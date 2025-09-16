SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Superintendente de Pensiones arremete contra las AFP en el ChileDay: “Están preocupados de mantener sus márgenes”

Osvaldo Macías salió al paso de la exposición del CEO de AFP Cuprum, Martín Mujica, en el marco de un panel sobre la implementación de la reforma de pensiones en el ChileDay de Londres. Mujica criticó la licitación del stock de afiliados que contempla la nueva ley previsional. “La AFP tiene conflictos de interés en este tema, no es que solamente estén preocupados de la rentabilidad (de cada afiliado)", aseguró el regulador.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
El Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macias.

El segundo y último día del ChileDay en Londres (Reino Unido), en la madrugada de este martes en Chile, lo abrió un panel enfocado en la implementación de la reforma previsional, donde participó el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien arremetió contra las AFP ante la exposición del CEO de Cuprum, Martín Mujica.

“La AFP tiene conflictos de interés en este tema, no es que solamente estén preocupados de la rentabilidad (de cada afiliado), sino que están preocupados de mantener sus márgenes también. Entonces ese punto hay que sincerarlo y relevarlo en la discusión”, dijo Macías en la conversación al cierre del panel.

El CEO de AFP Cuprum, Martín Mujica, en su presentación, habló de que existe un riesgo en la nueva licitación del stock de afiliados, que contempla la reforma previsional. Según expuso, esta “impide optimizar retornos en el largo plazo”. También planteó que “el licitar el 10% de la cartera cada dos años desconoce la naturaleza de largo plazo de los ahorros previsionales” y que “los fondos de pensiones están apuntando a 40% de alternativos en las carteras, algo que no se podrá hacer con las licitaciones”.

Mujica aseguró que “no hay experiencias comparables” y que “los casos conocidos han terminado en problemas y han afectado los mercados”, y agregó que “no hay manera de hacer traspasos masivos sin afectar el retorno, existiría una penalización por menor rentabilidad potencial”.

Además manifestó que “coincidir con la implementación de nuevos fondos generacionales aumenta la complejidad y riesgos”.

CEO de AFP Cuprum, Martín Mujica

Ante todo esto, el ejecutivo propuso cambios “para evitar daños en el retorno”, en relación con cambios a los fondos generacionales, y seguir con la licitación solo para nuevos cotizantes o para los que tengan un saldo menor a $10 millones.

La respuesta de Macías

“No puedo dejar de referirme a lo que ha dicho Martín (...) La licitación de stock evidentemente tiene complejidades, pero busca solucionar un problema real”, comenzó diciendo el superintendente Osvaldo Macías, cuando le tocó su turno de participación.

De esta forma, Macías apuntó al contexto de las afirmaciones del alto ejecutivo de AFP Cuprum. “El problema real que tienen las AFP es que sus costos son demasiado elevados. Los márgenes que cobran a los afiliados son completamente fuera de toda norma”, disparó.

El Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macias.

“Aquí estamos en un ahorro obligatorio. Tres cuartas de las partes de la población chilena están en el sistema de pensiones. No es tolerable que una industria que tiene ahorro obligatorio tenga los márgenes que tiene hoy en día, que durante años los ha mantenido y los ha defendido. Entonces, no ha sido posible encontrar ninguna alternativa de solución”, agregó.

El superintendente también apeló a la experiencia internacional. Los otros países que tienen sistemas de gestión individual han hecho cambios, han fijado las comisiones. México, Uruguay, Costa Rica y El Salvador tienen comisiones fijadas, topes máximos que las fija el regulador”.

“Aquí una alternativa era fijar los precios, pero se fue por una solución de mercado que es esta (la licitación de stock). Entonces lo que vamos a buscar acá es la mejor manera de compatibilizar una regulación que no asfixie de ninguna manera las políticas de inversión, con establecer precios justos para los afiliados y que la competencia se dé dentro de una AFP que ofrezca buenos servicios, rentabilidad y costos”, complementó.

Así, Macías resaltó que las AFP podrán mantener o hacer crecer el número de afiliados en función de su actuar. “Una AFP que le brinde un buen servicio al afiliado, que tiene excelentes equipos en inversiones, que da confianza y es solvente, debiera retener a sus afiliados”, comentó.

El superintendente señaló que “quisiera ese punto, que no era el objetivo de esta conversación, relevarlo, dada la manera en que lo planteó Martín”.

Más sobre:ChileDayPensionesAFPAFP CuprumSuperintendente de PensionesOsvaldo Macías

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal

Camino a La Moneda frustrado, fin a la herencia DC y el portazo del Tricel: los episodios de Rincón en la política

“No hay nada personal”: Huenchumilla responde a los descargos de Rincón por fallo del Tricel que la excluyó de carrera senatorial

Tribunal ambiental ratifica caducidad de permiso para proyecto Parque Eólico Chiloé

Fiscalía pide aumentar plazo de investigación del caso Monsalve por diligencias solicitadas por la defensa

Matthei en picada contra Delpiano por no calificar a la CAM como organización terrorista: “Absolutamente inaceptable”

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

3.
Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

Martina Weil queda fuera de la final de los 400 metros planos por una centésima en el Mundial de Tokio 2025

4.
Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

5.
Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Villalobos quiere vacacionar en Costa Rica: Fiscalía impugna permiso para que general (R) se ausente previo a juicio por fraude

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

La demanda que enfrenta Roblox y Discord tras el suicidio de un adolescente

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Cómo es la pastilla que podría ayudar a curar lesiones cerebrales, según un equipo de científicos

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Camino a La Moneda frustrado, fin a la herencia DC y el portazo del Tricel: los episodios de Rincón en la política
Chile

Camino a La Moneda frustrado, fin a la herencia DC y el portazo del Tricel: los episodios de Rincón en la política

“No hay nada personal”: Huenchumilla responde a los descargos de Rincón por fallo del Tricel que la excluyó de carrera senatorial

Fiscalía pide aumentar plazo de investigación del caso Monsalve por diligencias solicitadas por la defensa

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal
Negocios

Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal

Tribunal ambiental ratifica caducidad de permiso para proyecto Parque Eólico Chiloé

Andina y Los Bronces: el “proyecto Ramsay” que será la cuarta mina más grande del mundo y que trajo a Chile al CEO de Anglo American

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita
Tendencias

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Cómo los aviones de la OTAN derribaron los drones de Rusia que entraron en Polonia, según datos de las rutas de vuelo

Cómo es el iPhone Air con los nuevos chips de Apple, iOS 26 y diseño delgado

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Estudiantes por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a River Plate vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Todos los Hombres del Presidente: cuando Robert Redford se obsesionó con el periodismo y el escándalo Watergate
Cultura y entretención

Todos los Hombres del Presidente: cuando Robert Redford se obsesionó con el periodismo y el escándalo Watergate

Muere a los 89 años Robert Redford, leyenda del cine

El intrincado lazo familiar que une a Pedro Pascal y Mateo de Toro y Zambrano

Trump asegura que EE.UU. atacó una tercera embarcación cerca del Caribe
Mundo

Trump asegura que EE.UU. atacó una tercera embarcación cerca del Caribe

Ecuador declara el estado de excepción en 7 provincias por las protestas contra el fin del subsidio al diésel

Rusia bombardea una universidad en la ciudad ucraniana de Járkov

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse