proceso de licitación para el diseño de fondos generacionales, carteras de referencia, y de la evaluación por parte de la comisión evaluadora designada para ello, finalmente la licitación se adjudicó a Mercer Consulting (Chile) Ltda.

Si bien hubo dos ofertas en el marco de esta licitación, una fue rechazada de inmediato, la de Pension Research and Consulting, porque no cumplió con los requisitos mínimos, por lo que solo Mercer seguía en carrera, y finalmente resultó vencedor.

“La adjudicación de los $444 millones como presupuesto disponible para la consultoría resultó del análisis de la oferta presentada por Mercer, la única empresa que cumplió con los requisitos para ser considerada y de acuerdo con los criterios y ponderaciones establecidos en las respectivas bases administrativas y técnicas”, dijo el regulador mediante un comunicado.

Agregó que “según la Resolución Exenta de la Superintendencia de Pensiones, Mercer obtuvo 81,6 puntos de un total de 100, lo que le permitió adjudicarse esta licitación que tiene como objetivo la contratación de una consultoría especializada en fondos generacionales, carteras de referencia y una estructura de premios y castigos por desempeño de los fondos administrados, como un insumo relevante para la construcción del nuevo Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones”.

Ahora la consultora “deberá desarrollar una propuesta de régimen de inversión para los fondos generacionales, cuya fecha máxima de publicación es septiembre de 2026, mientras que en abril de 2027 tendrá lugar la transición del actual esquema de multifondos a los fondos generacionales”, según definió la reforma previsional.