Tribunal ambiental confirma millonaria multa contra KDM por infracciones en relleno sanitario Loma Los Colorados

El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago rechazó una reclamación presentada por la empresa KDM en contra de una multa de más de $4 mil millones aplicada a su relleno sanitario Loma Los Colorados por no llevar a cabo las instalaciones necesarias para el tratamiento de sus líquidos percolados.

El 16 de mayo de 2019, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio en contra de KDM por su relleno sanitario ubicado en la comuna de Til Til, que había recibido su licencia ambiental en 1995, tras una denuncia de un concejal.

En 2018, la SMA había ratificado una serie de irregularidades en la operación del relleno en cuanto a sus descargas de líquidos contaminados, como acumulación de líquidos sin tratar, piscinas en el máximo de su capacidad, operación deficiente de la planta de tratamiento de lixiviados, un sistema de osmosis inversa sin operar y la no descarga de efluentes al alcantarillado ni a cuerpos de agua superficiales. Ante esto, en enero de 2019 exigió al menos tres medidas de mitigación para resolver la problemática.

Sin embargo, al revisar su cumplimiento cuatro meses después, sus inspectores acusaron a KDM de “no haber implementado a la fecha, dos de las tres vías de tratamiento y eliminación de líquidos percolados que contempla el RSLLC, siendo una de ellas, la vía principal para el manejo de los mismos”, lo que fue considerado una infracción “grave”.

Luego de los descargos de la empresa y nuevas diligencias de la SMA, recién el 3 de junio de 2022, el órgano fiscalizador resolvió sancionar a KDM con una multa de 5 mil UTA.

El 11 de junio de 2024, la empresa de tratamiento de residuos interpuso un recurso de reposición ante la misma SMA, el que fue acogido parcialmente rebajando la multa a 4.984 UTA ((lo que hoy equivale a $4.032.793.632). Y el 29 de julio de 2024, presentó un recurso de reclamación ante el tribunal ambiental, asegurando que la resolución de la superintendencia adolece “de vicios de legalidad vinculados a la configuración, fundamentación y clasificación del cargo”. “La resolución sancionatoria se aparta de los hechos fiscalizados y formula un cargo basado en una interpretación errada de las autorizaciones ambientales, al suponer una forma de operación del Relleno Sanitario Loma Los Colorados, respecto de la gestión de lixiviados, que no se condice con la realidad”, reclamó. Alegó también vicios procedimentales como vulnerar el debido proceso y una dilación excesiva en el proceso sancionatorio.

Sin embargo, tras evaluar los antecedentes y cada una de las controversias planteadas por la empresa reclamante, el pasado 30 de diciembre la corte especializada decidió rechazar el recurso.

“Este Tribunal concluye que los actos impugnados se encuentran ajustados a derecho, no advirtiéndose vicios de legalidad ni desproporcionalidad en la sanción aplicada”, dijo en su sentencia la corte presidida por Marcela Godoy y los ministros Cristián Delpiano y Cristián López.

Tras su evaluación, la corte pudo establecer que la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, formuló debidamente el cargo imputado a KDM.

Luego, detalla que “la motivación de dicho cargo resulta suficiente y congruente con los hechos constatados en las actividades de fiscalización”, desestimando de esta manera los cuestionamientos relativos a una eventual falta de congruencia o errada configuración de la imputación.