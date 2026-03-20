Tomás Müller reporta su participación en Falabella tras ingresar al directorio

Falabella renovó su directorio marcado por el fin del pacto de accionistas tras 22 años y cambios entre los principales accionistas del grupo; uno de los que tomó protagonismo fue la familia Müller, quien sumó a la mesa del grupo a Tomás Müller Bennoit.

Ante este contexto, el nuevo director de Falabella, quien el año pasado dejó el directorio de Mallplaza tras 14 años en la empresa, notificó su participación en Falabella en línea con las exigencias de la regulación. Antes de su nombramiento, Müller no debía notificar su compra de acciones por no tener relación con la firma y las partes que venden no informan a quién.

“En mi calidad de Director de Falabella S.A. (en adelante, “Falabella”), cargo que asumí con fecha 17 de marzo de 2026, informo a usted que, a esta fecha, mi posición en valores de oferta pública emitidos por Falabella o por entidades del grupo empresarial del que la misma forma parte", dijo en su hecho esencial a la Bolsa de Comercio de Santiago.

Tomás Müller junto a Fernando de Peña, presidente del directorio de Falabella. MARIO TELLEZ

Vía Rentas Tissa Limitada, el grupo Müller tiene 141.281.524 acciones de Falabella, lo que representa un 5,6% de la propiedad, un rango que se mantiene por el último informado por Pulso. A mediados del grupo, el grupo controlaba el 5,5% de las acciones de Falabella.

Ante este contexto, Müller Bennoit, aliado a la familia Fürst, obtuvo el 9,29% de los votos de las acciones presentes en la junta de accionistas.

Müller es economista de la Universidad Finis Terrae y MBA de FW Olin Graduate School of Business, Babson College.

El porcentaje mínimo de las acciones presente en la junta de accionistas para ser nombrado director fue de 7,2% de los votos, el que obtuvo Carolina Schmidt, exministra de Medioambiente, quien fue postulada por las AFP.

Juan Pablo del Río Goudie entró con el 9,86% de los votos y reemplazó a José Luis del Río Goudie.

Quienes se mantuvieron en la mesa fueron Juan Carlos Cortés Solari, director desde 2002, con el 9,57% de los votos; Cecilia Karlezi Solari, en Falabella desde 2003, con 9,67%; Carlo Solari Donaggio, director desde 2011, con el 9,57% de los votos; Paola Cúneo, miembro de la mesa desde 2014, con 10,06%; y Alfredo Moreno, que volvió a Falabella en 2023 y este año lo renovó con el 9,55% de las acciones.

El grupo

La familia Müller históricamente ha estado ligada al mundo financiero. El padre del nuevo director de Falabella, Tomás Müller Sproat, se desempeñó en Citicorp en los años 70; en la década de los 80 llegó a Banco Osorno, para luego fundar IM Trust a mediados de esa década. Tras la venta de su participación en 2005 en esta última, fundó Altis, en la que también trabaja Müller Benoit. En 2018, Altis fue una de las empresas que administró parte del fideicomiso del expresidente Sebastián Piñera.

Como inversionistas, también han figurado en otras grandes transacciones. En 2022, los propietarios de Blue Express acordaron vender la empresa de courier y logística para el comercio electrónico a Copec, del grupo Angelini, en unos US$ 230 millones. Entre los inversionistas de la firma estaban Víctor Hugo Puchi, el exdueño de AquaChile; Carlos Alberto Délano Méndez, hijo del socio del grupo Penta de igual nombre; Javier Álvarez, socio de Buses Hualpén y el Sanatorio Alemán, y Tomás Müller Sproat.