SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

Según el ejecutivo, es el “país más desarrollado y avanzado” a nivel global en esta materia. Pero en lo que Chile estaría más atrasado con respecto a la región, es en transacciones en línea con tokenización, donde por ahora solo llega a un 20% del total.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
09/09/2025 - THIAGO DIAS - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Hace dos años Thiago Dias asumió como country manager de Mastercard en Chile y cluster leader de Chile, Perú y Bolivia. Llegó al país en un momento en que el modo en que operaban los medios de pago había cambiado: Transbank no era el único actor en el mercado y la competencia entre las redes de adquirencia ya era bastante evidente.

“El mercado chileno ha evolucionado muchísimo desde el cambio del modelo de tres a cuatro partes, lo que en la práctica significa la apertura a nuevos jugadores, más competencia y nuevas soluciones. Desde el modelo anterior donde estaba Transbank como único adquirente, con los terminales que están en los comercios; hoy ya tenemos ocho o nueve adquirentes en el mercado. Eso ha generado un impacto importante en distintas palancas de la industria de pagos”, afirma Dias.

¿Qué cambios observa?

La primera, es mayor penetración de pagos digitales en las pymes. El último informe del Banco Central muestra que ese número se ha multiplicado por cinco. Entonces, es un despliegue importante de aceptación. Hoy un chileno puede salir a pagar con tarjetas en cualquier lado.

Lo otro es la fuerte adopción de las nuevas tecnologías, como por ejemplo el pago sin contacto, que pone a Chile como el país más desarrollado y avanzado en ese sentido.

MARIO TELLEZ

¿Con respecto a la región?

Con respecto a la región y también comparado a nivel global. De todos los pagos presenciales, cuando una persona se acerca a un terminal para hacer un pago, un 94% de las transacciones en Chile son sin contacto. Hace un par de años, la tecnología sin contacto ni siquiera existía, y Chile ya se sitúa a nivel global como el país de más rápida y alta adopción de esta tecnología, lo que hace que Chile se convierta en un laboratorio de adopción de nuevas tecnologías.

¿Y respecto a los pagos por internet?

En pagos no presenciales, que básicamente es la compra en comercios en línea, Chile también genera mucha diferenciación, no sólo por tener una gran penetración de transacciones que llamamos tokenizadas, que básicamente es eliminar la necesidad del número de la tarjeta en el flujo de pago. Alrededor de un 20% de todas las transacciones en línea que se hacen en Chile ya son con tecnología de tokenización. ¿Cuál es la gran protección al consumidor? Que el número de las tarjetas no está siendo transferido de manera abierta en la red. Eso trae mucha más protección, mejores tasas de aprobación y reduce el fraude.

¿Ese 20% en Chile cómo se compara con otros países?

A nivel de Latinoamérica estamos en 40%. Hay países que ya están bastante más desarrollados y Brasil es uno de ellos, que es un país que tiene como industria probablemente un tamaño diez veces más grande que Chile, sólo al hacer la proporción de población, y que ya está más avanzado en ese sentido.

Entonces, estamos seguros de que Latinoamérica va a seguir creciendo rápido, Chile va a hacer el catch up, va a alcanzar los promedios de Latinoamérica. Y nuestro compromiso firme es, de aquí a 2030 vamos a llegar al 100%.

También destaca la velocidad con la que se han implementado y adoptado pagos digitales abiertos en el transporte público. Hemos trabajado de la mano del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y de la DTPM (Directorio de Transporte Público Metropolitano) para habilitar los distintos medios de transporte.

MARIO TELLEZ

Por ejemplo, de la mano de EFE habilitamos todos los trenes en Valparaíso y en distintas ciudades, son 15 en total, y todo eso pasó entre 2024 y 2025. Solo como ejemplo, en Colina, donde están los buses, ya un 30% de todos los pagos son con tarjeta y sin contacto. Entonces sí hay una fuerte adopción. Además, hay un efecto que llamamos “efecto halo”, que básicamente es que, si el consumidor está cada vez más con la tarjeta en su mano, el comercio alrededor de las estaciones, de los buses y esos espacios donde está el transporte público, también se desarrolla y se digitaliza, en consecuencia, se formaliza.

El balance es un mercado muy digitalizado, que adopta las nuevas soluciones de manera muy rápida, y cuando miramos hacia adelante, el gran foco está en seguir digitalizando las pymes.

¿Hay espacio para llegar a muchas más pymes?

Si bien la cantidad de comercios digitalizados se multiplicó por cinco desde la apertura del mercado de cuatro partes, creemos que hay mucho que hacer, principalmente en las pequeñas y microempresas, lo que trae un beneficio económico concreto a la economía y al país, que es la formalización, bajar la evasión de impuestos y traer más opciones a los consumidores. Ese es un primer gran foco, que es seguir digitalizando las pequeñas empresas.

¿En grandes empresas hay espacio para crecer?

Donde también posiciona a Chile como el segundo país más avanzado de Latinoamérica, es la digitalización de los flujos entre grandes empresas, lo que llamamos pagos corporativos, principalmente el pago entre grandes empresas, que hoy muchas veces pasa por una remesa, una transferencia, y eso se ha digitalizado cada vez más a través de una tecnología que llamamos de tarjeta virtual.

Chile se posiciona como el segundo mercado más digitalizado en ese ecosistema, y es el flujo que creemos que va a seguir creciendo de manera muy importante, porque cuando vemos del lado del consumidor, mucha de la bancarización, la inclusión básica de tener una cuenta y una tarjeta, ese trabajo ya está hecho. Pero en corporativo, como la base es muy chica, creemos que hacia el futuro es una línea de negocio que va a seguir creciendo mucho.

¿Cómo han visto que ha evolucionado el fraude en Chile?

Hay que desglosar un poquito, porque está el componente del fraude amigo (autofraude), que creció mucho en 2023 por el tema de la ley de fraudes. Se hicieron ajustes al proceso y a las etapas del reclamo relacionado a un fraude, y eso ha bajado de manera sustancial.

Pero si sacamos el elemento fraude amigo de la ecuación y miramos fraude efectivo, Chile también es uno de los países con los fraudes más bajos reportados de toda Latinoamérica. Sigue bajando. Hoy tenemos también muchos de los emisores de tarjeta de prepago que tienen niveles de fraude en promedio un poquito más altos, y que vienen adoptando nuevas soluciones para bajarlo y mantener a Chile muy bien posicionado a nivel de Latinoamérica.

Más sobre:Medios de pagoMastercardThiago Dias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

La aventura en bicicleta por las rutas del Camino de Santiago de Compostela

Lo más leído

1.
General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

2.
Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

3.
Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

5.
Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

Chile se posiciona como líder en América Latina en penetración de los malls
Negocios

Chile se posiciona como líder en América Latina en penetración de los malls

Elecmetal y china Longteng Special Steel preparan apertura de planta de bolas de molienda en Indonesia

En dos años y medio impuesto al lujo recauda menos de la mitad de lo que se estimó anualmente en proyecto original

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias
Tendencias

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”
El Deportivo

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”

Matías Zaldivia lamenta el empate de la U ante Alianza Lima y anticipa la revancha en Coquimbo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy
Cultura y entretención

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping
Mundo

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping

La aventura en bicicleta por las rutas del Camino de Santiago de Compostela

Los médicos no pueden parar el genocidio, los líderes mundiales sí  

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica