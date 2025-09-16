Trump posterga por tres meses prohibición de TikTok en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva para retrasar por tres meses más la prohibición de la plataforma TikTok en el país norteamericano después de que representantes comerciales chinos y estadounidenses alcanzaran en la víspera un acuerdo.

La prórroga de la prohibición, que estará vigente hasta el 16 de diciembre de 2025, se produce tras la reunión en Madrid llevada a cabo entre el secretario de Comercio estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng.

La administración Trump está pendiente de que la matriz china de TikTok, Bytedance, se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos después de que el gobierno de Joe Biden aprobara una ley que planteaba prohibir la red social a menos que su propietaria vendiera la aplicación antes del 19 de enero.

Desde entonces, Trump ha concedido varias prórrogas con la esperanza de lograr el acuerdo, del que por el momento no se han revelado detalles. Se espera que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mantengan una llamada telefónica este viernes para finalizar el acuerdo.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ya advirtió en la víspera que Washington no va a entrar en una dinámica de aplazamientos continuos.