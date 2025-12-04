Tienda de productos gourmet del sector gastronómico Coquinaria abre nuevamente tras cerrar sus puertas en 2023

En julio de 2023, luego de más de 14 años de historia, la tienda de productos gourmet Coquinaria cerró sus puertas y liquidó todo su inventario en las tiendas de Alonso de Córdova y el Aeropuerto, así como en su página web.

En esa ocasión, a través de un comunicado, la socia fundadora de la empresa, Alejandra Elgueta, dijo que “queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos ustedes, quienes han confiado en nosotros a lo largo de los años. Sus pedidos y su gusto y apreciación por nuestros productos, han sido el motor que nos impulsó a seguir creciendo y mejorando por todo este tiempo”.

Dos años después, y de la mano de Kitchen Center, la tienda chilena anunció su regreso con la apertura de un nuevo espacio en Parque Arauco. E sta nueva etapa incluye el lanzamiento de una marca propia de vajilla y tableware , junto con planes de expansión que considera dos aperturas más en 2026.

“Nuestra propuesta es tener productos de diseño a precios accesibles para todos”, señalan desde la marca.

Coquinaria

Renacer de Coquinaria

Según informó la marca, el regreso de Coquinaria fue posible gracias a que, en diciembre de 2023, Félix de Vicente, fundador de Kitchen Center, adquirió la marca con el objetivo de preservar su legado y “capitalizar el fuerte reconocimiento que logró en el mercado gourmet chileno”.

En este proceso, Elgueta ha sido consultora, acompañando a de Vicente en la curatoría y puesta en marcha de esta nueva versión.

“Vimos un gran potencial en Coquinaria y sabíamos que había muchos viudos de la marca. Como parte de la industria gastronómica, no queríamos dejarla morir así como así. Nuestro principal objetivo es preservar el legado de Coquinaria y mantener viva su propuesta que llegó para revolucionar en el mercado gourmet chileno”, señala de Vicente.

“Tenemos una proyección de ventas de $1.500 millones para 2026 y sumar nuevas aperturas”, señala también el fundador de Kitchen Center, destacando que el crecimiento ha sido planificado con una puesta en marcha “responsable y orgánica”.

Coquinaria

El primer paso fue integrar corners de Coquinaria dentro de tiendas Kitchen Center, como una forma de reintroducir la marca al público de manera gradual para abrir la primera tienda ahora en Parque Arauco.

Las proyecciones para 2025 y 2026 son ambiciosas: la expansión contempla nuevas tiendas en Santiago. Además, la internacionalización es parte del plan, con Perú como primer destino fuera de Chile, aprovechando la presencia de Kitchen Center en ese país, donde ya operan nueve tiendas, aseguran desde la marca.

Como parte de esta nueva etapa, también se lanzó una nueva plataforma de e-commerce, que permite realizar compras online.