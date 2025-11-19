BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tras cita con economistas cercanos a Matthei, candidatura de Kast se abre a revisar gradualidad de ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Con el fin de seguir incorporando a las otras candidaturas de derecha, este miércoles hay agendada otra reunión, esta vez entre Jorge Quiroz, jefe económico de Kast, y el economista de Johannes Kaiser, Víctor Espinosa.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    A dos días de la elección de primera vuelta presidencial, el equipo económico del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, comenzó su trabajo para tender puentes y ampliar la base de apoyo.

    Por ello el jefe de dicho equipo, Jorge Quiroz, se reunió este martes con un amplio grupo de economistas cercanos a Evelyn Matthei, para conversar sobre las propuestas económicas del programa.

    Así, hasta la sede del Partido Republicano llegaron Rodrigo Vergara, Klaus Schmidt Hebbel, Vittorio Corbo, Felipe Larraín, Alejandro Weber, Michelle Labbé, José Ramón Valente, Soledad Hormazábal, Juan Andrés Fontaine y Francisca Toledo, además de Luis Larraín y Bettina Horst -ambos de LyD- que no participaron en ninguna candidatura, y Carlos Gómez. Por el lado de Kast, además de Quiroz estuvieron Bernardo Fontaine, Tomás Bunster y Eduardo Guerrero. No asistieron al encuentro por distintos motivos, pero fueron convocados: Gonzalo Sanhueza, Sebastián Claro, Pablo Eguiguren Reyes y José Ignacio Llodrá.

    Al término de la cita, que se extendió por casi dos horas, el jefe del equipo económico de Kast afirmó que en la reunión hubo intercambio de opiniones, ideas y coincidencias sobre los principales temas del plan económico. “Esta es una primera reunión donde abordamos los temas principales a nivel más bien general. Tenemos decididamente una coincidencia en lo que importa, que es atacar todo el tema de la maraña de permisos y regulaciones, lograr una rápida convergencia fiscal y avanzar hacia una rebaja del impuesto de primera categoría que aliente la inversión. Así que esos son los titulares principales, hay pleno acuerdo”.

    En ese sentido, añadió que después están los detalles, “‘de qué manera, a qué ritmo’, y esas son cosas que se irán viendo hacia adelante. Aquí no hay fetiches o cosas que sean inamovibles”, expresó.

    Al respecto y en específico sobre el ajuste fiscal de US$6 mil millones en 18 meses, que plantea el programa de Kast, Quiroz dijo que “todos los temas económicos cuando se bajan a nivel de detalles y del timing son conversables, porque lo importante es el objetivo. Y hay consenso de lograr una convergencia fiscal rápida. La situación fiscal que nos deja este gobierno es preocupante y en eso no hay dobles opiniones”.

    En este sentido, Bettina Horst, directora ejecutiva de LyD, afirmó que todavía se está a tiempo de “hacer un ajuste fiscal responsable que no implique tocar gasto social”, pero advirtió que “si seguimos por la senda de no ir convergiendo entre lo que es ingresos y gastos, sin duda que eso cada vez será más difícil”.

    Klaus Schmidt-Hebbel, académico de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que “sobre las cifras del ajuste fiscal siempre he dicho, desde afuera como académico, que cada candidatura, tanto la de la candidata Evelyn Matthei como la de Kast eran distintas, pero habría que ver el detalle. Y este es el momento de ver el detalle y la combinación de ajustes y recortes fiscales con un cumplimiento fiscal más severo. Es posible hacerlo sin tocar el gasto fiscal de alta efectividad y necesidad que le llegue en forma efectiva y eficiente a la educación pública, a la salud pública, a las pensiones”.

    En tanto, el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, calificó la reunión como “cordial” y manifestó que había coincidencia en la necesidad de “volver a crecer, recuperar los empleos perdidos y mejorar los ingresos de las familias”.

    En esa línea mencionó que “los ejes para cumplir esos objetivos fueron 100% compartidos: reducir de manera importante los impuestos corporativos y crear un régimen de invariabilidad tributaria, facilitar los proyectos de inversión mediante una reducción severa de la permisología, y realizar un ajuste fiscal, aquel que el gobierno de Boric se negó a hacer”.

    También mencionó que otro tema tratado con relevancia fue “el deterioro del mercado laboral y la necesidad de empujar otras reformas centrales para el desarrollo. Por ejemplo, en educación, creo firmemente que debemos fortalecer los liceos Bicentenario, mientras el gobierno solo le quita recursos en la ley de Presupuestos. Estas ideas fueron muy bien recibidas”.

    Los presentes en la reunión afirmaron que la conversación abordó esencialmente tres ejes: reducción de permisos para impulsar la inversión, la reducción de impuestos y el ajuste del gasto público de US$6.000 millones. Señalaron que todos comparten que se debe hacer una reducción del gasto y bajar impuestos, y que no se ahondó demasiado en el debate de los plazos..

    Lo que sí, se habría indicado que el ajuste fiscal se debe hacer gradualmente y antes de que se inicie la rebaja de impuestos a las empresas, de modo de no afectar el financiamiento fiscal.

    Otro de los presentes resaltó que hubo acuerdo en que las propuestas en materia regulatoria son implementables, sobre todo los cambios administrativos que se quieren realizar.

    Para este miércoles se tiene agendada otra reunión, esta vez entre Quiroz y el economista de Johannes Kaiser, Víctor Espinosa.

    Más sobre:EleccionesJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Televidentes reportan caída en la transmisión de CHV, CNN Chile y TNT Sports

    “El desafío que enfrentamos es claro”: Catalina San Martín retrocede y entrega su apoyo sin condiciones a Kast para el balotaje

    Kast activa su red regional tras pasar al balotaje y sostiene llamados con Milei y Peña

    Denuncian intento de atentado contra Alexander Maita, líder del Comando con Venezuela en Chile

    Gobierno solicita renuncia del director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear

    Las últimas horas de Pardow: Cámara se alista para aprobar AC y dejar al exministro a un paso de la condena política

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    3.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    4.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    5.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Televidentes reportan caída en la transmisión de CHV, CNN Chile y TNT Sports
    Chile

    Televidentes reportan caída en la transmisión de CHV, CNN Chile y TNT Sports

    “El desafío que enfrentamos es claro”: Catalina San Martín retrocede y entrega su apoyo sin condiciones a Kast para el balotaje

    Kast activa su red regional tras pasar al balotaje y sostiene llamados con Milei y Peña

    Tras cita con economistas cercanos a Matthei, candidatura de Kast se abre a revisar gradualidad de ajuste fiscal de US$6.000 millones
    Negocios

    Tras cita con economistas cercanos a Matthei, candidatura de Kast se abre a revisar gradualidad de ajuste fiscal de US$6.000 millones

    Gobierno solicita renuncia del director de la Comisión Chilena de Energía Nuclear

    Economía se desacelera en el tercer trimestre principalmente por minería, pero inversión alcanza su mayor nivel desde 2019

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo
    Tendencias

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    En vivo: Rangers recibe a San Marcos por la Liguilla de la Primera B
    El Deportivo

    En vivo: Rangers recibe a San Marcos por la Liguilla de la Primera B

    Joaquín Larrivey le da el triunfo a Concepción sobre Antofagasta en el inicio de la Liguilla de Primera B

    Adiós a su campaña perfecta: España clasifica al Mundial con un amargo empate en casa frente a Turquía

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y hubo show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    España a 50 años de la muerte de Franco: entre el revisionismo y la amnesia
    Mundo

    España a 50 años de la muerte de Franco: entre el revisionismo y la amnesia

    Congreso de EE.UU. aprueba desclasificación total de archivos Epstein tras giro de Trump

    Justicia argentina confirma procesamiento de Alberto Fernández y lo deja a un paso del juicio oral por caso de seguros

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?