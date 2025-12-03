Venta de Telefónica Chile en tierra derecha: ya llegaron las ofertas vinculantes

La venta de la filial chilena de Telefónica entró en tierra derecha luego de que llegaran las ofertas durante el mes pasado.

Fuentes al tanto de las tratativas revelan que las ofertas vinculantes por la compañía fueron presentadas hace dos semanas a Citi, banco encargado de llevar adelante la venta. Esta etapa estaba programada inicialmente para fines de octubre, pero fue postergada.

El precio a pagar implicaría un mínimo implícito de unos US$1.000 millones que es el equivalente a la deuda de la compañía, por lo que los cálculos que han sacado los interesados es que la transacción podría implicar un pago efectivo de US$200-US$300 millones.

Sin embargo, fuentes al tanto señalan que la transacción tiene similitudes a la venta de Banmédica. Por una parte, los vendedores deben decidir entre ofertas que, probablemente, impliquen un mayor valor, pero al estar ligadas a compañías con operaciones en el país, su concreción requiere la aprobación del organismo antimonopolio, lo que puede alargar los plazos para el cierre en al menos un año.

Por otro lado, existen oferentes cuyo precio está por debajo de los otros interesados, pero que no cuentan con operaciones en el país lo que facilitaría la aprobación de la transacción por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Así, la decisión de los vendedores está entre un cierre rápido, o un mayor valor pero con plazos extendidos.

Diversos actores consultados explican que sería difícil que la operación cierre durante este año, y que aún no han recibido feedback de parte del banco asesor respecto de las ofertas.

Recién a inicios de octubre pasado, Telefónica se vio obligada a confirmar su proceso de venta, el cual ya era un secreto a voces en la industria, luego de que Entel y América Móvil transparentaron una alianza para hacerse con los activos de Movistar en el proceso de venta. Fue entonces Telefónica salió a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a confirmar lo que ya se daba por hecho.

Telefónica ya había recibido ofertas no vinculantes de Wom, recién salida del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y con un respaldo de fuertes fondos de inversión; y de la alianza entre Entel y América Móvil.

A inicios de noviembre, Telefónica reportó sus estados financieros a septiembre de este año, donde reveló que perdió $44.622 millones (US$46 millones) entre julio y septiembre, un 41% más que en el mismo periodo del 2024.

En tanto, durante los primeros nueve meses del año acumuló pérdidas de $119.987 millones (US$125 millones), un 33% por debajo de 2024, cuando registraron $89.908 millones (US$93 millones).

En tanto, los ingresos de la compañía disminuyeron poco más de 3% en el trimestre hasta los $371.169 millones (US$386 millones), y en la misma magnitud en el acumulado a septiembre, hasta los $1.144.985 millones (US$ 1.190 millones).

En su análisis razonado, indicó que “el mismo período de 2024 hubo ingresos extraordinarios por ventas de inventarios asociados al apagado de la red de cobre. Excluyendo este efecto puntual, los ingresos muestran una leve disminución de 1,1% anual”.