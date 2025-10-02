Tras fusión con Security acción de Bice se incorpora al IGPA

Tras la fusión legal de Bice con Grupo Security, que se concretó el 1 de septiembre, la acción de Bice (nemotécnico Bicecorp) entró al Índice General de Precios de Acciones (S&P/CLX IGPA), informó la entidad bancaria.

El indicador agrupa a las principales empresas chilenas listadas en la Bolsa de Santiago que cuentan con una presencia bursátil superior a 25%, y que además cumplen otros criterios mínimos de liquidez. A la fecha, el índice está compuesto por 52 empresas locales.

El gerente general de Bice, Juan Eduardo Correa, destacó que “esta es una buena noticia en el marco del actual proceso de fusión, que da cuenta de la solidez del grupo financiero que estamos conformando y que amplía nuestra visibilidad ante los inversionistas y gestores que utilizan este índice como marco de comparación o punto de partida para sus carteras”.

Canje de acciones

La acción de Bice está listada en la Bolsa de Santiago desde 1994. Una vez se concrete el canje de las acciones de Grupo Security por acciones de Bice, el market cap del holding ascenderá a US$3,1 mil millones, alcanzando el lugar 18 en la bolsa local.

La nueva empresa fusionada operará bajo la marca Bice.

El IGPA es el universo de selección para el índice S&P/CLX IPSA, que busca medir el desempeño de las 30 acciones de mayor tamaño y liquidez cotizadas en la Bolsa de Santiago.