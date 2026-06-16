Toctoc destaca alto potencial inmobiliario de extender la Línea 8 del metro a Las Vizcachas

La Línea 8 del Metro de Santiago ya está lista para partir. Recientemente recibió su aprobación ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y con ello ya se puede comenzar a construir la nueva arteria del transporte público que se extenderá desde Providencia hasta Puente Alto al 2033.

La trazado oficial de la Línea 8 parte en la intersección de Camilo Henríquez con Cerro Punta Negra, con 14 estaciones en total hasta llegar a estación Los Leones. El tiempo de recorrido es de 23 minutos.

Puente Alto tendrá dos estaciones nuevas que conecten a la comuna a la red de transporte público. El alcalde del municipio, Matías Toledo, propuso anteriormente expandir tres estaciones más el trazado, para poder conectar el sector de Las Vizcachas. Esto significaría incorporar 5,62 kilómetros a la extensión que actualmente es de 19 kilómetros.

Desde la plataforma Toctoc apuntan a que las tres estaciones propuestas por Toledo “no solo mejoraría la movilidad, sino que redibujaría el mapa de inversión y desarrollo habitacional en el eje de Camilo Henríquez, beneficiando a más de 32.000 personas adicionales“.

Toctoc destaca que el sector de El Peñón (donde se pondría una de las tres estaciones adicionales), “se perfila como el activo más estratégico de la extensión”. La firma dice que en este sector serían más de 6.000 los hogares beneficiados, y tiene una capacidad de demanda residencial superior que otras que están consideradas en el trazado oficial, por ejemplo Camilo Henríquez/Diego Portales (5.823 hogares) y Trinidad / Camilo Henríquez (5.844 hogares).

“Este volumen de hogares representa una oportunidad inmediata para el desarrollo de servicios, retail y equipamiento urbano en una zona de alta consolidación”, afirma Toctoc.

La firma precisa que la estación El Peñón presenta una concentración de 3.796 adultos mayores (20,6%), lo que abre espacio para proyectos inmobiliarios con servicios de salud y asistencia integrados. En contraste, la eventual estación situada en San Carlos/Camilo Henríquez muestra un porcentaje significativamente menor de adultos mayores (7%), sugiriendo un perfil de residentes más joven y familiar que demanda tipologías de vivienda dinámicas y conectadas.

Las Vizcachas de momento tiene una densidad de poco más de 1.000 hogares. El alcalde apunta a que la llegada a esta zona tiene más bien un foco turístico. Toctoc expresó que “su valor reside en la transformación del sector”.

“La llegada del Metro dota de conectividad directa a una zona tradicionalmente percibida como periférica o de descanso, impulsando la plusvalía de proyectos de casas y condominios que ahora podrán ofrecer tiempos de viaje competitivos hacia el centro de la capital”, afirma.

“La extensión propuesta consolidaría el corredor de Camilo Henríquez como uno de los más atractivos para la inversión en Puente Alto. Al sumar los beneficios de las estaciones ya planificadas en el trazado oficial —como Cerro Punta Negra con 13.028 beneficiarios— la Línea 8 se convierte en el motor de una renovación urbana sin precedentes en la comuna más poblada del país", concluye Toctoc.